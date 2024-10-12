11 невероятно крутых существ украинского фольклора, о которых мало кто знает

Мифология Украины богата разнообразными существами, которые существовали на границе между реальным и потусторонним мирами. Эти создания нередко оказывали значительное влияние на жизнь людей и отражали верование, страхи и представления наших предков о мире.
РБК-Украина (проект Styler) познакомит вас с некоторыми интересными и загадочными существами украинских легенд.
Потерчата - это души некрещеных детей, которые не смогли попасть в рай из-за отсутствия крещения. В народном воображении эти души остаются в мире живых в течение семи лет, выпрашивая крещение у случайных прохожих.
Их голос напоминает кваканье лягушек, поэтому человек, который услышит это, должен взять ткань или платок и произнести специальные слова, чтобы крестить ребенка и подарить ему покой. Если за это время душу не окрестят, она превращается в мавку - мифическое существо, которое уже не может спастись.
Русалки в украинской мифологии - это духи, обитающие вблизи водоемов, в лесах или полях. Обычно это души женщин, умерших молодыми или трагически.
В некоторых легендах они похожи на людей или имеют тени человеческой формы, но могут превращаться в животных, таких как птицы или коровы. Хотя русалки часто ассоциируются с красотой, они могут быть опасны, завораживая людей своими песнями и привлекая к гибели.
Чугайстер - веселое и жизнерадостное лесное существо, известное только в украинских Карпатах. Его часто описывают как великана с густой шерстью, с черными или белыми волосами и яркими синими глазами.
Он танцует, поет и охотится на мавок - молодых девушек-духов, завлекающих людей в чащу. Чугайстер, в отличие от многих других потусторонних существ, не угрожает человеку. Он даже помогает пастухам и предохраняет их от опасностей в лесу.
Вий - это демоническое существо с длинными и густыми ресницами, через которые он не может видеть. Когда нечистая сила поднимает ему ресницы, его взгляд становится смертельным и разрушительным. Именно о Вии писал Николай Гоголь в своей одноименной повести.
Верование о подобных существах есть не только в Украине, но и в других культурах. Длинные ресницы и страшный взгляд встречаются также в легендах о святом Кассиане и других мифических персонажах.
Перелесник - злой дух, который может принимать подобие уже умерших близких людей. Он всегда стремится навредить живым, особенно наводя несчастья на хозяйства, над которыми пролетает.
Люди верили, что перелесник способен разрушить дом и вызвать большие беды у тех, кто не почтит память предков или говорил плохо об умерших.
Домовой - это дух дома, который обычно считается хорошим, хотя может наносить вред хозяевам, если те его оскорбляют. Он может быть невидимым или появляться в виде небольшой тени, похожей на человека.
Домовой заботится о благополучии дома и его жителей, но, если его разгневать, он может вызвать несчастье или даже заболевание у жителей.
В карпатских легендах старший среди чертей называется аридник или триюда. Ему подчиняются другие чертовские создания, такие как дитки или бесы. Гуцулы верили, что таких чертей можно было "воспитать" или купить у мольфара.
Их использовали как слуг, помогавших по хозяйству, но относиться к ним следовало с осторожностью, ведь они могли и навредить. Таких чертей называли "хованцами".
Мавки - это лесные духи в виде красивых молодых девушек, которые привлекают мужчин своими песнями и играми. Особенно активно они действуют во время молодого месяца. Мавки помогают пастухам ухаживать за скотом, но также могут завести человека в дебри и погубить.
Повитрули, в свою очередь, является хорошими духами свободных карпатских ветров, которые помогают пастухам и живут на долинах. Но они тоже могут рассердиться, если ими пренебрегают или обидят.
Лесницы считаются более враждебными существами, вредящими людям. Чтобы защититься от них, гуцулы носили при себе чеснок или поддерживали огонь.
А дикие люди, или лесные, пасут диких животных и внимательно следят за ними. Они похожи на людей, но не общаются с ними и живут в глухих лесах.
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