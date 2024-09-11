Як позбутися плям від ягід на одязі: 5 дієвих способів

Ягоди смачні та корисні, але вони можуть залишити по собі одні з найскладніших для виведення плям. Адже речовини в ягодах перетворюють їх на потужні барвники. Проте все ж існують лайфхаки, які можуть вивести плями від ягід.

Про те, як вивести плями від ягід, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Better Homes & Gardens .

Промити холодною водою

Потримайте забруднену тканину під холодною проточною водою, промокнувши серветкою надлишки соку. Просочуючи тканину, вода буде виштовхувати фарбу.

Важливо не використовувати гарячу воду, яка може закріпити пляму. Якщо пляма суха, попередньо обробіть її рідким пральним порошком або засобом для виведення плям. Акуратно втирайте його в тканину пальцями або м'якою щіткою і залиште на 10-15 хвилин перед полосканням.

Обробити лимонним соком

Лимонний сік - природний відбілювач. У поєднанні з сонячним світлом він може бути ефективним у видаленні плям від ягід. Однак цей метод найкраще підходить для видалення плям від ягід з білого одягу, оскільки він може відбілити кольорові тканини.

Щоб видалити забруднення, попередньо обробіть пляму, вичавивши свіжий лимонний сік безпосередньо на забруднення, ретельно просочивши ділянку. Через п'ять хвилин покладіть річ під прямі сонячні промені на кілька годин.

Поєднання ультрафіолетових променів і лимонного соку розщепить пляму. Після цього прополощіть тканину холодною водою і виперіть річ як зазвичай.

Замочити в молоці

Молоко - це м'який і ефективний спосіб видалення плям від ягід з делікатних тканин, таких як шовк і вовна. Занурте забруднену ділянку в миску з молоком і залиште принаймні на 30 хвилин. Перед пранням прополощіть тканину в холодній воді.

Використати ферментний засіб для видалення плям

Найефективнішими засобами для виведення плям від ягід є засоби на основі ферменту пектинази, який ефективно розщеплює рослинну структуру на найдрібніші частинки.

Розчин потрібно нанести безпосередньо на пляму і залишити його на рекомендований час, приблизно на 5-10 хвилин. Потім виперіть тканину, дотримуючись інструкцій з догляду на етикетці.

Нанести відбілювач або перекис водню

Для застарілих плям радять використовувати кисневий відбілювач, 3% перекис водню або хлорний відбілювач. Відбілювачі з перекисом водню зазвичай безпечні для більшості кольорів.

Хоча хлорний відбілювач має сильнішу здатність виводити плями, його рекомендується використовувати лише для білих речей.

Однак обидва розчини можуть спричинити втрату кольору, тому перед використанням завжди тестуйте їх на непомітній ділянці тканини. Щоб запобігти пошкодженню, не залишайте відбілювач надовго перед тим, як змити його водою.

Також у деяких випадках одна обробка може не вивести пляму повністю, тож необхідно повторити процес або спробувати інший метод.