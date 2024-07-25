12 лучших игр на ПК с большим и открытым миром

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance - одна из самых реалистичных игр с открытым миром, действие которой происходит в средневековье, безусловно, предоставляет в значительной степени точное изображение той эпохи.

Приключение протагониста Генри начинается после того, как его деревню разрушают войска короля Сигизмунда, что разжигает в нем огонь мести и жажды справедливости.

Kingdom Come определенно не щадит игрока, когда дело доходит до реализма средневековья. От сложной боевой механики до поиска лучших лошадей, Генри также находит время помогать окружающим его людям во множестве побочных заданий.

Kingdom Come: Deliverance (фото: TheGamer)

Red Dead Redemption 2

Если Дикий Запад - один из ваших любимых исторических периодов, то Rockstar Games точно передали его суть в серии Red Dead Redemption 2. Игра рассказывает историю протагониста Артура Моргана и последних дней банды Ван дер Линде в годы, предшествующие оригинальной игре.

Сражаясь с жестокими группировками, угрожающими жизни Артура и его близких, Red Dead Redemption 2 действительно передает атмосферу "убей или будь убит" Дикого Запада. От охоты на смертоносных животных до участия в перестрелках, - идея смертности вплетена в самую душу американского Дикого Запада.

Red Dead Redemption 2 (фото: TheGamer)

Grand Theft Auto 5

Опасная сага о захватывающей троице из Grand Theft Auto 5, несомненно, никогда не наскучит. Развернувшись в открытом мире Лос-Сантоса, Сан-Андреаса и Блейн-Каунти, перспектива исследования кажется бесконечной.

Помимо основной сюжетной линии, сам город позволяет погрузиться в повседневную жизнь. Когда вы не организуете ограбление или не устраиваете перестрелки, обычные занятия, такие как стрижка или покупка недвижимости, делают игру гораздо более реалистичной и близкой.

Grand Theft Auto 5 (фото: TheGamer)

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Skyrim давно зарекомендовал себя как гигант фэнтези с непревзойденным наследием. Играя за Драконорожденного, путешествующего по суровому, но прекрасному миру Скайрима, вы сталкиваетесь с необходимостью исполнить божественное предназначение.

Получив множество наград, включая звание "Игры года для ПК", Skyrim продолжает оставаться любимцем фанатов спустя более десятилетия после выхода. Благодаря глубокому лору и непревзойденному повествованию, Skyrim - это игра с открытым миром, от которой никогда не устанешь.

The Elder Scrolls 5: Skyrim (фото: TheGamer)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - это игра с открытым миром, действие которой разворачивается в футуристическом антиутопическом мире Найт-Сити, где насилие является частью повседневной жизни.

Вы играете за вооруженного наемника по имени V, который пытается сделать себе имя, но вынужден бороться за выживание после неудачной миссии.

Помимо главного квеста, V может заняться различными другими активностями. Найт-Сити - это мегаполис в стиле "Бегущего по лезвию", предлагающий множество побочных заданий для повышения репутации и заработка.

Несмотря на первоначальные жалобы на баги и незавершенные сюжетные линии, игра прошла через множество исправлений, причем моддеры также внесли свой вклад.

Cyberpunk 2077 (фото: TheGamer)

Starfield

Разработанная и изданная Bethesda, Starfield является одной из самых масштабных космических игр с открытым миром. Она позволяет не только путешествовать по космосу сколько угодно, но и исследовать практически все из более чем тысячи планет.

Может показаться, что в начале основной истории слишком много второстепенных заданий, но постепенно игра раскрывается, и начинаешь понимать, почему все эти поручения были важны.

Кроме того, это фантастическая игра для простого исследования мира и создания потрясающих скриншотов.

Starfield (фото: TheGamer)

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey - одна из самых известных франшиз игр с открытым миром в жанре RPG, и одна из лучших игр в серии с положительными отзывами на Steam. Действие игры разворачивается в античной обстановке, где вы играете за одного из спартанцев, сражающегося против Афин.

Хотя игра имеет прогрессию, основанную на сюжете, у вас также есть огромный мир для исследования со множеством побочных заданий. Эти задания полностью необязательны, но они раскрывают много секретов о мире и его обитателях.

Assassin's Creed Odyssey (фото: TheGamer)

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 стала одним из самых ожидаемых релизов 2024 года. Хотя некоторые недовольства вызвали дополнительные покупки Capcom, она все равно оставалась одной из игр с наибольшим количеством одновременных игроков в Steam довольно долгое время.

С самого начала у вас есть один основной персонаж и два вспомогательных, которые сражаются вместе с вами на поле боя. Хотя искусственный интеллект может быть не идеален, он все же выполняет свою работу по распределению урона от врагов.

Dragon's Dogma 2 (фото: TheGamer)

Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Evolved с момента своего выхода стала одной из самых популярных игр в жанре выживания и крафта благодаря своей уникальности. Теперь она была полностью переработана на движке Unreal Engine 5.

В Ark: Survival Ascended вы погружаетесь в огромный мир, управляемый динозаврами, где вам предстоит медленно подниматься по пищевой цепи.Главная цель - приручить множество динозавров и победить различных боссов по всему миру.

Эта игра отличается множеством улучшений по сравнению со своим предшественником и потрясающей средой. Вы легко можете провести в этой игре сотни часов, даже не заметив этого.

Ark: Survival Evolved (фото: TheGamer)

Rust

Невозможно говорить об открытых PvP играх без упоминания Rust. В этом уникальном мире вы появляетесь с голыми руками, только с камнем и факелом.

Вам нужно найти разные предметы и создать собственное оружие, одновременно работая над строительством своей базы. Как только у вас будет хорошее снаряжение, вы также сможете ходить и грабить других игроков.

Игра идеально сочетает в себе PvP и PvE, так как вы можете атаковать реальных игроков или совершать рейды на разные места и сражаться с учеными, чтобы получить хорошую добычу.

Вы также можете совершить набег на базу другого игрока или защитить свою собственную, используя различные ловушки и шлюзы.

Rust (фото: TheGamer)

Marvel's Spider-Man

Человек-паук - это знаменитый фантастический герой даже среди людей, которые не смотрят Marvel.

Первоначально выпущенная на PlayStation, игра Marvel's Spider-Man разворачивается в фантастическом мире, наполненном преступниками, и ваша задача - добраться до корня проблемы, найдя разных злодеев.

Лучшая часть этой игры в том, что она позволяет вам идти куда угодно с самого начала. Пока ваше текущее задание не ограничено по времени, вы можете свободно перемещаться по миру, используя прекрасно разработанную механику паутины столько, сколько захотите.

Marvel's Spider-Man (фото: TheGamer)

Dying Light 2

Dying Light 2 ставит вас на место нового протагониста Эйдена Колдуэлла, главная цель которого - найти и воссоединиться со своей сестрой Мией.

Действие игры разворачивается спустя два десятилетия после событий первой части, и путешествие по борьбе с Волатилами и другими жуткими монстрами означает больше возможностей для погонь.

Вспышка не остановилась в Харране, распространившись на весь мир после того, как несколько жадных ученых не удосужились сказать правду.

Помимо уничтожения орд зомби, Эйден имеет возможность выполнять несколько прибыльных побочных заданий и скользить по постапокалиптическому городу на грани нестабильности.

Dying Light 2 (фото: TheGamer)