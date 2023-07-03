У МОН розповіли, як далі будуть навчатися діти, що поїхали за кордон: що варто знати

Багато українців виїхали за кордон з дітьми. Немало школярів пішли навчатися у місцеві заклади освіти.

Про те, як надалі будуть навчатися діти, які виїхали за кордон розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий Укрінформу.

Як будуть навчатися українські діти, які поїхали за кордон

Міністерство освіти і науки рекомендує дітям - громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, кілька варіантів здобуття освіти.

"По-перше, навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою, по-друге, можна поєднувати навчання в школі за кордоном та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї "Міжнародна українська школа", за однією із форм навчання, передбачених законодавством - дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною", - зазначив Лісовий.

Інші варіанти навчання

Також можна навчатись у закладах або класах, які організовують за кордоном ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освіти цих країн та місцевої влади.

До того ж можна навчатися в закладах, де надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм "Міжнародна українська школа" відповідно до укладеного договору.

Однак, якщо це не суперечить законодавству країни перебування школяра, можна навчатись тільки в закладі освіти України на дистанційній основі.