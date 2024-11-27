Топ-23 найкращих ігор на Xbox, які змусять вас забути про все інше

Xbox радує гравців неймовірними проектами, здатними задовольнити смаки навіть найдосвідченіших геймерів. Ці ігри не просто розвага, а справжнє занурення у фантастичні історії та світи.

Про топ-23 найкращих ігор на Xbox у 2024 році розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget .

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate - це підписний сервіс від Microsoft, який об'єднує Xbox Game Pass для консолей, PC Game Pass та Xbox Live Gold. Підписники отримують доступ до бібліотеки сотень ігор, включаючи ігри класу AAA та інді-перлини, за щомісячну плату.

Сервіс включає хмарний геймінг, що дозволяє користувачам транслювати ігри на такі пристрої, як телефони та планшети. Бонуси включають ексклюзивні знижки, внутрішньоігрові нагороди та доступ до EA Play. Він широко вважається одним з кращих в ігровій індустрії завдяки своєму широкому каталогу, що постійно оновлюється.

Neva

Розроблена Nomada Studio, Neva - це майбутня пригодницька гра з сюжетом, відома своєю емоційною розповіддю та приголомшливими візуальними ефектами. Гра розповідає про молоду жінку та її зростаючий зв'язок із вовкоподібною істотою у світі, що знаходиться на межі екологічного колапсу.

Гравці досліджують чудово намальований від руки світ, вирішують головоломки та долають емоційні проблеми.

Neva (фото: Engadget)

Elden Ring

Elden Ring - це екшен-RPG, що отримала визнання критиків, з відкритим світом. Дія гри відбувається в таємничому Міжзем'ї, де гравці розплутують темну історію, борючись зі складними ворогами та босами.

Її взаємопов'язаний дизайн світу, глибока історія та свобода дослідження принесли їй безліч нагород "Гра року". Бої поєднують у собі ближній бій, магію та скритність, пропонуючи різноманітні ігрові можливості. Гра отримала високу оцінку за свій захоплюючий світ, інноваційну механіку та високу складність.

Elden Ring (фото: Engadget)

Dead Space

Dead Space - гра в жанрі survival horror, спочатку розроблена EA Redwood Shores і переосмислена в рімейку 2023 від EA Motive. Гравці беруть на себе роль Айзека Кларка, інженера, замкненого на борту занедбаного космічного корабля, захопленого некроморфами.

Ремейк покращує графіку та звук оригіналу, створюючи ще більш захоплюючий та жахливий досвід. Механіка гри, стратегічне управління ресурсами та оповідання про навколишнє середовище визначають її ігровий процес. Вона вважається зразком в іграх жахів за свою атмосферну напруженість та інноваційну механіку.

Dead Space (фото: Engadget)

Halo: The Master Chief Collection + Halo Infinite

Halo: The Master Chief Collection об'єднує шість класичних ігор Halo, перероблених для сучасних платформ, пропонуючи великий однокористувацький і багатокористувацький досвід. Він включає такі кампанії, як Halo: Combat Evolved і Halo 3, улюблені за їх вражаюче оповідання і революційний ігровий процес.

Halo Infinite, останній запис, представляє сеттинг відкритого світу, зберігаючи при цьому характерні бойові прийоми серії. Багатокористувацький режим Infinite є безкоштовним, що приваблює широку аудиторію.

Разом вони пропонують всеосяжний погляд на всесвіт Halo та його еволюцію.

Halo: The Master Chief Collection + Halo Infinite (фото: Engadget)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - це розроблена Capcom гра в жанрі екшен-пригоди, що поєднує японський фольклор із яскравими візуальними ефектами. Гравці борються з міфічними істотами, використовуючи тактичний бій та стратегію у сюрреалістичному, яскравому світі.

Гра робить акцент на плавному русі, духовних темах та поєднанні дії та дослідження. Її унікальний художній стиль та інноваційний ігровий процес викликали інтерес з моменту її анонсу.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (фото: Engadget)

Alan Wake 2

Alan Wake 2, розроблена Remedy Entertainment, - це довгоочікуване продовження, що поєднує survival horror з захоплюючим оповіданням.

У грі представлені передові графічні та світлові прийоми, що підсилюють її моторошну атмосферу. Дослідження, головоломки та психологічні елементи жахів є центральними елементами досвіду. На основі культового статусу свого попередника, Alan Wake 2 отримала високу оцінку за свою розповідь та інновації.

Alan Wake 2 (фото: Engadget)

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - це гоночна гра з відкритим світом від Playground Games, дія якої відбувається в багато деталізованої версії Мексики. що додає реалізму ігровому процесу.

