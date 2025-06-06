12 фильмов и мультиков, которые подарят тепло в сердце и помогут успокоиться
Порой, когда настроение едва ли можно назвать хорошим, хочется посмотреть какой-то легкий фильм или душевный мультик. И это действительно поможет восстановить равновесие и успокоиться.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 фильмов и мультиков, которые можно посмотреть, когда грустно.
"Список последних желаний"
Двое незнакомцев в больнице решают выполнить все, что мечтали сделать до смерти. Но вместо слез вы получите улыбку и ощущение, что жизнь - это не о времени, а о смелости и желании наслаждаться каждой минутой.
"Хранитель времени"
Магическая история, которая начинается на железнодорожном вокзале и точно попадет в самое сердце. Необычная сказка, которая оставляет после себя приятное послевкусие и немного веры в чудеса.
"Всегда говори "да"
Когда ты постоянно говоришь "нет", жизнь превращается в рутину и не приносит счастья. А когда начинаешь говорить "да" - можно наконец найти случайности, которые меняют все. Легкая комедия, которая поднимет настроение и вернет жажду жизни.
"ВОЛЛ-И"
Одинокий робот на мертвой планете, который смотрит старое кино и мечтает о встрече с кем-то, кто разделит его мечты. Один из самых теплых мультфильмов Pixa. Он о заботе, чистоте и втором шансе для человечества.
"Роботы"
Мир из металлических сердец, где каждый хочет стать кем-то большим. Но есть тот, кто против чужого успеха и счастья - смогут ли его одолеть? Этот веселый, остроумный и очень человечный мультфильм с неожиданной глубиной вас сильно поразит.
"Зоотрополис"
В мультике показан город, где животные живут так, будто бы они люди, а их мечты похожи на наши. Это не просто сказка, это история о силе характера, дружбе и вере в себя, несмотря на все стереотипы.
Также смотрите следующие фильмы и мультики:
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"Амели"
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"Странная жизнь Тимоти Грина"
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"Жизнь и цель собаки"
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"Муравей Антц"
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"Ничтожный Я"
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"Вверх"
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