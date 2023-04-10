11 секретів кожної жінки, у яких вона ніколи не зізнається чоловікові

1. Жіноча інтуїція справді існує. Жінки справді відчувають, чому чоловік на мить запнувся, перш ніж відповісти на запитання про колегу по роботі, про секретарку начальника чи колишню однокласницю. І є лише один варіант порятунку в цій ситуації – не брехати.

2. Кожна жінка в глибині душі впевнена, що всі її екс-бойфренди, як і раніше, сподіваються, що вона до них повернеться. І віддано чекають на цей момент. Ну чи хоча б згадують з особливою теплотою.

3. Якщо жінка починає розмову у стилі "ти дуже хороша людина, але…" - чоловік може починати збирати речі.

4. Жінки з великим ентузіазмом буде відгукуватися на "єнотика" або "жабенятко", ніж на "зайчика", "котика" або "маленька". Чим екстравагантніше прізвисько, тим менше шансів на те, що чоловік так уже когось у своєму житті називав.

5. Найчастіше жінки не люблять мам своїх чоловіків. На жаль, вона хоче проводити свята у своєї мами й не може зрозуміти, чому чоловік не поділяє її любов до сім'ї.

6. Якщо жінка цікавиться ім'ям улюбленого футболіста у свого чоловіка або ім'ям першого кохання – це не через раптовий інтерес, а вона просто намагається підібрати пароль до пошти.

7. На початку стосунків жінка завжди трохи фліртує з друзями та колегами свого чоловіка. Щоб усі вони мали підставу сказати: "Ну вона диво як гарна! Не проґав її!"

8. На першому побаченні жінка готова пробачити нестачу грошей або недостатню виголеність. Але нудьгу чи відсутність гумору, уяви - ніколи.

9. Більшість жінок не бачить нічого поганого в тому, щоб зайнятися сексом із чоловіком, який їй сподобався, вже на першому побаченні. Але робити цього все одно не буде.

10. Жінки пам'ятають та цінують пам'ятні дати. Природно, і ті, про які чоловік регулярно забуває.

11. Жінка завжди оцінює чоловіка. І здатна розчаруватися, якщо чоловік відійде від її уявлень про мужність. І за рік і навіть через 10 років. Вона може відмовити у другому побаченні чоловікові чи сексі, якщо відчує слабкість і невпевненість.