12 ознак того, що жінка вміло вами маніпулює

Маніпуляції у стосунках можуть бути як дрібними, так і серйозними, які можуть впливати на психологічний стан партнера. Маніпулюють і жінки, і чоловіки, і діти, і старенькі. Однак у жінок це часто виходить підсвідомо.
Як зрозуміти, що ваша жінка маніпулює та що це може означати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Маніпуляторка часто використовує почуття провини, навіть коли ви не зробили нічого поганого. Наприклад, якщо ви хочете провести час із друзями, вона може сказати: "Ну добре, іди, якщо тобі не шкода, що я залишуся тут сама".
Замість того щоб обговорювати проблему, вона просто ігнорує вас. Наприклад, після сварки вона може не відповідати на ваші повідомлення чи вдавати, що вас не існує.
Вчора вона хотіла, щоб ви проводили більше часу вдома, а сьогодні злиться, що ви занадто прив'язані. Такі суперечливі вимоги змушують вас постійно сумніватися у собі.
Коли ситуація складається не на її користь, вона може розповідати, як усе життя її ображали. Це змушує вас почуватися винним і поступатися.
Маніпуляторки часто змушують вас сумніватися у власних словах. Наприклад, ви кажете: "Я втомлений, хочу побути наодинці", а вона відповідає: "Тобто тобі на мене начхати?".
Вона може заперечувати очевидні речі, щоб змусити вас сумніватися у власній пам’яті. Наприклад: "Я ніколи не казала цього! Тобі здалося!".
Якщо все йде спокійно, вона може знайти причину для конфлікту, аби привернути увагу. Наприклад, звинувачувати вас у неуважності через дрібниці.
Навіть коли ви не зробили нічого поганого, вам постійно доводиться щось пояснювати. Наприклад, після звичайної розмови з колегою-жінкою вона може сказати: "А що це ти так усміхався?".
Навіть не прямо, а натяками або емоційним тиском. Наприклад: "Ну, якщо ти хочеш, щоб я засмутилася, то йди на той захід без мене".
"Або ти вибираєш мене, або свою роботу". Подібні заяви змушують вас підкорятися її волі.
Вона знає ваші слабкі місця і використовує їх. Наприклад, якщо ви боїтеся самотності, вона може сказати: "Якщо ти мене покинеш, я знайду когось, хто мене оцінить".
Фрази на кшталт "Ти все не так розумієш", "Ти занадто емоційний" змушують вас відчувати, що проблема у вас, а не в її поведінці.
Раніше ми писали про те, які фрази найчастіші використовують заздрісні люди.
А ще розповідали про те, як навчитися зупиняти негативні думки, які знищують вас щодня.
Під час написання матеріалу були використані джерела: psychologytoday.com, healthline.com, verywellmind.com.