12 найкращих ігор на ПК, які пропонують великий та відкритий світ

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance - одна з найреалістичніших ігор з відкритим світом, дія якої відбувається в середньовіччі, безумовно, надає значною мірою точне зображення тієї доби.

Пригода протагоніста Генрі починається після того, як його село руйнують війська короля Сигізмунда, що розпалює в ньому вогонь помсти та спраги справедливості.

Kingdom Come безперечно не шкодує гравця, коли справа доходить до реалізму середньовіччя. Від складної бойової механіки до пошуку кращих коней, Генрі також знаходить час допомагати людям, що оточують його, у безлічі побічних завдань.

Kingdom Come: Deliverance (фото: TheGamer)

Red Dead Redemption 2

Якщо Дикий Захід - один із ваших улюблених історичних періодів, то Rockstar Games точно передали його суть у серії Red Dead Redemption 2. Гра розповідає історію протагоніста Артура Моргана та останніх днів банди Ван дер Лінде у роки, що передували оригінальній грі.

Борючись з жорстокими угрупованнями, що загрожують життю Артура та його близьких, Red Dead Redemption 2 справді передає атмосферу "убий або будь убитий" Дикого Заходу. Від полювання на смертоносних тварин до участі у перестрілках - ідея смертності вплетена в саму душу американського Дикого Заходу.

Red Dead Redemption 2 (фото: TheGamer)

Grand Theft Auto 5

Небезпечна сага про захоплюючу трійцю з Grand Theft Auto 5, безперечно, ніколи не набридне. Розвернувшись у відкритому світі Лос-Сантоса, Сан-Андреаса та Блейн-Каунті, перспектива дослідження видається нескінченною.

Крім основної сюжетної лінії, саме місто дозволяє поринути у повсякденне життя. Коли ви не організуєте пограбування або не влаштовуєте перестрілки, звичайні заняття, такі як стрижка або купівля нерухомості, роблять гру набагато більш реалістичною і близькою.

Grand Theft Auto 5 (фото: TheGamer)

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Skyrim давно зарекомендував себе як гігант фентезі з неперевершеною спадщиною. Граючи за Дракононародженого, що подорожує суворим, але прекрасним світом Скайріма, ви стикаєтеся з необхідністю виконати божественне призначення.

Отримавши безліч нагород, включаючи звання "Ігри року для ПК", Skyrim продовжує залишатися улюбленцем фанатів понад десятиліття після виходу. Завдяки глибокому лору і неперевершеній оповіді, Skyrim - це гра з відкритим світом, від якої ніколи не втомишся.

The Elder Scrolls 5: Skyrim (фото: TheGamer)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - це гра з відкритим світом, дія якої розгортається у футуристичному антиутопічному світі Найт-Сіті, де насильство є частиною повсякденного життя.

Ви граєте за озброєного найманця на ім'я V, який намагається зробити собі ім'я, але змушений виборювати виживання після невдалої місії.

Крім головного квесту, V може зайнятися різними іншими активностями. Найт-Сіті - це мегаполіс у стилі "Той, що біжить по лезу", що пропонує безліч побічних завдань для підвищення репутації та заробітку.

Незважаючи на початкові скарги на баги та незавершені сюжетні лінії, гра пройшла через безліч виправлень, причому моддери також зробили свій внесок.

Cyberpunk 2077 (фото: TheGamer)

Starfield

Розроблена та видана Bethesda, Starfield є однією з наймасштабніших космічних ігор з відкритим світом. Вона дозволяє не тільки подорожувати космосом скільки завгодно, але й досліджувати практично всі з більш ніж тисячі планет.

Може здатися, що на початку основної історії надто багато другорядних завдань, але поступово гра розкривається, і починаєш розуміти, чому всі ці доручення були важливими.

Крім того, це фантастична гра для простого дослідження світу та створення приголомшливих скріншотів.

