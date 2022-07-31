12 основних помилок у користуванні холодильником, які його ламають

Зазвичай люди ігнорують або банально не знають правил користування холодильником. Адже, з дитинства ми звикли, що він працює собі й не потребує ніякого додаткового обслуговування. Це призводить до некоректної роботи та як наслідок - ремонту дорогоцінного холодильника.

Які помилки не слід робити у користуванні холодильником - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Транспортування

Якщо ви власноруч займаєтесь транспортуванням холодильника з магазину або під час переїзду, слід пам'ятати одне просте правило: переміщати холодильник можна лише у вертикальному положені.

Це правило зумовлене необхідністю дотримання чистоти у системі подачі мастила в компресорі, бо під час горизонтального перевезення ця система може засмітитися.

Місце встановлення

Мабуть, це найпоширеніша помилка. Адже наші люди не знають, що встановлювати агрегат біля плити або елементів опалення не можна. Ця інформація прописана в інструкції з користування, але кому воно треба...

Оптимальною дистанцією від джерела тепла вважається хоча б один метр.

Перенавантаження компресора

Вивести з ладу компресор дуже просто. Для цього треба лише поставити в холодильник гарячу каструлю або інший предмет з високою температурою.

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Не ставте гарячу їжу в холодильник (колаж РБК-Україна)

Напруга

Електроніка у холодильниках дуже чутлива до перепадів напруги. Тому якщо у вас дорогий новенький холодильник, потурбуйтесь про нього. Купіть стабілізатор напруги, так ви зможете бути впевнені у збережені своєї дорогоцінної техніки, навіть під час перепадів напруги.

Температурний режим

Завантажуючи великим посудом верхні полиці, ви заважаєте необхідній циркуляції повітря для вирівнювання температурного режиму. Коли цей режим порушується, виникають зони з різною температурою, це несе погані наслідки, як для техніки, так й для продуктів.

Базові налаштування

Відповідно до середньої завантаженості холодильника, мають змінюватись й налаштування, адже стандартні налаштування розраховані на повну завантаженість вільного простору. Тому якщо ваш холодильник зберігає невелику кількість продуктів, слід відредагувати налаштування, аби компресор працював коректно.

Волога

Зайва волога - найгірший ворог холодильників. Вона з'являється у вигляді конденсату, коли ви відчиняєте дверцята холодильника або кладете теплі об'єкти всередину. Також поширеною помилкою є прибирання вологою ганчіркою.

Волога шкідлива для холодильника через те що вона намерзає на стінці холодильника, чим заважає нормальній роботі системи вентиляції.

Морозильна камера

Основними помилками у використанні морозилки є два фактори.

Перший - це перезавантаженість морозилки, коли у вас роками зберігаються якісь продукти "льодовикового періоду".

Другим фактором є виставлена температура, особливо у літній час. Якщо ваша морозилка працює на максимум влітку, скоріш за все компресор працює також на максимум. В такому темпі компресор значно швидше зношується.

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Правильно обходьтеся з морозильною камерою (фото: freepik)

Радіатор

Радіатор або конденсатор - важлива деталь у кожному холодильнику. Відіграючи роль тепловідвідника радіатор збирає на себе бруд та пил. Зазвичай ми його не бачимо, адже він знаходиться з тильної сторони, але його неодмінно треба очищувати 2 рази на рік. Для дієвої чистки використовуйте пилосос та жорстку щітку. Перед очищенням не забудьте вимкнути холодильник.

Розмороження

Якщо на стінках вашої морозильної камери шар льоду більше ніж 1 сантиметр, це сигнал для розморожування. Цю процедуру згідно з інструкцією слід проводити 1-2 рази на рік.

Вимкніть холодильник, приберіть усе з середини та дайте льоду просто розтанути. Не слід його відбивати або ще якось додатково допомагати розтанути.

Ущільнювач на дверцятах

Цей доволі простий та дешевий елемент конструкції грає важливу роль. Адже якщо ущільнювач не виконує своїх функцій, пропускаючи повітря у середину, холодильник значно раніше вийде з ладу. Значно дешевше змінити ущільнювач, ніж ремонтувати холодильник в цілому.

Для того, щоб ваш ущільнювач працював довго й так як треба, за ним треба доглядати. Достатньо буде інколи його мити з милом та обробляти герметиком або вазеліном. Якщо вже ви бачите деформацію та тріщини, то час міняти цю деталь.

Ремонт

Відремонтувати холодильник самотужки далеко не найлегша справа. Часто самостійний ремонт випливає у більшу суму, яку ви витратите на роботу майстра.

Лише своєчасна допомога майстра допоможе врятувати техніку та зберегти кошти.