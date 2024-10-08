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Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?

Вівторок 08 жовтня 2024 09:10
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Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила? Підземелля Лисогірського форта (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Лиса гора в Києві - одне з найбільш загадкових і містичних місць української столиці, яке овіяне легендами і міфами з давніх часів. Сьогодні це місце приваблює туристів і дослідників, які прагнуть розгадати його секрети.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про безліч історій, що поєднують релігійні вірування, стародавні традиції та непоясненні явища, про Лису гору на Печерську.

Легенда про Уробороса

Одна з найбільш відомих легенд Лисої гори пов’язана із загадковою змією Уроборосом, яка обвивала всю землю, тримаючи свій хвіст у роті. За повір'ям, голова цієї могутньої змії знайшла тут свій вічний спокій, а гора стала символом нескінченності буття.

Саме з цим феноменом, ймовірно, пов'язана відсутність рослинності на горі в давнину, за що вона і отримала свою назву - Лиса гора.

Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?На Лисій горі (фото: Вікіпедія)

Древні культи та капища

Ще задовго до християнізації Київської Русі Лиса гора слугувала місцем поклоніння стародавнім богам. Волхви, які мешкали тут, будували підземелля і зберігали стародавні книги та скарби.

Тут відправляли свої ритуали, зокрема поклоніння Перуну - головному богу сонця. Пізніше на горі почали проводити ритуали жертвоприношення, а гора стала центром чорнобогівського культу.

Легенди розповідають, що на Лисій горі з’являлися відьми та маги, які використовували гору для проведення своїх таємних обрядів і шабашів.

Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?Сучасний ідол Перуна (фото: Вікіпедія)

Лисогорський форт та його таємниці

У XVIII столітті, за часів правління Петра І, на Лисій горі було вирішено побудувати фортецю для захисту Києва. Лисогорський форт мав унікальну структуру - під його основами були побудовані величезні резервуари з водою, які могли використовуватися для затоплення фортеці у разі її захоплення ворогами.

Ще один міф: що під Лисою горою було створене підземне місто, яке збереглося до сьогодні.

Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?Один з тунелів Лисогірського форта (фото: Вікіпедія)

Містична енергетика та релігійні впливи

Лиса гора також стала місцем, де різні релігії та культури залишили свої сліди. За переказами, християнські монахи побудували тут підземний монастир і зв’язали його таємними ходами з Печерською Лаврою.

Під час навали Батия в 1241 році люди ховалися в лабіринтах Лисої гори, але багато з них загинули, оскільки хан наказав замурувати всі входи до підземель. Кажуть, що душі цих людей досі населяють гору, додаючи їй містичної атмосфери.

Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?Інформаційний щит про святилище стародавніх слов'ян (фото: Вікіпедія)

Сучасний містицизм Лисої гори

Сьогодні Лиса гора залишається місцем, яке притягує шанувальників окультних наук, магів і відьом. Вона умовно розділена на три частини: Русалочий яр, Відьминський яр та гай Мертвеця.

Тут майже відсутні сліди цивілізації, що ще більше підсилює її загадковість. У 90-ті роки, під час війни між Тибетом і Китаєм, сюди приїжджали буддистські монахи, щоб молитись про припинення конфлікту. Науковці пояснюють аномальну енергетику Лисої гори наявністю однієї з найсильніших геопатогенних зон Києва.

Лиса гора у Києві: чи справді тут буває нечиста сила?Дуб Відун (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали, де в Україні є 5 найбільш загадкових аномальних зон.

Читайте також, де знаходяться 5 містичних "місць сили" в Україні та що там можна знайти.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти "Вечірній Київ", "Клуб корінного киянина", Вікіпедія.

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