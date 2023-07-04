11 українських університетів визнані кращими у світі: новий рейтинг

Які виші визнані кращими у світі

"QS World University Rankings - один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах. Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тисяч викладачів і роботодавців", - йдеться в повідомленні.

Цьогоріч в оцінюванні закладів з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа.

До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти. Серед вітчизняних вищих навчальних закладів у престижному списку є:

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкраща 681-690 позиція рейтингу)

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

2.Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (691-700 позиція)

ХНУ імені В. Н. Каразіна (фото: karazin.ua)

3. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (731-740 позиція)

Київський політехнічний інститут (фото: kpi.ua)

4. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (901-950 позиція)

Харківський політех (фото: kpi.kharkov.ua)

5. НУ "Львівська політехніка" (951-1000 позиція рейтингу)

Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)

6. Сумський державний університет (951-1000 позиція)

Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)

7. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1001-1200 позиція)

НаУКМА (фото: kvit.ukma.edu.ua)

8. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (1001-1200 позиція)

ОНУ імені І.Мечникова (фото: wikipedia)

9. Львівський національний університет імені Івана Франка (1201-1400 позиція)

ЛНУ імені І. Франка (фото: wikipedia)

10. Харківський національний університет радіоелектроніки (1201-1400 позиція рейтингу)

Харківський університет (фото: nure.ua)

11. Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400 позиція)

НУБіП (фото: nubip.edu.ua)