11 ошибок при удалении пятен с одежды, которые только закрепляют грязь

Медлить с выведением пятен

Одной из самых серьезных ошибок, которых вы можете допустить, является промедление с выведением пятен. Если оставить пятно надолго, его будет сложнее вывести, поскольку грязь впитается в ткань и засохнет.

Как можно скорее промокните лишнюю жидкость, а затем начните обработку загрязненной ткани.

Не обрабатывать пятно до вывода

Не следует пропускать потенциально решающий шаг в процессе выведения пятен. Предварительная обработка пятен, особенно устойчивых, таких как от куркумы, томата или шоколада, поможет им лучше расщепиться и облегчит стирку или чистку.

Впрочем, обычно это следует делать не моющим средством, а прохладной водой - моющие средства могут зафиксировать пятна, особенно на основе пигментов, таких как кофе, красное вино и чай.

Использовать слишком много стирального порошка

Оказывается, чрезмерное использование стирального средства может также негативно повлиять на пятна на ткани. Когда вы боретесь с устойчивыми пятнами, может показаться, что увеличение количества стирального порошка повысит эффективность.

Однако использовать слишком много стирального порошка не стоит, поскольку это может привести к потускнению одежды, образованию большого количества пены или остатков в стиральной машине или на ткани.

Также всегда тщательно смывайте моющее средство после обработки пятен.

Использовать много пятновыводителя

Слишком большое количество пятновыводителя также может осложнить выполаскивание или сушки пятна. Нанесение пятновыводителя несколько раз работает гораздо лучше, чем одноразовая заливка пятна.

Тереть пятно

Активное трение пятна может привести к его дальнейшему размазыванию, а также к повреждению волокон ткани. Попробуйте сначала осторожно промокнуть пятно.

Смешивать пятновыводители

Смешивать химические вещества - плохая идея. Если они вступают в реакцию, это может привести к очень неприятным последствиям - особенно в случае с хлорным отбеливателем и аммиаком, создающим опасное облако газа.

Игнорировать инструкции по уходу

Важно проверять инструкции на этикетке по уходу за загрязненной одеждой, чтобы определить наилучший подход к выведению пятен, поскольку разные материалы могут переносить разные методы.

На большинстве предметов одежды и постельных принадлежностей на этикетках указаны материалы и инструкции по уходу за ними. Также помните об общих характеристиках материала:

хлопок: высокопрочный, выдерживает большую нагрузку;

шелк: деликатный, его нельзя тереть, нагревать или мыть с агрессивными веществами;

шерсть: очень деликатная, чистить такие вещи обязательно согласно этикетке;

кожа и замша: обычно нуждаются в профессиональной химчистке.

Использовать ферментные средства на шелке и шерсти

Энзимы расщепляют белковые волокна, поэтому если их использовать для таких тканей как шелк и шерсть, они могут испортить ваш любимый предмет одежды.

Вместо этого обратите внимание на бесферментные средства и стиральные порошки специально разработанные для деликатных тканей.

Использовать отбеливатель на цветных тканях

Отбеливатель никогда нельзя использовать на цветных тканях - иначе одежда поблекнет. Однако следует соблюдать осторожность, даже если имеете дело с пятнами на белоснежных вещах.

Это связано с тем, что некоторые из них в зависимости от материала или инструкций по уходу опасно отбеливать - материал может повредиться.

Стирать в горячей воде

Использование горячей воды для полоскания или стирки белковых пятен (таких, как кровь и пот) до полного выведения пятна приведет к тому, что грязь въестся. Поэтому лучше используйте холодную воду для очищения ткани от грязи.

Сушить одежду с пятном феном или в сушилке

После того как вы сможете постирать вещь в стиральной машине, обязательно проверьте, исчезло ли пятно до того, как вещь высохнет.

Если пятно еще не исчезло, повторите действия по удалению пятна и стирки перед сушкой, поскольку тепло еще больше закрепит оставшееся пятно и его будет сложнее вывести.