Гра включає сотні автомобілів, можливості налаштування і сильний соціальний компонент через мережевий багатокористуваьцкий режим. Forza Horizon 5 отримала високу оцінку за візуальні ефекти, дизайн світу та функції доступності.

Forza Horizon 5 (фото: Engadget)

Gears of War 5

Gears of War 5, розроблена The Coalition, - це шутер від третьої особи, що продовжує сагу про боротьбу людства з Ордою Саранчі. Гра переключає увагу на Кейт Діас, досліджуючи її зв'язок із Саранчою через емоційно заряджену історію.

Гравці зазнають різноманітного ігрового процесу, від традиційної стрільби з укриттів до дослідження відкритого світу. Його кооперативні режими та мережевий багатокористуваьцкий режим посилюють його привабливість. Приголомшлива графіка гри та захоплююча механіка зміцнюють її місце у франшизі Gears.

Gears of War 5 (фото: Engadget)

NieR: Automata - Become As Gods Edition

NieR: Automata - Become As Gods Edition - це поліпшена версія шедевра в жанрі екшен-RPG від PlatinumGames. Дія гри відбувається в постапокаліптичному світі, гравці керують андроїдами, борючись з машинними формами життя. Гра поєднує в собі інтенсивні бої, кілька кінцівок та глибоку розповідь, досліджуючи теми екзистенціалізму та людяності.

Це видання включає бонусний контент, такий як нові костюми та додаткові випробування.

NieR: Automata - Become As Gods Edition (фото: Engadget)

Pentiment

Pentiment - це оповідально-орієнтована історична пригодницька гра, розроблена Obsidian Entertainment. Дія гри відбувається у Баварії XVI століття, а сюжет обертається навколо Андреаса Малера, художника, який опинився у центрі таємниці вбивства.

Гра примітна своїм відмінним художнім стилем, натхненним ілюмінованими рукописами та гравюрами на дереві. Вона робить акцент на виборі гравця, дозволяючи рішенням формувати історію протягом кількох актів та десятиліть. Pentiment хвалять за її історичну глибину, унікальні візуальні ефекти та захоплюючу розповідь.

Pentiment (фото: Engadget)

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush - це ритм-орієнтована екшн-гра від Tango Gameworks, що поєднує яскраві візуальні ефекти з енергійними боями. Гравці беруть на себе роль Чаю, починаючої рок-зірки, що бореться у футуристичному світі, синхронізованому з музикою.

Геймплей поєднує в собі атаки на основі часу з платформінгом та вирішенням головоломок. Унікальна естетика та оптимістичний тон гри виділяються серед попередніх похмурих ігор студії. Hi-Fi Rush швидко стала улюбленицею фанатів за свою креативність та механіку ритм-дії.

Hi-Fi Rush (фото: Engadget)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, розроблена Rockstar Games, є великим відкритим світом вестерну, дія якого відбувається в 1899 році. Гравці керують Артуром Морганом, злочинцем, який рухається шляхом занепаду Дикого Заходу, одночасно стикаючись з проблемами лояльності та моралі.

У грі представлені деталізовані оточення, багата розповідь та динамічна система честі, яка впливає на те, як персонажі сприймають Артура.

Завдяки таким заняттям, як полювання, риболовля та грабежі, гра пропонує глибоке занурення. Вона вважається однією з найбільших відеоігор за свою оповідальну складність та реалізм.

Red Dead Redemption 2 (фото: Engadget)

Resident Evil Village

Resident Evil Village, розроблена Capcom, є восьмою основною частиною франшизи survival horror. Гра продовжує історію Ітана Уінтерса, який шукає свою викрадену дочку у таємничому селі. Вона поєднує survival horror з елементами екшену, показуючи таких знакових антагоністів як леді Димитреску.

Гра пропонує моторошну атмосферу, головоломки та напружені бої з різними ворогами. Її успіх зміцнив спадщину франшизи як еталона ігор жахів.

Resident Evil Village (фото: Engadget)

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice від FromSoftware - складна пригодницька гра в жанрі екшену, дія якої відбувається в Японії епохи Сенгоку. Гравці керують синобі на ім'я Вольф, який прагне врятувати свого викраденого пана та помститися.

У грі особлива увага приділяється точної бойової механіки, включаючи парірування та скритність, без традиційного прокачування в РПГ. Sekiro представляє механіку "воскресіння", що дозволяє гравцям миттєво відновлюватись після поразки. Поєднання складності, розповіді та унікальної бойової системи принесло їй звання "Гра року" у 2019 році.

Sekiro: Shadows Die Twice (фото: Engadget)

Lost Judgment

Lost Judgment, розроблена студією Ryu Ga Gotoku, - це пригодницька гра в жанрі екшен, що поєднує детективну роботу з динамічними боями. У ній Такаюкі Ягамі, приватний детектив, розкриває складну мережу злочинів та правосуддя. У грі є дослідження, побічні місії та різні стилі геймплею, включаючи паркур та скритність.

