11 самых громких технологических провалов 2024 года: что пошло не так

Apple Vision Pro

Apple Vision Pro, несмотря на положительный обзор, оказался крупнейшим технологическим провалом 2024 года. Проблемы включают слишком высокую цену (3000 долларов), неудобный вес и баги в приложениях. Продажи не оправдали ожиданий, что привело к сокращению производства.

Разработчики приложений не спешат поддерживать устройство, что усугубляет его положение. Слухи о более доступной версии могут изменить ситуацию, но остается вопрос, насколько "доступной" будет эта модель.

Apple Vision Pro (фото: Apple)

Humane AI Pin

Humane AI Pin, несмотря на смелый концепт, оказался разочарованием. Устройство слишком дорого, его интерфейс сложный в использовании, а ответ на запросы часто неверный.

В результате это устройство не оправдало ожиданий и не смогло конкурировать с привычными смартфонами, оставаясь бессмысленным в практическом плане.

Humane AI Pin (фото:Humane)

Spotify Wrapped 2024

Spotify Wrapped 2024 вызвал много недовольства из-за избытка функций с ИИ, сокращенного количества статистики и пропажи популярных данных, таких как топ-альбомы и жанры. Удаление функции Sound Town также разочаровало пользователей.

Вдобавок многие жаловались на песни или исполнителей, которых они не слушали, случайно попавших в их топ. В этом контексте Apple Music Replay стало серьезным конкурентом. Ожидается, что ИИ продолжит развиваться, возможно, даже в виде "Spotify Rapped".

Spotify Wrapped 2024 (фото: Spotify)

Rabbit R1

Rabbit R1, представленный на CES 2024, оказался неудачным устройством с искусственным интеллектом. Он имеет яркий ретро-дизайн, но в реальности представляет собой решение без очевидной проблемы.

Устройство работает через облачный ИИ, но слишком медленное и неудобное. В основном, его функции можно выполнить на смартфоне, что делает покупку лишней. Главный недостаток - проблемы с интерфейсом и общей функциональностью. Это одно из самых странных технологических новшеств 2024 года.

Rabbit R1 (фото: Future)

AirPods Max 2024

AirPods Max 2, представленные Apple в сентябре 2024 года, вызвали разочарование, так как их основное обновление - переход на USB-C и новые цвета. Несмотря на ожидания, устройство осталось на уровне модели 2020 года с прежней ценой (600 долларов).

Это обновление кажется малозначительным, особенно на фоне конкуренции, что оставляет впечатление, что Apple оставила свои премиальные наушники без должного внимания.

AirPods Max 2024 (фото: Future)

Windows 11 24H2

Windows 11 версии 24H2, выпущенная в октябре 2024 года, была со множеством ошибок и странных сбоев, таких как медленная работа Alt-Tab и исчезающие меню.

Хотя обновление не принесло крупных новых функций, оно улучшило безопасность и производительность. Несмотря на обещания, оно оказалось не столь захватывающим, а многочисленные баги заставляют считать его неудачным релизом, несмотря на потенциальные долгосрочные улучшения.

Concord

Concord, игра от Sony, выпущенная в августе 2024 года, не оправдала ожиданий. Несмотря на отсутствие Battle Pass, игра не смогла привлечь игроков из-за слишком банального и пресного дизайна.

Продажи были слабыми, а через две недели серверы были закрыты, и игрокам вернули деньги. Разработчик Firewalk Studios был закрыт в октябре. Эта неудача, несмотря на значительные вложения, стала одной из крупнейших в истории игр.

Concord (фото: Firewalk Studios)

Новое приложение Sonos

Sonos выпустила новое приложение для своих колонок в мае 2024 года, но пользователи столкнулись с множеством проблем, включая ошибки и отсутствие важных функций, таких как таймеры сна и будильники. Также отсутствовала поддержка технологий для людей с нарушениями зрения.

К октябрю компания восстановила многие функции, но запуск приложения в таком виде ощущался как бета-версия. Sonos пообещала учесть ошибки и улучшить продукт в будущем.

Новое приложение Sonos (фото: Sonos)

Windows Recall

Microsoft представила функцию Recall для Windows 11 в мае 2024 года, но она вызвала огромную критику из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью, поскольку для работы требовалось делать регулярные скриншоты экрана.

После этого Microsoft отложила запуск функции, а тестирование, начавшееся в ноябре, столкнулось с багами и проблемами с фильтром конфиденциальной информации. На данный момент Recall все еще в стадии тестирования, и его реализация вызывает сомнения.

Windows Recall (фото: Microsoft)

Evie Ring

Evie Ring, выпущенное в начале 2024 года, позиционировалось как умное кольцо с женским дизайном. Оно предлагает функции, такие как отслеживание менструаций, мониторинг сна и сердечного ритма без дополнительных подписок.

Однако оно оказалось слишком простым: функции отслеживания менструаций и активности ограничены, а точность данных оставляет желать лучшего. Конкуренты на рынке умных колец значительно опережают Evie Ring по качеству и функциональности.

Evie Ring (фото: Future)

GoPro Hero 2024

GoPro Hero 2024, выпущенная в сентябре, предназначена для новичков и предлагает доступный способ войти в мир экшн-камер. Однако устройство разочаровало качеством изображения, особенно при слабом освещении, ограниченными режимами записи (4K при 30 кадрах/сек) и отсутствием поддержки внешних микрофонов.

Встроенный микрофон также страдает от шумов, например, в ветреную погоду. Хотя камера удобна для использования, чрезмерные упрощения привели к значительным ограничениям, что делает ее менее привлекательной даже для начинающих.

GoPro Hero 2024 (фото: Future)