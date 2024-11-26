За межею реальності. 8 найкращих альтернативних ігор для фанатів S.T.A.L.K.E.R. 2

Світ S.T.A.L.K.E.R. 2 притягує своєю атмосферою, але не кожен комп'ютер зможе потягнути цю гру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт The Gamer , присвячений відеоіграм.

Far Cry 6

S.T.A.L.K.E.R. 2 пропонує безліч людських ворогів, які з'являються випадковим чином. Вони приходять групами і повинні бути атаковані агресивно або потайно.

У міру того, як ви намагаєтеся звільнити Яран від пригнічуючої сили, що захопила країну, ви допомагатимете повстанцям боротися. Вороги не є "губками для куль", тому прихований постріл у голову може бути все, що вам потрібно, щоб залишитися непоміченим.

Як і S.T.A.L.K.E.R. 2, це спонукає вас планувати, як ви хочете атакувати, на яких ворогів нападати в першу чергу і як діяти, якщо бій стане гучним.

Far Cry 6 (фото: AltChar)

Generation Zero

Generation Zero переносить вас до Швеції 1989 року. Ця гра пропонує безліч тих же ігрових елементів, що і S.T.A.L.K.E.R. 2, таких як скритність і виживання. Не завжди хочеться вступати у відкритий бій із погрозами, тому що вороги можуть легко здолати вас, якщо помітять вас.

На щастя, є безліч способів впоратися з роботизованою загрозою, окрім простого розстрілу їх зі зброї.

Це також відмінна гра для одиночної гри або з друзями, але одиночний режим більше відповідає атмосфері S.T.A.L.K.E.R. 2, коли ви йдете з міста до міста, сподіваючись, що знайдений видобуток полегшить виживання.

Generation Zero (фото: TheGamer)

Chernobylite

Chernobylite та S.T.A.L.K.E.R. 2 надихнуті реальною Чорнобильською катастрофою. Однак, в той час, як S.T.A.L.K.E.R. 2 пропонує більш реалістичний досвід, Chernobylite вносить більш надприродний з додаванням трохи більшої кількості страху.

Переховуйтеся від ворогів, відстежуйте рівні радіації та намагайтеся згадати своє минуле. Ця гра також додає ігровий механік, де ваш персонаж не звик вбивати інших людей. Таким чином, хоча це може бути необхідним для виживання, це також матиме тривалий вплив, який підштовхує вас до більш потайного геймплею.

Chernobylite (фото: TheGamer)

State Of Decay 2

State of Decay 2 пропонує аналогічні механіки виживання, скритності та пограбування, які можуть залучити фаната S.T.A.L.K.E.R.. У цьому симуляторі зомбі-апокаліпсису ви граєте за того, хто вижив, який має побудувати базу і постійно входити на ворожу територію, щоб забезпечити продовольство, будівельні матеріали та ліки.

Хоча ви можете знайти зброю у світі, вам доведеться вирішити, чи варто заощаджувати кулі або приносити їх назад на базу. State of Decay 2 також пропонує мутувалих зомбі, які являють собою велику загрозу. Це змушує гравця оцінити ризик перед тим, як розпочати бій.

State Of Decay 2 (фото: TheGamer)

Desolate

Якщо вам подобається різноманітність ворогів у S.T.A.L.K.E.R. 2 та управління ресурсами, яке вимагає розумного вибору боїв, то Desolate занурить вас у виживання, де вам доведеться керувати голодом та спрагою. Ця гра також змішує елементи надприродного, які можуть несподівано злякати вас під час дослідження.

Як і S.T.A.L.K.E.R. 2, це не постапокаліптична гра, а дія просто відбувається у вкрай небезпечній зоні. Ця гра також пропонує кооперативний режим, так що ви можете досліджувати острів Кордон з чотирма іншими гравцями.

Desolate (фото: TheGamer)

Metro Exodus

Metro 2033 та Metro Last Light - відмінні ігри, якщо вам подобається S.T.A.L.K.E.R. 2. Однак Metro Exodus має більше схожостей зі S.T.A.L.K.E.R. 2, оскільки він сильно фокусується на дослідженні радіоактивної поверхні світу, а не на тому, щоб залишатися близько до підземки. Гра починається в метро, але незабаром ви виганяєте поїзд і вирушаєте в подорож пусткою.

Ця гра представляє безліч нових мутантів для франшизи Metro, оскільки ви подорожуєте за межі серця батьківщини та дізнаєтесь, як світ змінився після вибуху бомб.

Metro Exodus (фото: TheGamer)

Fallout: New Vegas

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 про прийняття рішень та вибір того, як ви хочете вести бій з обмеженим боєзапасом. Якщо ви хочете такого ж рівня вибору, але любите ідею вступу у більшу кількість боїв, не переймаючись запасами, Fallout New Vegas - це обов'язкова гра.

Спочатку боєприпаси будуть дефіцитом, але в міру дослідження пустелі Невади ви знайдете достатню кількість, щоб знищити своїх ворогів, від потужних вибухових речовин до енергетичної зброї.

Fallout: New Vegas (фото: TheGamer)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - це хороша відправна точка, якщо ви давно дивитеся на франшизу S.T.A.L.K.E.R.. Однак, якщо ви хочете дізнатися, з чого все починалося, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl дасть вам безліч додаткових загадок, які потрібно розкрити.

Ваша місія полягає в тому, щоб знайти ціль на ім'я Сталкер, досліджуючи покинуті лабораторії, борючись з мутантами та відбиваючись від бандитів, які шукають притулку у цій зоні відчуження.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (фото: TheGamer)