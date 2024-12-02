RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

14 главных игр декабря на ПК и консолях, которые не дадут вам заскучать этой зимой

Самые масштабные игры декабря 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Декабрь приносит не только морозы, но и долгожданные игровые премьеры, которые украсят ваши зимние вечера.

Про 14 лучших игровых релизов декабря 2024 года на ПК и консоли рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GameSpot, специализирующийся на новостях, обзорах, статьях и видео, связанных с видеоиграми и индустрией развлечений.

Antonblast 

Дата выхода: 3 декабря 

Платформы: ПК, Switch 

В игре Antonblast игроки берут на себя роль взрывника Динамита Антона, которому предстоит отомстить дьяволу за украденную коллекцию спиртных напитков. Антон разрушает уровни, сражается с боссами и готовится дать отпор самому принцу тьмы. Динамичный геймплей с акцентом на разрушения и юмор делает игру запоминающимся приключением. 

Delta Force 

Дата выхода: 4 декабря 

Платформы: ПК 

Delta Force возвращается как тактический шутер с большими многопользовательскими картами и кампанией, вдохновленной фильмом Черный ястреб. Бесплатный формат игры обещает привлечь новых поклонников жанра. 

Fantasian Neo Dimension 

Дата выхода: 5 декабря 

Платформы: PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch 

Эта JRPG от создателя Final Fantasy сочетает традиционный геймплей с уникальными реальными диорамами, которые используются в качестве игровых миров. Саундтрек к игре написал легендарный Нобуо Уэмацу. 

Infinity Nikki 

Дата выхода: 5 декабря 

Платформы: ПК, PS5, Android, iOS 

Готовы к фантазийному приключению в стиле коттеджкор? Именно это предлагает Infinity Nikki, которая выходит в декабре. Руководил разработкой Кентаро Томинага, ранее работавший над расширениями для The Legend of Zelda. Игра отличается уютной атмосферой, головоломками и исследованием скрытых зон. 

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer 

Дата выхода: 5 декабря 

Платформы: Switch 

Зима пришла, и самое время задуматься о физической форме. Fitness Boxing 3 поможет поддерживать активность дома с кардиотренировками. Как и предшественники, игра мотивирует выполнять удары и крюки под руководством виртуальных инструкторов. 

Marvel Rivals 

Дата выхода: 6 декабря 

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS 

Вдохновленная Overwatch, Marvel Rivals добавляет новый взгляд на PvP-бои с участием персонажей Marvel. Игра привлекает мультимировым составом героев, разрушаемыми аренами и динамичным геймплеем. 

Path of Exile 2 

Дата выхода: 6 декабря 

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series XS 

Ранний доступ к Path of Exile 2 для ПК начнется 6 декабря, немного позже изначальной даты 15 ноября. Эта долгожданная action-RPG предложит множество контента, включая несколько классов, половину кампании и бесчисленные сокровища для добычи. Grind Gear Games продолжает работу над своим мрачным фэнтезийным приключением, которое обещает быть масштабным. 

Indiana Jones and the Great Circle 

Дата выхода: 9 декабря 

Платформы: ПК, Xbox Series XS 

Возвращение любимого археолога в видеоигры завершает долгую паузу. Indiana Jones and the Great Circle, созданная разработчиками Wolfenstein из MachineGames, обещает насыщенное путешествие по всему миру с акцентом на баланс между действием, повествованием и загадками. 

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 and 2 Remastered 

Дата выхода: 10 декабря 

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch 

Два ремастера Soul Reaver, выпущенные к 25-летию франшизы, получили обновленную графику, улучшенные элементы управления и режим фото. Для фанатов доступна возможность переключения между новыми визуальными эффектами и оригинальной графикой. 

Mighty Morphin' Power Rangers: Rita’s Rewind 

Дата выхода: 10 декабря 

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch 

Rita’s Rewind - это возвращение к стилю 16-битных боевиков. Вдохновленная классическими аркадными играми, она сочетает драки с элементами Sega-игр, включая масштабные 3D-сцены и битвы на Динозордах. 

Monument Valley 3 

Дата выхода: 10 декабря 

Платформы: iOS, Android 

Подписчики Netflix могут порадоваться продолжению популярной игры, ведь Monument Valley 3 станет доступна через Netflix Games. Как и предыдущие части, игра предлагает исследования в мирах, напоминающих оптические иллюзии в стиле М. К. Эшера. Задача игрока - изменять окружение, чтобы найти безопасный путь для персонажа. Игра будет бесплатной для пользователей Netflix. 

Fairy Tail 2 

Дата выхода: 12 декабря 

Платформы: ПК, PS5, PS4 

Продолжение игры 2020 года от Koei Tecmo, Fairy Tail 2, представляет обновленную боевую систему вместо пошаговых сражений. Сюжет разворачивается во время арки Альварес из оригинальной манги. Игроки столкнутся с Зерефом, Двенадцатью Сприганами и могущественным драконом разрушения Акнологией. 

The Spirit of the Samurai 

Дата выхода: 12 декабря 

Платформы: ПК 

Эта игра выделяется благодаря 2D-анимации в технике стоп-моушен и вдохновению японской мифологией. В The Spirit of the Samurai соединены элементы souls-like и metroidvania. Игроки смогут управлять несколькими персонажами, включая воина-кота, сражаться с монстрами и исследовать атмосферный мир. 

Alien: Rogue Incursion 

Дата выхода: 19 декабря 

Платформы: ПК, PS5 (PlayStation VR 2) 

Эта VR-игра от Survio Games, разработчика Creed: Rise to Glory, добавляет хоррор в серию Alien. Игрокам предстоит сражаться с ксеноморфами, используя оружие и стратегию, ведь враги умны и опасны. Вступая в борьбу с монстрами, помните, что шансы малы, но сражаться стоит! 

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры