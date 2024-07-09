12 найцікавіших технологічних стартапів 2024 року, що змінюють світ

PVcase

Литовська SaaS-компанія PVcase, заснована у 2018 році, спеціалізується на сонячних технологіях для проектування та оптимізації комерційних та промислових сонячних проектів. У 2021 році компанія залучила 89 млн. євро у рамках раунду фінансування.

Серед інвесторів - литовський фонд Practica Capital, американський фонд Elephant VC та Contrarian Ventures. PVcase, відома своїм плагіном для AutoCAD та використанням 3D-даних для точного розташування сонячних панелей, спроектувала понад 3 ГВт сонячних проектів.

Aerones

Латвійський стартап Aerones спеціалізується на робототехнічних рішеннях для обслуговування та інспекції вітряних турбін. За останній рік компанія збільшила свою команду на 60 відсотків, досягнувши загальної чисельності до 91 співробітника.

Загальний обсяг фінансування компанії складає 83,6 млн. євро, включаючи раунд серії A на суму 30 млн. євро, очолюваний Blume Equity та підтриманий Y Combinator.

Aerones демонструє сильну фінансову підтримку та довіру інвесторів, відіграючи важливу роль у забезпеченні інноваційних робототехнічних рішень для обслуговування вітряних турбін у міру зростання сектора відновлюваних джерел енергії.

Skeleton Technologies

Естонська компанія Skeleton Technologies, лідер у галузі технології ультраконденсаторів, пропонує передові пристрої для зберігання енергії з можливістю швидкої зарядки, що ідеально підходять для акумуляторів електромобілів із швидкою зарядкою.

Компанія залучила значні кошти, включаючи 41,3 млн. євро у рамках раунду серії D у 2020 році та 108 млн. євро в рамках раунду серії E у 2023 році.

Їхні продукти, оснащені запатентованим вигнутим графеном, забезпечують вдвічі більшу ємність і в чотири рази більшу щільність потужності порівняно з конкурентами, обслуговуючи такі галузі, як машинобудування, аерокосмічна промисловість та автомобілебудування.

CAST AI

Литовський стартап CAST AI пропонує хмарну платформу оптимізації на базі штучного інтелекту, яка орієнтована на зниження витрат на хмарні сервіси, оптимізацію DevOps та автоматизацію аварійного відновлення.

Він підвищує ефективність робочих навантажень Kubernetes шляхом вибору економічно ефективних екземплярів та максимального завантаження. Функції включають просте управління Kubernetes, спостереження всередині кластера та вбудовану безпеку.

У листопаді 2023 року CAST AI залучила 35 млн. євро в рамках раунду серії B під керівництвом Vintage Investment Partners за участю Creandum та Uncorrelated Ventures, загалом отримавши 73 млн. євро фінансування.

TileDB

Грецький стартап TileDB, що спеціалізується на універсальних двіжках даних, залучив 34 млн євро в рамках раунду серії B з такими інвесторами, як AlleyCorp, Lockheed Martin, Intel Capital і Big Pi Ventures.

Їх двіжок забезпечує ефективний доступ до даних, їх аналіз та обмін у різних галузях, включаючи біологічні науки, геопросторові дослідження та генеративний ШІ.

TileDB використовує багатовимірні масиви для керування різними типами даних та пропонує інструменти з відкритим вихідним кодом та TileDB Cloud для розподілених обчислень, інтерактивного аналізу та спільної роботи, а також інтеграції вертикальних рішень.

Creatopy

Румунський стартап Creatopy спрощує створення та персоналізацію реклами для брендів та агенцій. Він залучив 10 млн. євро у рамках останнього раунду фінансування серії A під керівництвом 3VC та Point Nine.

Creatopy усуває розрив між дизайнерами та маркетогами, дозволяючи їм створювати масштабовані персоналізовані рекламні набори для різних каналів.

Стартап має понад 5 000 клієнтів, включаючи такі бренди та агенції, як Salesforce, Autodesk, Zeiss та Yellow Pages, та зарекомендувала себе як цінний інструмент для підвищення ефективності рекламних кампаній та досягнення значущої взаємодії з аудиторією.