Starfield (фото: TheGamer)

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey - одна з найвідоміших франшиз ігор з відкритим світом у жанрі RPG, та одна з найкращих ігор у серії з позитивними відгуками на Steam. Дія гри розгортається в античній обстановці, де ви граєте за одного зі спартанців, що бореться проти Афін.

Хоча гра має прогресію, засновану на сюжеті, у вас також є величезний світ для дослідження з багатьма побічними завданнями. Ці завдання повністю необов'язкові, але вони розкривають багато секретів про мир та його мешканців.

Assassin's Creed Odyssey (фото: TheGamer)

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 стала одним із найочікуваніших релізів 2024 року. Хоча деякі невдоволення викликали додаткові покупки Capcom, вона все одно залишалася однією з ігор з найбільшою кількістю одночасних гравців Steam досить довгий час.

Із самого початку у вас є один основний персонаж і два допоміжні, які борються разом з вами на полі бою. Хоча штучний інтелект може бути не ідеальний, він все ж таки виконує свою роботу з розподілу шкоди від ворогів.

Dragon's Dogma 2 (фото: TheGamer)

Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Evolved з моменту свого виходу стала однією з найпопулярніших ігор у жанрі виживання та крафту завдяки своїй унікальності. Тепер вона була повністю перероблена на двіжки Unreal Engine 5.

В Ark: Survival Ascended ви занурюєтеся у величезний світ, керований динозаврами, де вам доведеться повільно підніматися харчовим ланцюгом. Головна мета - приручити безліч динозаврів і перемогти різних босів по всьому світу.

Ця гра відрізняється безліччю покращень порівняно зі своїм попередником і приголомшливим середовищем. Ви можете легко провести в цій грі сотні годин, навіть не помітивши цього.

Ark: Survival Evolved (фото: TheGamer)

Rust

Не можна говорити про відкриті PvP ігри без згадки Rust. У цьому унікальному світі ви з'являєтеся з голими руками, тільки з каменем та смолоскипом.

Вам потрібно знайти різні предмети та створити власну зброю, одночасно працюючи над будівництвом своєї бази. Як тільки у вас буде гарне спорядження, ви також зможете ходити та грабувати інших гравців.

Гра ідеально поєднує в собі PvP та PvE, тому що ви можете атакувати реальних гравців або здійснювати рейди на різні місця та боротися з вченими, щоб отримати гарний видобуток.

Ви також можете зробити набіг на базу іншого гравця або захистити свою власну, використовуючи різні пастки та шлюзи.

Rust (фото: TheGamer)

Marvel's Spider-Man

Людина-павук - це відомий фантастичний герой навіть серед людей, які не дивляться Marvel.

Спочатку випущена на PlayStation, гра Marvel's Spider-Man розгортається у фантастичному світі, наповненому злочинцями, і ваше завдання - дістатися кореня проблеми, знайшовши різних лиходіїв.

Найкраща частина цієї гри в тому, що вона дозволяє вам йти куди завгодно з самого початку. Поки ваше поточне завдання не обмежене за часом, ви можете вільно пересуватися світом, використовуючи чудово розроблену механіку павутини стільки, скільки захочете.

Marvel's Spider-Man (фото: TheGamer)

Dying Light 2

Dying Light 2 ставить вас на місце нового протагоніста Ейдена Колдуелла, головна мета якого - знайти та возз'єднатися зі своєю сестрою Мією.

Дія гри розгортається через два десятиліття після подій першої частини, і подорож по боротьбі з Волатилами та іншими моторошними монстрами означає більше можливостей для переслідування.

Спалах не зупинився в Харрані, поширившись на весь світ після того, як кілька жадібних учених не спромоглися сказати правду.

Крім знищення орд зомбі, Ейден має можливість виконувати кілька прибуткових побічних завдань та ковзати по постапокаліптичному місту на межі нестабільності.

Dying Light 2 (фото: TheGamer)