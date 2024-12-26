11 найгучніших технологічних провалів 2024 року: що пішло не так

Apple Vision Pro

Apple Vision Pro, попри позитивний огляд, виявився найбільшим технологічним провалом 2024 року. Проблеми включають занадто високу ціну (3000 доларів), незручну вагу і баги в додатках. Продажі не виправдали очікувань, що призвело до скорочення виробництва.

Розробники додатків не поспішають підтримувати пристрій, що погіршує його становище. Чутки про більш доступну версію можуть змінити ситуацію, але залишається питання, наскільки "доступною" буде ця модель.

Apple Vision Pro (фото: Apple)

Humane AI Pin

Humane AI Pin, незважаючи на сміливий концепт, виявився розчаруванням. Пристрій занадто дорогий, його інтерфейс складний у використанні, а відповідь на запити часто невірна.

У результаті цей пристрій не виправдав очікувань і не зміг конкурувати зі звичними смартфонами, залишаючись безглуздим у практичному плані.

Humane AI Pin (фото:Humane)

Spotify Wrapped 2024

Spotify Wrapped 2024 викликав багато невдоволення через надлишок функцій з ШІ, скорочену кількість статистики і зникнення популярних даних, таких як топ-альбоми і жанри. Видалення функції Sound Town також розчарувало користувачів.

До того ж багато хто скаржився на пісні або виконавців, яких вони не слухали, що випадково потрапили в їхній топ. У цьому контексті Apple Music Replay стало серйозним конкурентом. Очікується, що ШІ продовжить розвиватися, можливо, навіть у вигляді "Spotify Rapped".

Spotify Wrapped 2024 (фото: Spotify)

Rabbit R1

Rabbit R1, представлений на CES 2024, виявився невдалим пристроєм зі штучним інтелектом. Він має яскравий ретро-дизайн, але в реальності являє собою рішення без очевидної проблеми.

Пристрій працює через хмарний ШІ, але занадто повільний і незручний. Здебільшого, його функції можна виконати на смартфоні, що робить покупку зайвою. Головний недолік - проблеми з інтерфейсом і загальною функціональністю. Це одне з найдивніших технологічних нововведень 2024 року.

Rabbit R1 (фото: Future)

AirPods Max 2024 року

AirPods Max 2, представлені Apple у вересні 2024 року, викликали розчарування, оскільки їхнє основне оновлення - перехід на USB-C і нові кольори. Попри очікування, пристрій залишився на рівні моделі 2020 року з колишньою ціною (600 доларів).

Це оновлення здається малозначним, особливо на тлі конкуренції, що залишає враження, що Apple залишила свої преміальні навушники без належної уваги.

AirPods Max 2024 (фото: Future)

Windows 11 24H2

Windows 11 версії 24H2, випущена в жовтні 2024 року, була з безліччю помилок і дивних збоїв, як-от повільна робота Alt-Tab і зникнення меню.

Хоча оновлення не принесло великих нових функцій, воно поліпшило безпеку і продуктивність. Незважаючи на обіцянки, воно виявилося не настільки захопливим, а численні баги змушують вважати його невдалим релізом, незважаючи на потенційні довгострокові поліпшення.

Concord

Concord, гра від Sony, випущена в серпні 2024 року, не виправдала очікувань. Попри відсутність Battle Pass, гра не змогла привабити гравців через надто банальний і прісний дизайн.

Продажі були слабкими, а через два тижні сервери були закриті, і гравцям повернули гроші. Розробник Firewalk Studios був закритий у жовтні. Ця невдача, попри значні вкладення, стала однією з найбільших в історії ігор.

Concord (фото: Firewalk Studios)

Новий застосунок Sonos

Sonos випустила новий застосунок для своїх колонок у травні 2024 року, але користувачі зіткнулися з безліччю проблем, зокрема з помилками і відсутністю важливих функцій, як-от таймери сну і будильники. Також була відсутня підтримка технологій для людей із порушеннями зору.

До жовтня компанія відновила багато функцій, але запуск програми в такому вигляді відчувався як бета-версія. Sonos пообіцяла врахувати помилки і поліпшити продукт у майбутньому.

Новий застосунок Sonos (фото: Sonos)

Windows Recall

Microsoft представила функцію Recall для Windows 11 у травні 2024 року, але вона викликала величезну критику через проблеми з безпекою та конфіденційністю, оскільки для роботи потрібно було робити регулярні скриншоти екрана.

Після цього Microsoft відклала запуск функції, а тестування, що почалося в листопаді, зіткнулося з багами і проблемами з фільтром конфіденційної інформації. Наразі Recall все ще в стадії тестування, і його реалізація викликає сумніви.

Windows Recall (фото: Microsoft)

Evie Ring

Evie Ring, випущений на початку 2024 року, позиціонувався як розумний перстень із жіночим дизайном. Воно пропонує функції, як-от відстеження менструацій, моніторинг сну і серцевого ритму без додаткових підписок.

Однак вона виявилася занадто простою: функції відстеження менструацій і активності обмежені, а точність даних залишає бажати кращого. Конкуренти на ринку розумних каблучок значно випереджають Evie Ring за якістю та функціональністю.

Evie Ring (фото: Future)

GoPro Hero 2024

GoPro Hero 2024, випущена у вересні, призначена для новачків і пропонує доступний спосіб увійти у світ екшн-камер. Однак пристрій розчарував якістю зображення, особливо за слабкого освітлення, обмеженими режимами запису (4K за 30 кадрів/сек) і відсутністю підтримки зовнішніх мікрофонів.

Вбудований мікрофон також страждає від шумів, наприклад, у вітряну погоду. Хоча камера зручна для використання, надмірні спрощення призвели до значних обмежень, що робить її менш привабливою навіть для початківців.

GoPro Hero 2024 (фото: Future)