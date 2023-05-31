Ці питання доведуть до сказу будь-якого чоловіка: про що запитувати не варто

Кожен чоловік може скласти свій топ найнеприємніших питань або тем, які він не любить обговорювати з жінкою. Зазвичай такі питання порушують особисті кордони або змушують чоловіка повторювати щось, що для них і так є очевидним.

Які 4 теми можуть вивести із себе практично будь-якого чоловіка – читайте у матеріалі нижче.

"Чому ти мовчиш? Щось трапилося? Розкажи мені"

Майже кожна жінка хоч раз у житті говорила такі слова. І це не дивно – жінки звикли розв'язувати проблеми в жіночому колі саме за допомогою обговорення того, що їх турбує. Так влаштована жіноча психіка – відверті розмови допомагають знизити напруження нервової системи.

А у чоловіків усе працює інакше. Коли вони стикаються з якоюсь проблемою, їм потрібні час і простір для обмірковування, як вирішити завдання максимально ефективно.

І під час цього процесу чоловік не готовий до відвертих розмов та обговорень. Ще гірше, коли жінка регулярно та наполегливо пропонує свою допомогу.

Постарайтеся вловити настрій свого чоловіка і, якщо бачите, що він не готовий щось обговорювати, ділитися емоціями чи переживаннями - дайте спокій. У потрібний момент він сам вам розповість усе, що вважатиме за необхідне.

"Яким ти бачиш наше майбутнє?"

За певних ситуацій, настроїв чи розмов, такі питання потрібно ставити, це навіть необхідно. Не факт, що чоловік зможе відповісти на таке питання відразу і швидко, навіть якщо ви одружені вже не один рік. Особливо, якщо ви потребуєте негайної відповіді.

Більшість чоловіків починає почуватися як на іспиті, а їм потрібен час на обмірковування відповіді.

Тим більше, що чоловіки рідко готові до змін, особливо, якщо їх на цю мить все абсолютно влаштовує. В силах жінки створити обстановку, в якій чоловік міг би отримати натхнення на нові звершення. А протокольні питання з тиском можуть спричинити лише скандали.

"А ти б мені зрадив, якби зміг?"

Складно уявити питання поганіше і безглуздіше. Жінки його задають лише з однією метою – переконатися, що чоловік швидко відповість "ні, звичайно".

Коли ви створюєте свою пару і скріплюєте її необхідними процедурами, які підтверджують серйозність ваших намірів, ставити питання про невірність, нехай навіть жартома, дуже нерозумно.

У вашого партнера можуть виникнути думки, а чому вас взагалі цікавить ця тема? Може ви думаєте про власні пригоди на стороні? Звичайно ж, це не так, але таке питання може викликати хвилю різних наслідків, у тому числі й кризу довіри у стосунках.

"Нічого не помічаєш?"

Це питання у чоловіків перебуває в топі найкаверзніших питань від жінки. Тому що відповіді на нього зазвичай немає і потрібно дуже швидко зрозуміти, чого саме хоче жінка зараз. Багато чоловіків впадають у ступор, починають злитися або розгублені, що теж викликає у них роздратування.

Жінка зазвичай хоче почути думку коханого чоловіка про зміни у зовнішності, але тут є один важливий нюанс. Чоловіки за своєю природою рідко виділяють окремі елементи жіночого образу, тому їм важко зрозуміти, що вона має на увазі.

Тобто, побачити інший відтінок червоного на ваших нігтях, пишніші локони або те, що ви зістригли 1-2 см волосся - за межею їхньої спостережливості.

Такі розмови нерідко призводять до сварок та образ з обох боків. Якщо ви хочете отримати комплімент або дізнатися думку вашого чоловіка про зміни, запитайте прямо і вкажіть, що саме ви змінили.