11 неймовірно крутих істот українського фольклору, про яких мало хто знає

Потерчата

Потерчата - це душі нехрещених дітей, які не змогли потрапити до раю через відсутність хрещення. У народній уяві ці душі залишаються у світі живих протягом семи років, випрошуючи хрещення у випадкових перехожих.

Їхній голос нагадує квакання жаб, а тому людина, яка почує це, повинна взяти тканину або хустку й промовити спеціальні слова, щоб похрестити дитину і подарувати їй спокій. Якщо за цей час душу не похрестять, вона перетворюється на мавку - міфічну істоту, яка вже не може врятуватися.

Потерчата (зображення: Derevo-kazok.org)

Русалки

Русалки в українській міфології - це духи, що мешкають поблизу водойм, у лісах чи полях. Зазвичай це душі жінок, які померли молодими або трагічно.

У деяких легендах вони схожі на людей або мають тіні людської форми, але можуть перетворюватися на тварин, таких як птахи чи корови. Хоча русалки часто асоціюються з красою, вони можуть бути небезпечними, заворожуючи людей своїми піснями та заманюючи до загибелі.

Русалка (фото: Freepik.com)

Чугайстер

Чугайстер - весела і життєрадісна лісова істота, яка відома лише в українських Карпатах. Його часто описують як велетня з густою шерстю, з чорними або білими волоссям і яскравими синіми очима.

Він танцює, співає й полює на мавок - молодих дівчат-духів, які заманюють людей у хащі. Чугайстер, на відміну від багатьох інших потойбічних істот, не загрожує людині. Він навіть допомагає пастухам і захищає їх від небезпек у лісі.

Чугайстер (зображення: Вікіпедія)

Вій

Вій - це демонічна істота з довгими і густими віями, через які він не може бачити. Коли нечиста сила підіймає йому вії, його погляд стає смертельним і руйнівним. Саме про Вія писав Микола Гоголь у своїй однойменній повісті.

Вірування про подібних істот є не лише в Україні, але й у інших культурах. Довгі вії та страшний погляд зустрічаються також у легендах про святого Касіяна та інших міфічних персонажів.

Картина Р.Штейна "Вій" (зображення: Вікіпедія)

Перелесник

Перелесник - злий дух, який може приймати подобу близьких людей, що вже померли. Він завжди прагне нашкодити живим, особливо наводячи нещастя на господарства, над якими пролітає.

Люди вірили, що перелесник здатний зруйнувати дім і викликати великі біди в тих, хто не вшанує пам'ять предків або казав погано про померлих.

Домовик

Домовик - це дух дому, який зазвичай вважається добрим, хоча може завдавати шкоди господарям, якщо ті його ображають. Він може бути невидимим або з'являтися у вигляді невеликої тіні, схожої на людину.

Домовик дбає про добробут дому та його жителів, але, якщо його розгнівати, він може викликати нещастя або навіть захворювання у мешканців.

І. Білібін "Домовик" (зображення: Вікіпедія)

Чорти Карпат

У карпатських легендах старший серед чортів називається арідник або триюда. Йому підпорядковуються інші чортячі створіння, такі як дітьки або беси. Гуцули вірили, що таких чортів можна було "виховати" або купити в мольфара.

Їх використовували як слуг, що допомагали по господарству, але ставитися до них слід було з обережністю, адже вони могли й нашкодити. Таких чортів називали "хованцями".

Мавки та повітрулі

Мавки - це лісові духи у вигляді красивих молодих дівчат, які заманюють чоловіків своїми піснями та іграми. Особливо активно вони діють під час молодого місяця. Мавки допомагають пастухам доглядати за худобою, але також можуть завести людину в нетрі й погубити.

Повітрулі, своєю чергою, є добрими духами вільних карпатських вітрів, які допомагають пастухам і живуть на полонинах. Але вони теж можуть розгніватися, якщо їх знехтують або образять.

Мавка (зображення: Вікіпедія)

Лісниці та Дикі люди

Лісниці вважаються більш ворожими істотами, які шкодять людям. Щоб захиститися від них, гуцули носили при собі часник або підтримували вогонь.

А дикі люди, або лісові, пасуть диких тварин і пильно стежать за ними. Вони схожі на людей, але не спілкуються з ними і живуть у глухих лісах.