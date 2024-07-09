12 самых интересных технологических стартапов 2024 года, меняющих мир

PVcase

Литовская SaaS-компания PVcase, основанная в 2018 году, специализируется на солнечных технологиях для проектирования и оптимизации коммерческих и промышленных солнечных проектов. В 2021 году компания привлекла 89 млн. евро в рамках раунда финансирования.

Среди инвесторов - литовский фонд Practica Capital, американский фонд Elephant VC и Contrarian Ventures. PVcase, известная своим плагином для AutoCAD и использованием 3D-данных для точного расположения солнечных панелей, спроектировала более 3 ГВт солнечных проектов.

Aerones

Латвийский стартап Aerones специализируется на робототехнических решениях для обслуживания и инспекции ветряных турбин. За последний год компания увеличила свою команду на 60 процентов, достигнув общей численности в 91 сотрудника.

Общий объем финансирования компании составляет 83,6 млн. евро, включая раунд серии A на сумму 30 млн. евро, возглавляемый Blume Equity и поддержанный Y Combinator.

Aerones демонстрирует сильную финансовую поддержку и доверие инвесторов, играя важную роль в обеспечении инновационных робототехнических решений для обслуживания ветряных турбин по мере роста сектора возобновляемых источников энергии.

Skeleton Technologies

Эстонская компания Skeleton Technologies, лидер в области технологии ультраконденсаторов, предлагает передовые устройства для хранения энергии с возможностью быстрой зарядки, идеально подходящие для аккумуляторов электромобилей с быстрой зарядкой.

Компания привлекла значительные средства, включая 41,3 млн. евро в рамках раунда серии D в 2020 году и 108 млн. евро в рамках раунда серии E в 2023 году.

Их продукты, оснащенные запатентованным изогнутым графеном, обеспечивают вдвое большую емкость и в четыре раза большую плотность мощности по сравнению с конкурентами, обслуживая такие отрасли, как машиностроение, аэрокосмическая промышленность и автомобилестроение.

CAST AI

Литовский стартап CAST AI предлагает облачную платформу оптимизации на базе искусственного интеллекта, ориентированную на снижение затрат на облачные сервисы, оптимизацию DevOps и автоматизацию аварийного восстановления.

Он повышает эффективность рабочих нагрузок Kubernetes путем выбора экономически эффективных экземпляров и максимальной загрузки. Функции включают простое управление Kubernetes, наблюдение внутри кластера и встроенную безопасность.

В ноябре 2023 года CAST AI привлекла 35 млн. евро в рамках раунда серии B под руководством Vintage Investment Partners при участии Creandum и Uncorrelated Ventures, в общей сложности получив 73 млн. евро финансирования.

TileDB

Греческий стартап TileDB, специализирующийся на универсальных движках данных, привлек 34 млн. евро в рамках раунда серии B с такими инвесторами, как AlleyCorp, Lockheed Martin, Intel Capital и Big Pi Ventures.

Их движок обеспечивает эффективный доступ к данным, их анализ и обмен в различных областях, включая биологические науки, геопространственные исследования и генеративный ИИ.

TileDB использует многомерные массивы для управления различными типами данных и предлагает инструменты с открытым исходным кодом и TileDB Cloud для распределенных вычислений, интерактивного анализа и совместной работы, а также интеграции вертикальных решений.

Creatopy

Румынский стартап Creatopy упрощает создание и персонализацию рекламы для брендов и агентств. Он привлек 10 млн. евро в рамках последнего раунда финансирования серии A под руководством 3VC и Point Nine.

Creatopy устраняет разрыв между дизайнерами и маркетогами, позволяя им создавать масштабируемые персонализированные рекламные наборы для разных каналов.

Стартап имеет более 5 000 клиентов, включая такие бренды и агентства, как Salesforce, Autodesk, Zeiss и Yellow Pages, и зарекомендовала себя как ценный инструмент для повышения эффективности рекламных кампаний и достижения значимого взаимодействия с аудиторией.

