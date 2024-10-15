7 модів, які додадуть новизни в God of War Ragnarok

Якщо ви вже пройшли God of War Ragnarok, але хочете знову відчути дух пригод, моди допоможуть освіжити гру та додати нові елементи. Ці доповнення користувача здатні змінити геймплей, поліпшити графіку або навіть додати унікальні можливості для експериментів.

Про 7 модів, які привнесуть новизну у ваш досвід і зроблять подорож Кратоса та Атрея ще більш захоплюючою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт TheGamer , присвячений відеоіграм.

Динамічна зміна поля зору та камери

Один з небагатьох аспектів, який робить повернення Кратоса в серії God of War, - це фокус на зануренні, і Dynamic FOV and Camera Change від TheFireman18287 націлений на те, щоб додати ще більше лиску. Основний ефект цього мода - змусити всю гру виглядати як єдиний кадр на ваш погляд.

Це робить переходи між заставками, меню паузи та взаємодію із оточенням більш захоплюючими, оскільки налаштування камери створюють постійно плавний потік.

Мод також покращує динамічне поле зору, і ви можете використовувати сполучення клавіш, щоб вмикати та вимикати його, коли вам це потрібно.

Anti-stutter - High CPU And Disk Priority

Однією з найпоширеніших проблем при перенесенні консольної гри на ПК є постійні проблеми з продуктивністю, які можуть враховувати кожну конфігурацію ПК.

Один зі способів підтримувати високий FPS та уникати постійних заїкувань на процесорах низького рівня - використовувати мод Chemboy1's Anti-Stutter.

Цей мод також віддає пріоритет дисковому простору, що може допомогти з віртуальною оперативною пам'яттю та продуктивністю сховища, що означає, що вам не доведеться повертатися на робочий стіл за допомогою alt-tab, щоб стежити за диспетчером задач.

Цей мод також може допомогти збалансувати навантаження для інших модів, які можуть містити ненавмисні проблеми з продуктивністю.

Thyden's Classic Kratos

Хоча постарілий Кратос із убивчою бородою дійсно підходить для новітніх доповнень до серії God of War, особливо у поєднанні з грою Крістофера Джаджа, класична подоба Кратоса з його смугастою борідкою є одночасно культовою і ностальгічною.

Однак мод Thyden's Classic Kratos дає вам доступ до класичного скіну Кратоса одразу. Це для гравців, які не хочуть проходити гру двічі, щоб пережити одного зі своїх героїв дитинства, і він просто дає вам доступ до необов'язкового засобу, а не незавершеного підвищення навичок.

Візуальне переосмислення

Хоча God of War: Ragnarök - одна з найбільш візуально вражаючих ігор на сьогоднішній день, її завжди можна покращити за допомогою полірування та балансу освітлення, які відповідають смакам кожного гравця. Visual Redefined Джеріко Релопеса забезпечує чіткіший рендеринг, який значно покращує загальний вигляд гри.

З більш глибокими тінями, яскравішими кольорами та меншим фоновим туманом, який заглушує довкілля, Visual Redefines є найкращим решейдером для Ragnarök.

Цей мод також не впливає на продуктивність, тому що він не збільшує кількість полігонів і не взаємодіє з відстанню рендерингу, а просто вносить прості візуальні покращення, які мають велике значення.

NG Plus Ready Save

Незалежно від того, чи ви переграєте серію на ПК після проходження на PS5 або є ветераном попередньої God of War і просто хочете кинути виклик, NG Plus Ready Save від GaminjaYT може відразу відправити вас у найскладніше випробування гри.

В іншому випадку вам довелося б пройти гру на ПК, перш ніж розблокувати її.

Це може бути величезною економією часу для гравців, які хочуть отримати додатковий виклик New Game Plus без основної історії для його досягнення.

Ви також отримуєте доступ до всіх обладунків і рунічних атак, що означає, що вам не потрібно проходити випробування, головоломки або необов'язкових босів, яких ви не хочете, просто щоб отримати забавне спорядження.

Middle Earth Inspired Reshade

Переносячи західноєвропейську високу фентезі в заморожені пустки нордичного фентезі, Middle Earth Reshade від SebyKing підлаштовує навколишнє освітлення та колір, щоб вони краще відповідали атмосфері та настрою Володаря кілець Толкієна.

Тонкі відмінності добре працюють, щоб зробити Ragnarök одночасно новим та знайомим.

Є навіть тонкий ефект зернистості плівки, який робить Ragnarök подібним до фільмів Пітера Джексона, додаючи реалістичні ефекти.

Cheat Table

Звичайне включення в старі ігри, які завжди в кінцевому підсумку модифікуються в сучасні ігри, чити дозволяють взаємодіяти з окремими компонентами гри, надаючи вам необмежений доступ до ресурсів одним натисканням кнопки.

Мод Appocypha's Cheat Table поміщає ці опції у зручну таблицю, яка організує можливі чити та додаткові ефекти.

Це в основному впливає на ресурси, які ви можете підібрати, такі як рубане срібло, уривки звіра та розбиті руни, але його також можна використовувати, щоб дати досвід Кратосу, Атрею та Фрейє окремо.

Використання цього мода може дозволити вам збалансувати своє проходження, яке найкраще керує дослідженням та часом, або відірватися та розбагатіти.