Її оповідання торкається таких важких тем, як знущання та соціальна справедливість, додаючи глибини досвіду. Lost Judgment ґрунтується на успіху свого попередника, Judgment, як спін-оффа серії Yakuza.

Lost Judgment (фото: Engadget)

Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination поєднує трилогію сучасних ігор Hitman в єдиний досвід. Гравці беруть він роль Агента 47, майстра-вбивці, який виконує творчі місії на складних рівнях у стилі пісочниці.

Гра наголошує на скритність, планування та імпровізацію з незліченними способами виконання завдань. Її модель "живого обслуговування" гарантує новий контент та оновлення, зберігаючи свіжість вражень. Гра славиться своєю реграбельністю, деталізованим оточенням та стратегічною глибиною.

Hitman: World of Assassination (фото: Engadget)

Street Fighter 6

Street Fighter 6 від Capcom пожвавлює легендарну серію файтингів новими механіками та режимами. Вона представляє Drive System, пропонуючи гравцям більше стратегічних можливостей під час битв. У грі представлений різноманітний склад персонажів, як класичних, так і нових, з ретельно відполірованими візуальними ефектами та анімацією.

Новий однокористувацький режим World Tour дозволяє гравцям досліджувати відкритий світ, тренуючись як користувальницький персонаж.

Street Fighter 6 (фото: Engadget)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon, розроблена FromSoftware, є екшн-грою на основі хутра. Гравці керують хутрами, що налаштовуються, беручи участь у високошвидкісних боях в динамічних середовищах. Гра поєднує глибокі можливості налаштування зі стратегічним геймплеєм, дозволяючи гравцям адаптувати свої збірки для різних завдань.

Armored Core VI: Fires of Rubicon (фото: Engadget)

Geometry Wars: Retro Evolved

Geometry Wars: Retro Evolved - це аркадний шутер із двома джойстиками, розроблений Bizarre Creations. Гравці керують геометричним кораблем, який пливе сітчастою ареною, борючись з хвилями барвистих і все більш складних ворогів. Відома своїм динамічним геймплеєм та сліпучими візуальними ефектами, гра стала піонером відродження жанру ретро-аркад на сучасних консолях.

Geometry Wars вплинула на багато пізніших інді-ігри своєю мінімалістичною, але захоплюючою механікою та яскравою презентацією.

Geometry Wars: Retro Evolved (фото: Engadget)

Psychonauts 2

Psychonauts 2 - це пригодницька гра-платформер від Double Fine Productions та сіквел культової класики Psychonauts. Гравці повторюють роль молодого екстрасенсу, що досліджує сюрреалістичні рівні розуму, пов'язані з психікою різних персонажів.

Гра поєднує в собі гумор, емоційне оповідання та творчий дизайн рівнів, пропонуючи різноманітні середовища та ігрові завдання. Вона досліджує теми психічного здоров'я, особистісного зростання та самопізнання, заслуживши похвалу за свою чутливість та креативність.

Psychonauts 2 (фото: Engadget)

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator, розроблена Asobo Studio, є високореалістичною грою-симулятором авіації. Вона дозволяє гравцям пілотувати широкий спектр літаків, від невеликих до величезних комерційних літаків на точно візуалізованому уявленні Землі.

Гра, що працює на реальних даних і передових погодних системах, пропонує майже фотореалістичний досвід з динамічними умовами. Вона обслуговує любителів авіації з докладними навчальними програмами, реалістичним управлінням та великими можливостями налаштування.

Microsoft Flight Simulator (фото: Engadget)

Dishonored (series)

Серія Dishonored - це колекція ігор у жанрі стелс-екшен від першої особи, розроблена Arkane Studios та видана Bethesda Softworks. Дія ігор відбувається в багато деталізованому світі, натхненному стимпанком, в якому поєднуються магія, технології та інтриги, а в центрі першої частини - вигадане місто Дануолл.

Гравці беруть на себе роль надприродних убивць, таких як Корво Аттано та Емілі Колдуїн, використовуючи поєднання бойових, потайливих та магічних здібностей для виконання місій та впливу на результат історії. Серія відома своєю свободою вибору, що дозволяє гравцям підходити до цілей різними способами та призводить до динамічних наслідків, що ґрунтуються на їхніх діях.

З моменту свого дебюту в 2012 році серія Dishonored отримала визнання критиків за свою інноваційну ігрову механіку, художній дизайн та захоплюючу розповідь.

Dishonored (series) (фото: Engadget)