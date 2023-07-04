11 українських університетів визнані кращими у світі: новий рейтинг

До нового рейтингу найкращих університетів світу в глобальному дослідженні QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів та можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання.
Про це повідомили в міністерстві освіти і науки України.
"QS World University Rankings - один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах. Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тисяч викладачів і роботодавців", - йдеться в повідомленні.
Цьогоріч в оцінюванні закладів з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа.
До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти. Серед вітчизняних вищих навчальних закладів у престижному списку є:
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкраща 681-690 позиція рейтингу)
2.Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (691-700 позиція)
3. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (731-740 позиція)
Київський політехнічний інститут (фото: kpi.ua)
4. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (901-950 позиція)
5. НУ "Львівська політехніка" (951-1000 позиція рейтингу)
6. Сумський державний університет (951-1000 позиція)
7. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (1001-1200 позиція)
8. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (1001-1200 позиція)
9. Львівський національний університет імені Івана Франка (1201-1400 позиція)
10. Харківський національний університет радіоелектроніки (1201-1400 позиція рейтингу)
11. Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400 позиція)
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