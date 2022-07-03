Сохраняет витамины и не убивает микробы: правда о микроволновке от гастроэнтеролога

Имея дело с микроволновой печью следует знать некоторые нюансы. Благодаря фильмам и интернету, появилось множество мифов и предположений относительно плюсов и минусов использования микроволновок в быту.

Об интересных подтвержденных фактах работы микроволновок - читайте в нашей статье Styler ниже .

Микроволновка стала революционным изобретением

В середине прошло века американский инженер и исследователь Перси Спенсер проводил эксперименты с устройством "магнетрон". Во время этих опытов Перси заметил, что в его кармане растаяла конфета. Проверив влияние работы аппарата на зернышках попкорна, а затем и на других продуктах, родилась идея создания микроволновой печи.

Прошло много десятилетий, и теперь микроволновка есть почти в каждом доме.

Перси Спенсер и его первая микроволновая печь Radarange, 1947 год (фото: Википедия)

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что при использовании в соответствии с инструкциями производителя микроволновые печи безопасны и удобны для нагрева и приготовления различных продуктов.

Однако необходимо принять определенные меры предосторожности, особенно в отношении потенциального воздействия микроволн, термических ожогов и обращения с пищевыми продуктами.

10 интересных фактов о СВЧ печи

Как рассказала гастроэнтеролог Ирина Парфенова, микроволновка может наносить вред вашему организму если во время ее работы есть места утечки волн, ведь наш организм впитывает эти волны. Такая ситуация может привести к ожогам и тепловому поражению тканей.

если во время ее работы есть места утечки волн, ведь наш организм впитывает эти волны. Такая ситуация может привести к ожогам и тепловому поражению тканей. Доказано, что микроволны не создают свободных радикалов в отличие от рентгеновских лучей.

Продукты приготовленные в микроволновке так же сохраняют питательные элементы, как и во время приготовления в духовке. Единственная разница в том, что микроволны быстрее нагревают продукты, поэтому время приготовления сокращается.

как и во время приготовления в духовке. Единственная разница в том, что микроволны быстрее нагревают продукты, поэтому время приготовления сокращается. В СВЧ может быть неравномерный нагрев, ведь обычно микроволны не попадут глубже чем на 3 сантиметра.

В СВЧ трудно получить хрустящую корочку. Для этого добавляют отдельный режим "гриля".

Для этого добавляют отдельный режим "гриля". Не существует убедительных научных подтверждений образования канцерогенов или мутагенов в продуктах из СВЧ печки.

в продуктах из СВЧ печки. Нельзя использовать не приспособленную посуду в СВЧ печи, ведь несоответствующая посуда может выделять токсичные элементы во время нагрева.

ведь несоответствующая посуда может выделять токсичные элементы во время нагрева. Специальную пластиковую посуду следует использовать только для разогрева. Готовить рекомендовано в стеклянной и керамической посуде.

Количество вредных микроорганизмов уменьшается в зависимости от времени нагрева, но конечно СВЧ печь не является панацеей для уже испорченных продуктов. Микроволновка не убивает все бактерии.

Меньше всего витаминов продукты теряют во время приготовления на пару. Следующим способом приготовления за короткое время является СВЧ печь, такой способ сохраняет водорастворимые витамины лучше, чем другие способы.

В любом случае использование микроволновой печи не является вредным для вашего здоровья, поэтому отвергайте предрассудки и доверяйте только проверенной информации.