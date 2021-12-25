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12-річний хлопчик у Полтаві допоміг врятувати рибалку, який провалився під кригу (відео)

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Полтава, Субота 25 грудня 2021 18:12
12-річний хлопчик у Полтаві допоміг врятувати рибалку, який провалився під кригу (відео) Колаж РБК-Україна: у Полтаві завдяки школяреві врятували рибалку, який провалився під кригу
Автор: Володимир Костирін

У Полтаві завдяки реакції хлопчика вдалося оперативно врятувати рибалку, який провалився під лід і тонув у воді. 12-річний Іван побачив чоловіка в біді та подзвонив до поліції, повідомивши про подію.

Про це переда прес-службі патрульної поліції Полтавської області.

Інцидент стався на водоймі недалеко від вулиці Сільськогосподарської. Школяр знаходився вдома і побачив з вікна чоловіка, який борсався у ставку.

"Щойно рибалка на ставку провалився під кригу та тоне, потрібна ваша допомога", - повідомив на спецлінію "102" схвильований Іван.

Екіпаж екстрено прибув на виклик. Там патрульні Андрій Бондар і Аліна Пашко кинулися на допомогу до рибалки, якому інший небайдужий полтавець вже кинув гілки, щоб той міг за них зачепитися і вибратися з крижаної води на берег.

Так спільними зусиллями замерзаючого чоловіка і вдалося врятувати. Правоохоронці допомогли йому дістатися до службового авто, зняти мокрі речі та закутали термоковдрою та курткою.

Також вони викликали карету "швидкої", і медики, які прибули, госпіталізували чоловіка.

"Дякуємо Івану за вчасний виклик поліції, а патрульним за професійні та злагоджені дії. Закликаємо громадян не виходити на тонкий лід, адже це небезпечно для життя",- йдеться в публікації.

Відео: у Полтаві врятували рибалку, який на ставку провалився під лід

Раніше повідомлялося, що у Києві на озері дівчина каталася на ковзанах і провалилася під лід, і в ДСНС показали відео її порятунку.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві собака врятував хлопчика, який провалилася під лід, коли сам намагався допомогу псу, який опинився у воді.

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