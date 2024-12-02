14 головних ігор грудня на ПК та консолях, які не дадуть вам занудьгувати цієї зими

Грудень приносить не лише морози, а й довгоочікувані ігрові прем'єри, які прикрасять ваші зимові вечори.
Про 14 найкращих ігрових релізів грудня 2024 року на ПК та консолі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GameSpot, що спеціалізується на новинах, оглядах, статтях та відео, пов'язаних з відеоіграми та індустрією розваг.
Дата виходу: 3 грудня
Платформи: ПК, Switch
У грі Antonblast гравці беруть на себе роль підривника Динаміта Антона, який має помститися дияволу за вкрадену колекцію спиртних напоїв. Антон руйнує рівні, бореться з босами і готується дати відсіч самому принцові темряви. Динамічний геймплей з акцентом на руйнування і гумор робить гру пригодою, що запам'ятовується.
Дата виходу: 4 грудня
Платформи: ПК
Delta Force повертається як тактичний шутер з великими багатокористувацькими картами і кампанією, натхненною фільмом Чорний яструб. Безкоштовний формат гри обіцяє залучити нових шанувальників жанру.
Дата виходу: 5 грудня
Платформи: PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch
Ця JRPG від творця Final Fantasy поєднує традиційний геймплей з унікальними реальними діорамами, які використовуються як ігрові світи. Саундтрек до гри написав легендарний Нобуо Уемацу.
Дата виходу: 5 грудня
Платформи: ПК, PS5, Android, iOS
Чи готові ви до фантазійної пригоди в стилі котеджкор? Саме це пропонує Infinity Nikki, яка виходить у грудні. Керував розробкою Кентаро Томінага, який раніше працював над розширеннями для The Legend of Zelda. Гра відрізняється затишною атмосферою, головоломками та дослідженням прихованих зон.
Дата виходу: 5 грудня
Платформи: Switch
Зима прийшла, і саме час задуматися про фізичну форму. Fitness Boxing 3 допоможе підтримувати активність вдома з кардіотренуваннями. Як і попередники, гра мотивує виконувати удари та гаки під керівництвом віртуальних інструкторів.
Дата виходу: 6 грудня
Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS
Натхнена Overwatch, Marvel Rivals додає новий погляд на PvP-бої за участю персонажів Marvel. Гра приваблює мультисвітовим складом героїв, аренами, що руйнуються, і динамічним геймплеєм.
Дата виходу: 6 грудня
Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS
Ранній доступ до Path of Exile 2 для ПК розпочнеться 6 грудня, трохи пізніше за початкову дату 15 листопада. Ця довгоочікувана action-RPG запропонує безліч контенту, включаючи кілька класів, половину кампанії та незліченні скарби для видобутку. Grind Gear Games продовжує роботу над своєю похмурою фентезійною пригодою, яка обіцяє бути масштабною.
Дата виходу: 9 грудня
Платформи: ПК, Xbox Series XS
Повернення улюбленого археолога до відеоігор завершує довгу паузу. Indiana Jones and the Great Circle, створена розробниками Wolfenstein з MachineGames, обіцяє насичену подорож по всьому світу з акцентом на баланс між дією, розповіддю та загадками.
Дата виходу: 10 грудня
Платформи: ПК, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch
Два ремайстри Soul Reaver, випущені до 25-річчя франшизи, отримали оновлену графіку, покращені елементи керування та режим фото. Для фанатів доступна можливість перемикання між новими візуальними ефектами та оригінальною графікою.
Дата виходу: 10 грудня
Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch
Rita's Rewind - це повернення до стилю 16-бітових бойовиків. Натхнена класичними аркадними іграми, вона поєднує бійки з елементами Sega-ігор, включаючи масштабні 3D-сцени та битви на Динозордах.
Дата виходу: 10 грудня
Платформи: iOS, Android
Підписники Netflix можуть порадіти продовженню популярної гри, адже Monument Valley 3 стане доступною через Netflix Games. Як і попередні частини, гра пропонує дослідження у світах, що нагадують оптичні ілюзії у стилі М. К. Ешера. Завдання гравця - змінювати оточення, щоб знайти безпечний шлях для персонажа. Гра буде безкоштовною для користувачів Netflix.
Дата виходу: 12 грудня
Платформи: ПК, PS5, PS4
Продовження гри 2020 від Koei Tecmo, Fairy Tail 2, представляє оновлену бойову систему замість покрокових битв. Сюжет розгортається під час арки Альварес із оригінальної манги. Гравці зіткнуться із Зерефом, Дванадцятьма Сприганами та могутнім драконом руйнування Акнологією.
Дата виходу: 12 грудня
Платформи: ПК
Ця гра виділяється завдяки 2D-анімації в техніці стоп-моушен та натхненню японською міфологією. В The Spirit of the Samurai з'єднані елементи souls-like і metroidvania. Гравці зможуть керувати кількома персонажами, включаючи воїна-кота, битися з монстрами та досліджувати атмосферний світ.
Дата виходу: 19 грудня
Платформи: ПК, PS5 (PlayStation VR 2)
Ця VR-гра від Survio Games, розробника Creed: Rise to Glory, додає хорор у серію Alien. Гравцям належить битися з ксеноморфами, використовуючи зброю та стратегію, адже вороги розумні та небезпечні. Вступаючи в боротьбу з монстрами, пам'ятайте, що шанси малі, але боротися варто!