Woltair

Базирующаяся в Праге платформа Woltair, которая связывает потребителей с компаниями, предлагающими экологичные энергетические решения, такие как тепловые насосы или солнечные панели, привлекла 20.5 млн. евро в рамках раунда финансирования серии A, возглавляемого Fifth Wall и The Westly Group в июне 2023 года.

Это финансирование отражает высокое доверие инвесторов и поможет расширить операционную деятельность, разработку продуктов и охват рынка. Стремительный рост компании с 3 до 600 сотрудников за 3 года свидетельствует о расширении возможностей и потенциале увеличения клиентской базы.

eAgronom

Эстонская компания eAgronom способствует развитию устойчивого сельского хозяйства, помогая фермерам измерять выбросы парниковых газов и превращать их в ценные углеродные кредиты, увеличивая доход. В 2022 году стартап привлек 7.4 млн. евро в рамках раунда финансирования серии A, возглавляемого Yolo Investments и ZGI Capital.

eAgronom недавно расширила свою деятельность, охватив 1,5 млн. гектаров и более 2 500 фермеров, привлекла 5 млн. евро для расширения своей программы по углероду и инвестировала в партнерства по мониторингу почвы в режиме реального времени.

Она стремится стать надежным поставщиком сельскохозяйственных углеродных кредитов в Европе, связывая экономические и экологические интересы.

Cosmose

Польская компания Cosmose использует искусственный интеллект для создания глобальной платформы, позволяющей офлайн-брендам понимать и влиять на поведение клиентов в офлайне.

Стартап отслеживает местоположение пользователей с впечатляющей точностью, до 1,6 метра, предоставляя такие данные, как предпочтения относительно полок и посещаемость примерочных. Эти данные помогают брендам оптимизировать маркетинг и эффективно таргетировать рекламу.

Cosmose влияет на более 1 миллиарда потребителей, обеспечивая бесшовное соединение онлайн и офлайн покупок в более чем 500 000 точках. Компания сотрудничает с такими крупными компаниями, как LVMH, Richemont, L'Oréal и Estée Lauder.

SEON

Венгерская компания SEON специализируется на предотвращении онлайн-мошенничества, используя анализ данных для обнаружения мошенничества в режиме реального времени.

Их программное обеспечение сочетает машинное обучение с алгоритмами человеческого интеллекта, дактилоскопией устройств и анализом IP-адресов для выявления мошеннических схем. Это помогает предприятиям обнаруживать и предотвращать мошенничество, обеспечивая при этом безопасность данных.

В апреле 2022 года SEON привлекла 94 млн. евро в рамках раунда финансирования серии B от Creandum, Institutional Venture Partners и PortfoLion. Среди известных клиентов - Revolut и NFT-стартап Sorare.

Photoneo

Словацкий стартап Photoneo переосмысливает сферу машинного зрения благодаря своей новаторской технологии. Основанная командой дальновидных людей, эта компания стремится оснастить роботов зрением, подобным человеческому, фокусируясь на 3D-технологиях.

Эти инновации позволяют роботам точно идентифицировать объекты, манипулировать ими и ориентироваться в окружающей среде, трансформируя автоматизацию на складах и заводах.

Общий объем привлеченных средств Photoneo составляет около 53 млн. евро, включая значительное финансирование серии B в размере 19 млн. евро, полученных в 2023 году. Влияние компании на рынок очевидно.

Inuru

Польский стартап Inuru, также присутствующий в Германии, революционизирует упаковочную промышленность благодаря своей технологии OLED (органический светоизлучающий диод).

Компания фокусируется на брендинге предметов роскоши и фармацевтике, их светящаяся упаковка повышает безопасность и вовлеченность пользователей. Интерактивные этикетки Inuru, призванные решать критические проблемы здравоохранения, способны изменить безопасность и соблюдение режима приема лекарств.

Недавнее финансирование компании в размере 10 млн. евро, которое добавилось к ранее привлеченным 12 млн. евро, отражает доверие инвесторов к ее инновационному подходу к упаковке.