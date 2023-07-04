11 украинских университетов признаны лучшими в мире: новый рейтинг

В новый рейтинг лучших университетов мира в глобальном исследовании QS World University Rankings вошли 11 украинских вузов. Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов и возможность трудоустройства студентов после окончания учебы.
Об этом сообщили в министерстве образования и науки Украины.
"QS World University Rankings - один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн научных работ, опросили более 240 тысяч преподавателей и работодателей", - говорится в сообщении.
В этом году в оценке заведений появились три новых показателя: постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть.
В первый 1500 рейтинг вошли такие украинские учреждения высшего образования. Среди отечественных вузов в престижном списке есть:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшая 681-690 позиция рейтинга)
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (691-700 позиция)
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (731-740 позиция)
Киевский политехнический институт (фото: kpi.ua)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (901-950 позиция)
НУ "Львовская политехника" (951-1000 позиция рейтинга)
Сумской государственный университет (951-1000 позиция)
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200 позиция)
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (1001-1200 позиция)
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1201-1400 позиция)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1201-1400 позиция рейтинга)
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400 позиция)
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