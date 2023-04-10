11 секретов каждой женщины, в которых она никогда не признается мужчине

1. Женская интуиция действительно существует. Женщины действительно чувствуют, почему мужчина на мгновение запнулся, прежде чем ответить на вопрос о коллеге по работе, о секретарше начальника или о бывшей однокласснице. И есть только один вариант спасения в данной ситуации - не врать.

2. Каждая женщина в глубине души уверена, что все ее экс-бойфренды по-прежнему надеются, что она к ним вернется. И преданно ждут этого момента. Ну или хотя бы вспоминают с особой теплотой.

3. Если женщина начинает беседу в стиле "ты очень хороший человек, но…" - мужчина может начинать собирать вещи.

4. Женщины с большим энтузиазмом будет откликаться на "енотика" или "лягушоночек", чем на "зайку", "котика" или "малыша". Чем экстравагантнее прозвище, тем меньше шансов на то, что мужчина так уже кого-то в своей жизни называл.

5. Чаще всего женщины не любят мам своих мужчин. Увы, она хочет проводить праздники у своей мамы и не может понять, почему мужчина не разделяет ее любовь к семье.

6. Если женщина интересуется именем любимого футболиста у своего мужчины или именем первой любви - это не из-за внезапного интереса, а она просто пытается подобрать пароль к почте.

7. В начале отношений женщина всегда чуть-чуть флиртует с друзьями и коллегами своего мужчины. Чтобы все они имели основание сказать: "Ну она чудо как хороша! Не упусти ее!"

8. На первом свидании женщина готова простить недостаток денег или недостаточную выбритость. Но вот скуку или отсутствие юмора, воображения - никогда.

9. Большинство женщин не видит ничего предосудительного в том, чтобы заняться сексом с мужчиной, который ей понравился, уже на первом свидании. Но делать этого все равно не будет.

10. Женщины помнят и ценят памятные даты. Естественно и те, о которых мужчина регулярно забывает.

11. Женщина всегда оценивает мужчину. И способна разочароваться, если мужчина отойдет от ее представлений о мужественности. И через год и даже через 10 лет. Она может отказать во втором свидании мужчине или в сексе, если почувствует слабину и неуверенность.