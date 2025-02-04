12 признаков того, что женщина умело вами манипулирует

Манипуляции в отношениях могут быть как мелкими, так и серьезными, которые могут влиять на психологическое состояние партнера. Манипулируют и женщины, и мужчины, и дети, и старики. Однако у женщин это часто получается подсознательно.
Как понять, что ваша женщина манипулирует и что это может означать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Манипулятор часто использует чувство вины, даже когда вы не сделали ничего плохого. Например, если вы хотите провести время с друзьями, она может сказать: "Ну хорошо, иди, если тебе не жаль, что я останусь здесь одна".
Вместо того чтобы обсуждать проблему, она просто игнорирует вас. Например, после ссоры она может не отвечать на ваши сообщения или делать вид, что вас не существует.
Вчера она хотела, чтобы вы проводили больше времени дома, а сегодня злится, что вы слишком привязаны. Такие противоречивые требования заставляют вас постоянно сомневаться в себе.
Когда ситуация складывается не в ее пользу, она может рассказывать, как всю жизнь ее обижали. Это заставляет вас чувствовать себя виноватым и уступать.
Манипуляторы часто заставляют вас сомневаться в собственных словах. Например, вы говорите: "Я устал, хочу побыть наедине", а она отвечает: "То есть тебе на меня наплевать?".
Она может отрицать очевидные вещи, чтобы заставить вас сомневаться в собственной памяти. Например: "Я никогда не говорила этого! Тебе показалось!".
Если все идет спокойно, она может найти причину для конфликта, чтобы привлечь внимание. Например, обвинять вас в невнимательности по пустякам.
Даже когда вы не сделали ничего плохого, вам постоянно приходится что-то объяснять. Например, после обычного разговора с коллегой-женщиной она может сказать: "А что это ты так улыбался?".
Даже не прямо, а намеками или эмоциональным давлением. Например: "Ну, если ты хочешь, чтобы я расстроилась, то иди на то мероприятие без меня".
"Либо ты выбираешь меня, либо свою работу". Подобные заявления заставляют вас подчиняться ее воле.
Она знает ваши слабые места и использует их. Например, если вы боитесь одиночества, она может сказать: "Если ты меня бросишь, я найду кого-то, кто меня оценит".
Фразы вроде "Ты все не так понимаешь", "Ты слишком эмоциональный" заставляют вас чувствовать, что проблема в вас, а не в её поведении.
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При написании материала были использованы источники: psychologytoday.com, healthline.com, verywellmind.com.