12 ознак, що ви намагаєтеся зберегти стосунки, які цього не варті

Стосунки для вас важать більше, ніж партнер

Вам подобається, що у вас є партнер і ви давно хотіли чи відчували необхідність бути з кимось. Ви втомилися від самотності й вам потрібний був хоч хтось.

А тепер уявіть: ви дружили б з цим партнером без романтичних стосунків? Чи хотіли б бути поруч, якби ваші почуття були тільки платонічні? Чи погодилися б на стосунки, якщо ваш партнер був проти шлюбу чи жив в іншій країні?

Чесно дайте відповідь собі - ви б залишалися з цим партнером, попри труднощі або пошукали б когось зручнішого. Може, ви любите самі стосунки, а не партнера?

Ви не впевнені у собі

Є між вами тяжіння чи ні – це не найважливіше питання. Один із важливих показників у стосунках – як ви себе відчуваєте поряд із цією людиною. Якщо вона пригнічує вас, ви контролюєте кожен свій крок і слово, то повірте - це несправжні стосунки.

Навіть "хімія" у такому зв'язку - несправжня. Не варто витрачати час на стосунки, де все гладко, поки ви поводитеся тихіше за воду і нижче трави.

Після сварок не настає щасливе примирення

Розбіжності бувають у кожної пари. І навіть – великі та бурхливі сварки. У добрих стосунках зазвичай за цим слідує бурхливе і яскраве примирення. Або хоча б - спокійне примирення та відкрита, чесна розмова.

Якщо ваш партнер вас не слухає, не намагається налагодити спілкування, повторює помилки, для нього важливіше відстояти свою правоту, а після сварки ви довго мовчите, тримаєте образу і відчуваєте, що все може закінчитись розставанням – то може не варто зберігати ці стосунки.

Почуття на публіці бувають частіше, ніж наодинці

У ваших соціальних мережах повно щасливих фото, статуси "закохана-закоханий", "ми місяць разом" і так далі. А насправді ви розмовляєте крізь зуби та сваритеся.

Коли пара має іскру, то взаємні знаки уваги - це нормальне явище. Це усмішки, ви тримаєтеся за руки, кажете ніжні слова перед сном. Показна щаслива пара - це спроба щось довести суспільству, а не про стосунки.

Ви сподіваєтеся, що партнер зміниться

"Якби він...", "якби вона...", "він був би ідеальним, якби...", - і так далі. Якщо вас долають такі думки, ви намагаєтеся викликати "хімію" штучним шляхом. І такий зв'язок довго не живе.

Зрозумійте, ви не повинні розділяти всі переконання партнера. І ваші уподобання не повинні збігатися у всьому. Вам слід розуміти, поважати та цінувати різницю між вами. Не треба міняти людину, щоб її полюбити.

Якщо вас не тягне до партнера, то справа не в стилі, стрижці, одязі чи ще. Природний фізичний потяг не залежить від чинників, які можуть змінитися.

Ви не довіряєте

Якщо ви сумніваєтеся у вірності свого партнера, це дуже поганий знак. І ця людина не може бути "тою самою". Але довіра цим не обмежується.

Якщо поруч потрібна людина, то ви прислухаєтеся до її думки, цінуєте її внесок, не сумніваєтеся в її чесності та порядності. Вона дзвонить, коли обіцяла, ви почуваєтеся в безпеці поряд.

Вам доводиться вдавати, що вам цікаво

У вас, мабуть, зовсім різні інтереси. І в цьому немає нічого поганого, тому що зустрічатися зі своєю копією не завжди цікаво. І вас можуть не надто цікавити захоплення партнера, але якщо вони для нього важливі - варто про них дізнатися трохи більше.

Партнер також повинен цікавитись тим, що важливо для вас, що вас хвилює. А от якщо ви один одному нічого не розповідаєте і вам не цікаво, як пройшов день один в одного – між вами іскри, швидше за все, немає.

Ви уявляєте спільне життя і вас це не тішить

Якщо ви можете уявити своє спільне життя з партнером – це ще нічого не означає. Уявіть ваш спільний будинок та сім'ю, народження та дорослішання дітей, спільну старість. А потім запитайте себе - що надихає вас більше, фантазія чи можливість втілити її в життя саме з цією людиною.

Іноді, розуміння, що з цією людиною ви проведете залишок свого життя, дуже швидко допомагає зрозуміти – та це людина чи ні. Коли у вас справжні почуття, то уявити себе щасливими навіть у 80 років – неважко.

Ви не дружите

Ви не смієтеся разом, не жартуйте, не насолоджуєтеся неромантичними моментами разом – прибиранням, приготуванням або прогулянкою з собакою. Якщо так, то між вами немає іскри. У вас може бути фізичний зв'язок або вами рухає новизна, але не справжні почуття.

Найкраща дружба - це та, в якій ви можете дуріти та смішити один одного. Якщо у вас серйозні плани на майбутнє, то ця людина має стати найкращим вашим другом і знати всі грані вашої особистості.

Вам добре разом лише у певних ситуаціях

Вам комфортно з його рідними, але у свою сім'ю ви намагаєтеся його не приводити – він у неї не вписується. Або вам добре під час побачень, а провести разом вихідні вдома вам некомфортно чи нудно. Вам весело під час подорожей, але під час рутини – ви як чужі.

Однак кохання – це не завжди легко і свято, це дуже багато факторів, які мають значення. Якщо у чомусь ваші почуття сильні, а в інших ситуаціях їх практично немає – то ваші стосунки побудовані на ілюзіях.

Ви не відчуваєте себе у безпеці

Ми часто плутаємо справжні почуття з іншими почуттями. Наприклад, з комфортом, залежністю чи пристрастю. Але любов від решти відрізняють важливі чинники - повагу, довіру і прихильність.

Різниця між "комфортною любов'ю" та "любов'ю заради комфорту" зазвичай лежить у відчутті безпеки. У першому випадку - ви довіряєте людині у всьому, у другому - почуваєтеся невпевнено, якщо її немає поруч, тому що не вірите або партнеру, або у ваші почуття.

Ви не на одній хвилі

Справжня "хімія" – це бути на одній хвилі. У гуморі, цінностях, інтимних моментах та тим, чого ви хочете від стосунків.

У стосунках з "тією людиною" немає нічого штучного. Навіть коли все складно, у вас завжди є сили кохати одне одного.