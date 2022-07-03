Сохраняет витамины и не убивает микробы: правда о микроволновке от гастроэнтеролога
Имея дело с микроволновой печью следует знать некоторые нюансы. Благодаря фильмам и интернету, появилось множество мифов и предположений относительно плюсов и минусов использования микроволновок в быту.
Об интересных подтвержденных фактах работы микроволновок - читайте в нашей статье Styler ниже.
Микроволновка стала революционным изобретением
В середине прошло века американский инженер и исследователь Перси Спенсер проводил эксперименты с устройством "магнетрон". Во время этих опытов Перси заметил, что в его кармане растаяла конфета. Проверив влияние работы аппарата на зернышках попкорна, а затем и на других продуктах, родилась идея создания микроволновой печи.
Прошло много десятилетий, и теперь микроволновка есть почти в каждом доме.
Перси Спенсер и его первая микроволновая печь Radarange, 1947 год (фото: Википедия)
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что при использовании в соответствии с инструкциями производителя микроволновые печи безопасны и удобны для нагрева и приготовления различных продуктов.
Однако необходимо принять определенные меры предосторожности, особенно в отношении потенциального воздействия микроволн, термических ожогов и обращения с пищевыми продуктами.
10 интересных фактов о СВЧ печи
- Как рассказала гастроэнтеролог Ирина Парфенова, микроволновка может наносить вред вашему организму если во время ее работы есть места утечки волн, ведь наш организм впитывает эти волны. Такая ситуация может привести к ожогам и тепловому поражению тканей.
- Доказано, что микроволны не создают свободных радикалов в отличие от рентгеновских лучей.
- Продукты приготовленные в микроволновке так же сохраняют питательные элементы, как и во время приготовления в духовке. Единственная разница в том, что микроволны быстрее нагревают продукты, поэтому время приготовления сокращается.
- В СВЧ может быть неравномерный нагрев, ведь обычно микроволны не попадут глубже чем на 3 сантиметра.
- В СВЧ трудно получить хрустящую корочку. Для этого добавляют отдельный режим "гриля".
- Не существует убедительных научных подтверждений образования канцерогенов или мутагенов в продуктах из СВЧ печки.
- Нельзя использовать не приспособленную посуду в СВЧ печи, ведь несоответствующая посуда может выделять токсичные элементы во время нагрева.
- Специальную пластиковую посуду следует использовать только для разогрева. Готовить рекомендовано в стеклянной и керамической посуде.
- Количество вредных микроорганизмов уменьшается в зависимости от времени нагрева, но конечно СВЧ печь не является панацеей для уже испорченных продуктов. Микроволновка не убивает все бактерии.
- Меньше всего витаминов продукты теряют во время приготовления на пару. Следующим способом приготовления за короткое время является СВЧ печь, такой способ сохраняет водорастворимые витамины лучше, чем другие способы.
В любом случае использование микроволновой печи не является вредным для вашего здоровья, поэтому отвергайте предрассудки и доверяйте только проверенной информации.
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