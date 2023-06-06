12 признаков, что вы пытаетесь сохранить отношения, которые этого не стоят

Отношения для вас значат больше, чем партнер

Вам нравится, что у вас есть партнер и вы давно хотели или чувствовали необходимость быть с кем-то. Вы устали от одиночества и вам нужен был хоть кто-нибудь.

А теперь представьте: вы бы дружили с этим партнером без романтических отношений? Хотели бы быть рядом, если бы ваши чувства были только платонические? Согласились бы на отношения, если ваш партнер был против брака или жил в другой стране?

Честно ответьте себе - вы бы оставались с этим партнером, несмотря на трудности или бы поискали кого-то более удобного. Может вы любите сами отношения, а не партнера?

Вы не уверены в себе

Есть между вами притяжение или нет - это не самый важный вопрос. Один из важных показателей в отношениях - как вы себя ощущаете рядом с этим человеком. Если он вас подавляет, вы контролируете каждый свой шаг и слово, то поверьте - это ненастоящие отношения.

Даже "химия" в такой связи - ненастоящая. Не стоит тратить время на отношения, где все гладко, пока вы ведете себя тише воды и ниже травы.

После ссор не наступает счастливое примирение

Разногласия бывают у каждой пары. И даже - крупные и бурные ссоры. В хороших отношениях обычно за этим следует бурное и яркое примирение. Или хотя бы - спокойное примирение и открытый, честный разговор.

Если ваш партнер вас не слушает, не пытается наладить общение, повторяет ошибки, для него важнее отстоять свою правоту, а после ссоры вы долго молчите, держите обиду и чувствуете, что все может закончиться расставанием - то может не стоит сохранять эти отношения.

Чувства на публике бывают чаще, чем наедине

В ваших социальных сетях полно счастливых фото, статусы "влюблен-влюблена", "мы месяц вместе" и так далее. А в реальности вы разговариваете сквозь зубы и ссоритесь.

Когда у пары есть искра, то взаимные знаки внимания - это нормальное явление. Это улыбки, вы держитесь за руки, говорите нежные слова перед сном. Показная счастливая пара - это про попытку что-то доказать обществу, а не об отношениях.

Вы надеетесь, что партнер изменится

"Если бы он…", "если бы она…", "он был бы идеальным, если бы…", - и так далее. Если вас одолевают такие мысли, то вы пытаетесь вызвать "химию" искусственным путем. И такая связь долго не живет.

Поймите, вы не обязаны разделять все убеждения партнера. И ваши вкусы не должны совпадать во всем. Вам следует понимать, уважать и ценить различия между вами. Не нужно менять человека, чтобы его полюбить.

Если вас не тянет к партнеру, то дело не в стиле, стрижке, одежде или чем-то еще. Естественное физическое влечение не зависит от факторов, которые могут измениться.

Вы не доверяете

Если вы сомневаетесь в верности своего партнера, то это очень плохой знак. И этот человек не может быть "тем самым". Но доверие этим не ограничивается.

Если рядом подходящий человек, то вы прислушиваетесь к его мнению, цените его вклад, не сомневаетесь в его честности и порядочности. Он звонит, когда обещал, вы чувствуете себя в безопасности рядом.

Вам приходится делать вид, что вам интересно

У вас, скорее всего, совсем разные интересы. И в этом нет ничего плохого, так как встречаться с собственной копией не всегда увлекательно. И вас могут не слишком интересовать увлечения партнера, но, если они для него важны - стоит о них узнать немного больше.

Партнер также должен интересоваться тем, что важно для вас, что вас волнует. А вот если вы друг другу ничего не рассказываете и вам не интересно, как прошел день друг у друга - между вами искры скорей всего нет.

Вы представляете совместную жизнь и вас это не радует

Если вы можете представить свою совместную жизнь с партнером - это еще ничего не значит. Представьте ваш общий дом и семью, рождение и взросление детей, совместную старость. А потом спросите себя - что воодушевляет вас больше, самая фантазия или возможность воплотить ее в жизнь именно с этим человеком.

Порой, понимание, что с этим человек вы проведете остаток своей жизни, очень быстро помогает понять - тот это человек или нет. Когда у вас настоящие чувства, то представить себя счастливыми даже в 80 лет - нетрудно.

Вы не дружите

Вы не смеетесь вместе, не шутите, не наслаждаетесь неромантическими моментами вместе - уборкой, готовкой или прогулкой с собакой. Если это так, то между вами нет искры. У вас может быть физическая связь или вами движет новизна, но не настоящие чувства.

Самая лучшая дружба - это та, в которой вы можете дурачиться и смешить друг друга. Если у вас серьезные планы на будущее, то этот человек должен стать самым лучшим вашим другом и знать все грани вашей личности.

Вам хорошо вместе только в определенных ситуациях

Вам комфортно с его родными, но в свою семью вы стараетесь его не приводить - он в нее не вписывается. Или вам хорошо во время свиданий, а провести вместе выходные дома вам некомфортно или скучно. Вам весело во время путешествий, но во время рутины - вы как чужие.

Однако любовь - это не всегда легко и праздник, это очень много факторов, которые имеют значение. Если в чем-то ваши чувства сильны, а других ситуациях их практически нет - то ваши отношения построены на иллюзиях.

Вы не чувствуете себя в безопасности

Мы часто путаем настоящие чувства с другими ощущениями. Например, с комфортом, зависимостью или страстью. Но любовь от всего остального отличают важные факторы - уважение, доверие и привязанность.

Разница между "комфортной любовью" и "любовью ради комфорта" обычно лежит в ощущение безопасности. В первом случае - вы доверяете человеку во всем, во втором - чувствуете себя неуверенно, если его нет рядом, так как не верите либо партнеру, либо в ваши чувства.

Вы не на одной волне

Настоящая "химия" - это быть на одной волне. В юморе, ценностях, интимных моментах и тем, чего вы хотите от отношений.

В отношениях с "тем человеком" нет ничего искусственного. Даже когда все сложно, у вас всегда есть силы любить друг друга.