11 помилок при видаленні плям з одягу, які лише закріплюють бруд

Плями - це неминуча частина життя, але особливо прикро, коли ви впустили косметику або пролили борщ на новий світлий одяг. І хоча майже для кожної поверхні та речовини існує відповідний метод видалення плям, дещо точно не слід робити, щоб не закріпити пігмент.
Про те, що не слід робити при видаленні фарби, аби не закріпити бруд у волокнах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Однією з найсерйозніших помилок, яких ви можете припуститися, є зволікання з виведенням плям. Якщо залишити пляму надовго, її буде складніше вивести, оскільки бруд вбереться в тканину і засохне.
Тож якомога швидше промокніть зайву рідину, а потім розпочніть обробку забрудненої тканини.
Не варто пропускати потенційно вирішальний крок у процесі виведення плям. Попередня обробка плям, особливо стійких, таких як від куркуми, томату або шоколаду, допоможе їм краще розщепитися і полегшить прання або чищення.
Втім, зазвичай це слід робити не мийним засобом, а прохолодною водою - мийні засоби можуть зафіксувати плями, особливо на основі пігментів, таких як кава, червоне вино та чай.
Виявляється, надмірне використання прального засобу також може негативно вплинути на плями на тканині. Коли ви боретеся зі стійкими плямами, може здатися, що збільшення кількості прального порошку підвищить ефективність.
Однак використовувати занадто багато прального порошку не варто, оскільки це може призвести до потьмяніння одягу, утворення великої кількості піни або залишків у пральній машині чи на тканині.
Також завжди ретельно змивайте мийний засіб після обробки плям.
Занадто велика кількість засобу для видалення плям також може ускладнити виполіскування або сушіння плями. Нанесення засобу для виведення плям декілька разів працює набагато краще, ніж одноразове заливання плями.
Несамовите тертя плями може призвести до її подальшого розмазування, а також до пошкодження волокон тканини. Спробуйте спочатку обережно промокнути пляму.
Змішувати хімічні речовини - погана ідея. Якщо вони вступають у реакцію, це може призвести до дуже неприємних наслідків - особливо у випадку з хлорним відбілювачем і аміаком, які створюють небезпечну хмару газу.
Важливо перевіряти інструкції на етикетці з догляду за забрудненим одягом, щоб визначити найкращий підхід до виведення плям, оскільки різні матеріали можуть переносити різні методи.
На більшості предметів одягу та постільної білизни на етикетках вказані матеріали та інструкції з догляду за ними. Також пам'ятайте про загальні характеристики матеріалу:
Ензими розщеплюють білкові волокна, тому якщо їх використовувати для таких тканин, як шовк і вовна, вони можуть зіпсувати ваш улюблений предмет одягу.
Замість цього зверніть увагу на безферментні засоби та пральні порошки, спеціально розроблені для делікатних тканин.
Відбілювач ніколи не можна використовувати на кольорових тканинах - інакше одяг вицвіте. Однак слід бути обережними, навіть коли маєте справу з плямами на білосніжних речах.
Це пов'язано з тим, що деякі з них, залежно від матеріалу або інструкцій по догляду, небезпечно відбілювати - матеріал може пошкодитися.
Використання гарячої води для полоскання або прання білкових плям (таких як кров і піт) до повного виведення плями призведе до того, що бруд в'їсться. Тому краще використовуйте холодну воду для очищення тканини від бруду.
Після того, як ви зможете випрати річ у пральній машині, неодмінно перевірте, чи зникла пляма до того, як річ висохне.
Якщо пляма ще не зникла, повторіть дії з видалення плями і прання перед сушінням, оскільки тепло ще більше закріпить пляму, що залишилася, і її буде складніше вивести.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Better Homes & Gardens, Good Housekeeping.