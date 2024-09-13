Забруднили одяг у фарбі? Ось 8 ефективних способів її видалити

Перш ніж братися за виведення плями, поставте собі три ключових запитання: з якої тканини річ, як давно з'явилося забруднення, і якою фарбою воно було нанесене. А після цього вибирайте один з методів, які ми вам порадимо нижче.

Пляма фарби може, на перший погляд, зробити одяг назавжди зіпсованим, але не поспішайте! Є багато способів видалити майже будь-яку фарбу з тканини.

РБК-Україна (проєкт Styler) дає поради, які засоби використати для плям з певних видів фарби.

Миючий засіб

Миючий засіб для посуду або рідке господарське мило підходять для видалення свіжих плям від фарби на водній основі. Особливо обережно слід використовувати на делікатних тканинах.

Порядок дій:

Видаліть надлишок фарби ложкою або пластиковим ножем.

Промийте пляму холодною водою з вивороту.

Нанесіть миючий засіб на пляму, не втираючи його в тканину.

Знову промийте місце з плямою під струменем холодної води.

Якщо необхідно, повторіть процедуру.

Оцет

Оцтова кислота ефективно видаляє засохлі плями від латексної та акрилової фарб. Підійде яблучний або білий оцет.

Порядок дій:

Відскобліть засохлу фарбу з одягу.

Налийте кілька крапель оцту на пляму.

Почекайте 15 хвилин.

Почистіть пляму м’якою зубною щіткою.

Промийте пляму холодною водою з вивороту.

Будь-яку фарбу можна видалити з одягу... але інколи це вже недоцільно (фото: Pixabay.com)

Рослинна олія

Для виробів зі шкіри використовують рослинну або дитячу олію. Цей метод підходить для стійких забруднень.

Порядок дій:

Відскобліть засохлу фарбу ложкою.

Налийте олію на ватний диск і промокніть пляму.

Почекайте кілька хвилин для вбирання.

При необхідності повторіть кілька разів.

Видаліть залишки олії сумішшю оцту і соди.

Спирт

Медичний спирт допомагає впоратися із засохлими плямами від акрилової та латексної фарб. З обережністю використовуйте на кольорових тканинах, оскільки вони можуть втратити колір.

Порядок дій:

Промийте пляму водою з милом.

Змочіть ватний диск спиртом і втирайте в тканину.

Не виходьте за межі плями, щоб воно не збільшилося.

Протріть тканину змоченою у воді ганчіркою.

Повторюйте, поки пляма не зникне.

Проблема фарби на одягу дітей - постійний головний біль батьків (фото: Pixabay.com)

Рідина для зняття лаку

Рідина для зняття лаку містить спирт, що допомагає видалити складні плями від водорозчинних фарб. Використовуйте засіб без ацетону, щоб уникнути пошкодження натуральних тканин.

Порядок дій:

Відскобліть засохлу фарбу не гострим предметом.

Налийте рідину для зняття лаку на ватний диск і промокніть пляму.

Почекайте 5 хвилин.

Почистіть пляму м’якою щіткою.

Промийте річ холодною водою і виперіть.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт допоможе впоратися з плямами від фарб, що містять масло або алкідні смоли. Однак цей засіб потребує ретельної провітрюваності приміщення під час використання.

Порядок дій:

Промийте пляму теплою водою, щоб змити зайві частини фарби.

Змочіть тканину ватного диска нашатирним спиртом.

Протріть пляму круговими рухами.

Промийте місце забруднення під проточною водою.

Після видалення фарби виперіть одяг у пральній машині.

Перш ніж видаляти фарбу, треба знати її тип (фото: Pixabay.com)

Перекис водню

Перекис водню ефективний для видалення плям від фарб на світлих тканинах. Для темних матеріалів слід бути обережним, оскільки перекис може вибілити тканину.

Порядок дій: