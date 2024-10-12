11 невероятно крутых существ украинского фольклора, о которых мало кто знает

Потерчата

Потерчата - это души некрещеных детей, которые не смогли попасть в рай из-за отсутствия крещения. В народном воображении эти души остаются в мире живых в течение семи лет, выпрашивая крещение у случайных прохожих.

Их голос напоминает кваканье лягушек, поэтому человек, который услышит это, должен взять ткань или платок и произнести специальные слова, чтобы крестить ребенка и подарить ему покой. Если за это время душу не окрестят, она превращается в мавку - мифическое существо, которое уже не может спастись.

Потерчата (изображение: Derevo-kazok.org)

Русалки

Русалки в украинской мифологии - это духи, обитающие вблизи водоемов, в лесах или полях. Обычно это души женщин, умерших молодыми или трагически.

В некоторых легендах они похожи на людей или имеют тени человеческой формы, но могут превращаться в животных, таких как птицы или коровы. Хотя русалки часто ассоциируются с красотой, они могут быть опасны, завораживая людей своими песнями и привлекая к гибели.

Русалка (фото: Freepik.com)

Чугайстер

Чугайстер - веселое и жизнерадостное лесное существо, известное только в украинских Карпатах. Его часто описывают как великана с густой шерстью, с черными или белыми волосами и яркими синими глазами.

Он танцует, поет и охотится на мавок - молодых девушек-духов, завлекающих людей в чащу. Чугайстер, в отличие от многих других потусторонних существ, не угрожает человеку. Он даже помогает пастухам и предохраняет их от опасностей в лесу.

Чугайстер (изображение: Википедия)

Вий

Вий - это демоническое существо с длинными и густыми ресницами, через которые он не может видеть. Когда нечистая сила поднимает ему ресницы, его взгляд становится смертельным и разрушительным. Именно о Вии писал Николай Гоголь в своей одноименной повести.

Верование о подобных существах есть не только в Украине, но и в других культурах. Длинные ресницы и страшный взгляд встречаются также в легендах о святом Кассиане и других мифических персонажах.

Картина Р. Штейна "Вий" (изображение: Википедия)

Перелесник

Перелесник - злой дух, который может принимать подобие уже умерших близких людей. Он всегда стремится навредить живым, особенно наводя несчастья на хозяйства, над которыми пролетает.

Люди верили, что перелесник способен разрушить дом и вызвать большие беды у тех, кто не почтит память предков или говорил плохо об умерших.

Домовой

Домовой - это дух дома, который обычно считается хорошим, хотя может наносить вред хозяевам, если те его оскорбляют. Он может быть невидимым или появляться в виде небольшой тени, похожей на человека.

Домовой заботится о благополучии дома и его жителей, но, если его разгневать, он может вызвать несчастье или даже заболевание у жителей.

И. Билибин "Домовой" (изображение: Википедия)

Черти Карпат

В карпатских легендах старший среди чертей называется аридник или триюда. Ему подчиняются другие чертовские создания, такие как дитки или бесы. Гуцулы верили, что таких чертей можно было "воспитать" или купить у мольфара.

Их использовали как слуг, помогавших по хозяйству, но относиться к ним следовало с осторожностью, ведь они могли и навредить. Таких чертей называли "хованцами".

Мавки и повитрули

Мавки - это лесные духи в виде красивых молодых девушек, которые привлекают мужчин своими песнями и играми. Особенно активно они действуют во время молодого месяца. Мавки помогают пастухам ухаживать за скотом, но также могут завести человека в дебри и погубить.

Повитрули, в свою очередь, является хорошими духами свободных карпатских ветров, которые помогают пастухам и живут на долинах. Но они тоже могут рассердиться, если ими пренебрегают или обидят.

Мавка (изображение: Википедия)

Лесницы и Дикие люди

Лесницы считаются более враждебными существами, вредящими людям. Чтобы защититься от них, гуцулы носили при себе чеснок или поддерживали огонь.

А дикие люди, или лесные, пасут диких животных и внимательно следят за ними. Они похожи на людей, но не общаются с ними и живут в глухих лесах.