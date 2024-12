14 головних ігор грудня на ПК та консолях, які не дадуть вам занудьгувати цієї зими

Antonblast

Дата виходу: 3 грудня

Платформи: ПК, Switch

У грі Antonblast гравці беруть на себе роль підривника Динаміта Антона, який має помститися дияволу за вкрадену колекцію спиртних напоїв. Антон руйнує рівні, бореться з босами і готується дати відсіч самому принцові темряви. Динамічний геймплей з акцентом на руйнування і гумор робить гру пригодою, що запам'ятовується.

Delta Force

Дата виходу: 4 грудня

Платформи: ПК

Delta Force повертається як тактичний шутер з великими багатокористувацькими картами і кампанією, натхненною фільмом Чорний яструб. Безкоштовний формат гри обіцяє залучити нових шанувальників жанру.

Fantasian Neo Dimension

Дата виходу: 5 грудня

Платформи: PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch

Ця JRPG від творця Final Fantasy поєднує традиційний геймплей з унікальними реальними діорамами, які використовуються як ігрові світи. Саундтрек до гри написав легендарний Нобуо Уемацу.

Infinity Nikki

Дата виходу: 5 грудня

Платформи: ПК, PS5, Android, iOS

Чи готові ви до фантазійної пригоди в стилі котеджкор? Саме це пропонує Infinity Nikki, яка виходить у грудні. Керував розробкою Кентаро Томінага, який раніше працював над розширеннями для The Legend of Zelda. Гра відрізняється затишною атмосферою, головоломками та дослідженням прихованих зон.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Дата виходу: 5 грудня

Платформи: Switch

Зима прийшла, і саме час задуматися про фізичну форму. Fitness Boxing 3 допоможе підтримувати активність вдома з кардіотренуваннями. Як і попередники, гра мотивує виконувати удари та гаки під керівництвом віртуальних інструкторів.

Marvel Rivals

Дата виходу: 6 грудня

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS

Натхнена Overwatch, Marvel Rivals додає новий погляд на PvP-бої за участю персонажів Marvel. Гра приваблює мультисвітовим складом героїв, аренами, що руйнуються, і динамічним геймплеєм.

Path of Exile 2

Дата виходу: 6 грудня

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS

Ранній доступ до Path of Exile 2 для ПК розпочнеться 6 грудня, трохи пізніше за початкову дату 15 листопада. Ця довгоочікувана action-RPG запропонує безліч контенту, включаючи кілька класів, половину кампанії та незліченні скарби для видобутку. Grind Gear Games продовжує роботу над своєю похмурою фентезійною пригодою, яка обіцяє бути масштабною.

Indiana Jones and the Great Circle

Дата виходу: 9 грудня

Платформи: ПК, Xbox Series XS

Повернення улюбленого археолога до відеоігор завершує довгу паузу. Indiana Jones and the Great Circle, створена розробниками Wolfenstein з MachineGames, обіцяє насичену подорож по всьому світу з акцентом на баланс між дією, розповіддю та загадками.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 і 2 Remastered

Дата виходу: 10 грудня

Платформи: ПК, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch

Два ремайстри Soul Reaver, випущені до 25-річчя франшизи, отримали оновлену графіку, покращені елементи керування та режим фото. Для фанатів доступна можливість перемикання між новими візуальними ефектами та оригінальною графікою.

Mighty Morphin' Power Rangers: Rita's Rewind

Дата виходу: 10 грудня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch

Rita's Rewind - це повернення до стилю 16-бітових бойовиків. Натхнена класичними аркадними іграми, вона поєднує бійки з елементами Sega-ігор, включаючи масштабні 3D-сцени та битви на Динозордах.

Monument Valley 3

Дата виходу: 10 грудня

Платформи: iOS, Android

Підписники Netflix можуть порадіти продовженню популярної гри, адже Monument Valley 3 стане доступною через Netflix Games. Як і попередні частини, гра пропонує дослідження у світах, що нагадують оптичні ілюзії у стилі М. К. Ешера. Завдання гравця - змінювати оточення, щоб знайти безпечний шлях для персонажа. Гра буде безкоштовною для користувачів Netflix.

Fairy Tail 2

Дата виходу: 12 грудня

Платформи: ПК, PS5, PS4

Продовження гри 2020 від Koei Tecmo, Fairy Tail 2, представляє оновлену бойову систему замість покрокових битв. Сюжет розгортається під час арки Альварес із оригінальної манги. Гравці зіткнуться із Зерефом, Дванадцятьма Сприганами та могутнім драконом руйнування Акнологією.

Spirit of the Samurai

Дата виходу: 12 грудня

Платформи: ПК

Ця гра виділяється завдяки 2D-анімації в техніці стоп-моушен та натхненню японською міфологією. В The Spirit of the Samurai з'єднані елементи souls-like і metroidvania. Гравці зможуть керувати кількома персонажами, включаючи воїна-кота, битися з монстрами та досліджувати атмосферний світ.

Alien: Rogue Incursion

Дата виходу: 19 грудня

Платформи: ПК, PS5 (PlayStation VR 2)

Ця VR-гра від Survio Games, розробника Creed: Rise to Glory, додає хорор у серію Alien. Гравцям належить битися з ксеноморфами, використовуючи зброю та стратегію, адже вороги розумні та небезпечні. Вступаючи в боротьбу з монстрами, пам'ятайте, що шанси малі, але боротися варто!