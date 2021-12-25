ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

12-летний мальчик в Полтаве помог спасти рыбака, который провалился под лед (видео)

Новина українською →
Полтава, Суббота 25 декабря 2021 18:12
12-летний мальчик в Полтаве помог спасти рыбака, который провалился под лед (видео) Коллаж РБК-Украина: в Полтаве благодаря школьнику спасли рыбака, который провалился под лед
Автор: Владимир Костырин

В Полтаве благодаря реакции мальчика удалось оперативно спасти рыбака, который провалился под лед и тонул в воде. 12-летний Иван увидел мужчину в беде и позвонил в полицию, сообщив о происшествии.

Об этом передари в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области.

Инцидент произошел на водоеме недалеко от улицы Сельскохозяйственной. Школьник находился дома и увидел из окна барахтающегося в ставке мужчину.

"Только что рыбак на пруду провалился под лед и тонет, нужна ваша помощь", - сообщил на спецлинию "102" взволнованный Иван.

Экипаж экстренно прибыл на вызов. Там патрульные Андрей Бондарь и Алина Пашко бросились на помощь к рыбаку, которому другой неравнодушный полтавчанин уже бросил ветви, чтобы тот мог за них зацепиться и выбраться из ледяной воды на берег.

Так совместными усилиями замерзающего мужчину и удалось спасти. Правоохранители помогли ему добраться до служебного авто, снять мокрые вещи и закутали термоодеялом и курткой.

Также они вызвали карету "скорой", и прибывшие медики госпитализировали мужчину.

"Благодарим Ивана за своевременный вызов полиции, а патрульных за профессиональные и слаженные действия! Призываем граждан не выходить на тонкий лед, ведь это небезопасно для жизни!", - говорится в публикации.

Видео: в Полтаве спасли рыбака, который на пруду провалился под лед

Ранее сообщалось, что в Киеве на озере девушка каталась на коньках и провалилась под лед, и в ГСЧС показали видео ее спасения.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве собака спасла мальчика, который провалилась под лед, когда сам пытался помощь псу, оказавшемуся в воде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава полиция
LITE
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции
Католическое Рождество 2021: что сегодня нельзя делать и главные традиции