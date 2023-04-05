Такі вибачення партнера можуть зовсім зіпсувати стосунки. Як відрізнити щирість від фальши?

Сварки та примирення бувають у будь-яких стосунках, навіть у найщасливіших і найгармонійніших. Психологи наголошують, що конструктивна сварка допомагає прояснити важливі моменти, а це зміцнює стосунки та робить їх більш довірчими. І справжні каяття допомагають зблизитися партнерам, а от невдалі - можуть ще більше зіпсувати все.

Які вибачення звучать нещиро

"Вибач, вибач, вибач". Такі пасивно-агресивні вибачення вимовляються просто, щоб змінити тему та змусити партнера замовкнути. І вони показують, що ви не сприймаєте партнера всерйоз.

"Мені шкода, що так сталося, але…". Але - це застереження, яке все змінює. Якщо ви не можете просити вибачення без "але", значить не каєтеся. Це лише спроба виправдатись.

"Я перепрошую за..., але не за...". Зазвичай у першому пункті йде якась дрібниця, а у другому – щось серйозне. Так людина намагається уникнути відповідальності й пасивно-агресивно переносить провину на партнера.

"Пробач, але ти й сам(а)...". Це перенесення всієї провини на партнера та щирості тут немає.

"Пробач, що так сталося". Занадто узагальнене вибачення, без жодної конкретики. Воно вказує, що партнер не готовий брати відповідальність за свої вчинки.

"Пробач" + сміх. Сміх звучить як знущання зі співрозмовника та його переживань про те, що сталося. Партнер сприймає це як приниження.

"Пробач" + сльози. Надмірно емоційні жалі зі сльозами теж не щирі. Це шоу, щоб перевести увагу себе та забути про тих, хто постраждав від ваших дій. Без спроби перевести фокус на себе – сльози доречні та щирі.

"Вибач, що зробив (ла) тобі боляче". У певних ситуаціях це висловлює співчуття. Але часто вона використовується з натяком, що партнер занадто ранимий і чутливий.

"Вибач, що завадив (ла)". Партнер явно боїться конфлікту чи хоче почути у відповідь, що не заважає. Це свідчить про глибоку невпевненість і неповагу до співрозмовника.

"Вибач, але не погоджуся". Партнер намагається пом'якшити наступний агресивний випад у бік партнера.

"Ну вибач". У перебільшеній та саркастичній манері – знущання з почуттів партнера.

"Вибач" (без приводу). Знецінює моменти, коли справді потрібно покаятися та просити вибачення. Зазвичай так роблять через сором або з метою позбутися неприємних емоцій.

"Я визнаю провину, коли це зробиш ти". Це спроба перетворити вибачення на змагання, де обов'язково має бути "переможець" і він визнає свою провину лише після вибачень партнера.

"Я перепрошую тільки раз". Спроба контролювати партнера, вимога пробачити тут і зараз, не зважаючи на почуття іншого.

Відмова просити вибачення. Якщо партнер відмовляється просити вибачення, коли це необхідно, він показує гордість і нездатність до каяття.

Занадто часті вибачення. Іноді одного "вибач" недостатньо, щоб показати каяття. Але й надто часті вибачення перестають сприйматися всерйоз.

Подарунки замість вибачень. Деякі люди не готові обговорювати провину і просити вибачення, натомість вони дарують подарунки. І таким чином вони не беруть відповідальності й показують, що змінюватися не готові.

Як просити вибачення щиро – головні правила

Психолог зазначає, що справжнє каяття здатне змінити багато у стосунках, у тому числі залікувати рани, зміцнити близькість, кохання і взаємну підтримку. Щоб вибачення були щирі, потрібно дотримуватись таких правил:

1. Перепрошуйте за конкретні речі. Перерахуйте, за що ви просите вибачення, без застережень. Можна записати на папері, щоб було легше.

2. Використовуйте правильну інтонацію. Іноді тон змінює абсолютно все і потрібно знайти правильний баланс, щоб не впадати в істерику з риданнями або не видаватися байдужим. Покажіть, що ви щиро співчуваєте та шкодуєте про той біль, який завдали партнеру.

3. Після вибачення – змінюйте поведінку. Каяння та вибачення не повинні стати хвилинним поривом. Такі дії повинні вести до довгострокових змін, які потребують часу та терпіння.

4. Не розкидайтеся вибаченнями просто так. Висловлюйте свій щирий жаль лише тоді, коли ви справді винні. Тоді ваші слова сприйматимуться всерйоз.

5. Миріться після вибачень. Недостатньо попросити вибачення, потрібно ще й помиритися після цього, і знайти умови, які влаштують обох партнерів.