Woltair

Платформа Woltair, що базується в Празі, яка пов'язує споживачів з компаніями, що пропонують екологічні енергетичні рішення, такі як теплові насоси або сонячні панелі, залучила 20.5 млн. євро в рамках раунду фінансування серії A, очолюваного Fifth Wall і The Westly Group2 в червні.

Це фінансування відображає високу довіру інвесторів та допоможе розширити операційну діяльність, розробку продуктів та охоплення ринку. Стрімке зростання компанії з 3 до 600 співробітників за 3 роки свідчить про розширення можливостей та потенціал збільшення клієнтської бази.

eAgronom

Естонська компанія eAgronom сприяє розвитку стійкого сільського господарства, допомагаючи фермерам вимірювати викиди парникових газів та перетворювати їх на цінні вуглецеві кредити, збільшуючи дохід. У 2022 році стартап залучив 7.4 млн. євро в рамках раунду фінансування серії A, очолюваного Yolo Investments та ZGI Capital.

eAgronom нещодавно розширила свою діяльність, охопивши 1,5 млн. гектарів та понад 2 500 фермерів, залучила 5 млн. євро для розширення своєї програми з вуглецю та інвестувала у партнерства з моніторингу ґрунту в режимі реального часу.

Вона прагне стати надійним постачальником сільськогосподарських вуглецевих кредитів у Європі, пов'язуючи економічні та екологічні інтереси.

Cosmose

Польська компанія Cosmose використовує штучний інтелект для створення глобальної платформи, яка дозволяє офлайн-брендам розуміти та впливати на поведінку клієнтів в офлайні.

Стартап відстежує розташування користувачів з вражаючою точністю, до 1,6 метра, надаючи такі дані, як переваги щодо полиць та відвідуваність примірювальних. Ці дані допомагають брендам оптимізувати маркетинг та ефективно таргетувати рекламу.

Cosmose впливає на понад 1 мільярд споживачів, забезпечуючи безшовне з'єднання онлайн та офлайн покупок у більш ніж 500 000 точках. Компанія співпрацює з такими великими компаніями, як LVMH, Richemont, L'Oréal та Estée Lauder.

SEON

Угорська компанія SEON спеціалізується на запобіганні онлайн-шахрайству, використовуючи аналіз даних для виявлення шахрайства в режимі реального часу.

Їхнє програмне забезпечення поєднує машинне навчання з алгоритмами людського інтелекту, дактилоскопією пристроїв та аналізом IP-адрес для виявлення шахрайських схем. Це допомагає підприємствам виявляти та запобігати шахрайству, забезпечуючи при цьому безпеку даних.

У квітні 2022 року SEON залучила 94 млн. євро у рамках раунду фінансування серії B від Creandum, Institutional Venture Partners та PortfoLion. Серед відомих клієнтів - Revolut та NFT-стартап Sorare.

Photoneo

Словацький стартап Photoneo переосмислює сферу машинного зору завдяки новаторській технології. Заснована командою далекоглядних людей, ця компанія прагне оснастити роботів зором, подібним до людського, фокусуючись на 3D-технологіях.

Ці інновації дозволяють роботам точно ідентифікувати об'єкти, маніпулювати ними та орієнтуватися у навколишньому середовищі, трансформуючи автоматизацію на складах та заводах.

Загальний обсяг залучених коштів Photoneo становить близько 53 млн євро, включаючи значне фінансування серії B у розмірі 19 млн євро, отриманих у 2023 році. Вплив компанії на ринок очевидно.

Inuru

Польський стартап Inuru, також присутній у Німеччині, революціонізує пакувальну промисловість завдяки своїй технології OLED (органічний світлодіод).

Компанія фокусується на брендингу предметів розкоші та фармацевтиці, їх упаковка, що світиться, підвищує безпеку та залученість користувачів. Інтерактивні етикетки Inuru, покликані вирішувати критичні проблеми охорони здоров'я, здатні змінити безпеку та дотримання режиму прийому ліків.

Нещодавнє фінансування компанії у розмірі 10 млн. євро, яке додалося до раніше залучених 12 млн. євро, відображає довіру інвесторів до її інноваційного підходу до упаковки.