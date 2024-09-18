11 помилок при видаленні плям з одягу, які лише закріплюють бруд

Зволікати з виведенням плям

Однією з найсерйозніших помилок, яких ви можете припуститися, є зволікання з виведенням плям. Якщо залишити пляму надовго, її буде складніше вивести, оскільки бруд вбереться в тканину і засохне.

Тож якомога швидше промокніть зайву рідину, а потім розпочніть обробку забрудненої тканини.

Не оброблювати пляму до виведення

Не варто пропускати потенційно вирішальний крок у процесі виведення плям. Попередня обробка плям, особливо стійких, таких як від куркуми, томату або шоколаду, допоможе їм краще розщепитися і полегшить прання або чищення.

Втім, зазвичай це слід робити не мийним засобом, а прохолодною водою - мийні засоби можуть зафіксувати плями, особливо на основі пігментів, таких як кава, червоне вино та чай.

Використовувати забагато прального порошку

Виявляється, надмірне використання прального засобу також може негативно вплинути на плями на тканині. Коли ви боретеся зі стійкими плямами, може здатися, що збільшення кількості прального порошку підвищить ефективність.

Однак використовувати занадто багато прального порошку не варто, оскільки це може призвести до потьмяніння одягу, утворення великої кількості піни або залишків у пральній машині чи на тканині.

Також завжди ретельно змивайте мийний засіб після обробки плям.

Використовувати багато засобу для виведення плям

Занадто велика кількість засобу для видалення плям також може ускладнити виполіскування або сушіння плями. Нанесення засобу для виведення плям декілька разів працює набагато краще, ніж одноразове заливання плями.

Терти пляму

Несамовите тертя плями може призвести до її подальшого розмазування, а також до пошкодження волокон тканини. Спробуйте спочатку обережно промокнути пляму.

Змішувати засоби для виведення плям

Змішувати хімічні речовини - погана ідея. Якщо вони вступають у реакцію, це може призвести до дуже неприємних наслідків - особливо у випадку з хлорним відбілювачем і аміаком, які створюють небезпечну хмару газу.

Ігнорувати інструкції з догляду

Важливо перевіряти інструкції на етикетці з догляду за забрудненим одягом, щоб визначити найкращий підхід до виведення плям, оскільки різні матеріали можуть переносити різні методи.

На більшості предметів одягу та постільної білизни на етикетках вказані матеріали та інструкції з догляду за ними. Також пам'ятайте про загальні характеристики матеріалу:

бавовна: високоміцна, витримує більше навантаження;

шовк: делікатний, його не можна терти, нагрівати або мити з агресивними речовинами;

шерсть: дуже делікатна, чистити такі речі обов'язково згідно з етикеткою;

шкіра та замша: зазвичай потребують професійної хімчистки.

Використовувати ферментні засоби на шовку та вовні

Ензими розщеплюють білкові волокна, тому якщо їх використовувати для таких тканин, як шовк і вовна, вони можуть зіпсувати ваш улюблений предмет одягу.

Замість цього зверніть увагу на безферментні засоби та пральні порошки, спеціально розроблені для делікатних тканин.

Використовувати відбілювач на кольорових тканинах

Відбілювач ніколи не можна використовувати на кольорових тканинах - інакше одяг вицвіте. Однак слід бути обережними, навіть коли маєте справу з плямами на білосніжних речах.

Це пов'язано з тим, що деякі з них, залежно від матеріалу або інструкцій по догляду, небезпечно відбілювати - матеріал може пошкодитися.

Прати у гарячій воді

Використання гарячої води для полоскання або прання білкових плям (таких як кров і піт) до повного виведення плями призведе до того, що бруд в'їсться. Тому краще використовуйте холодну воду для очищення тканини від бруду.

Сушити одяг з плямою феном чи в сушарці

Після того, як ви зможете випрати річ у пральній машині, неодмінно перевірте, чи зникла пляма до того, як річ висохне.

Якщо пляма ще не зникла, повторіть дії з видалення плями і прання перед сушінням, оскільки тепло ще більше закріпить пляму, що залишилася, і її буде складніше вивести.