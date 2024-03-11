10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

У ніч на 11 березня в голлівудському театрі Долбі пройшла 96-та церемонія вручення головної кінопремії року - Оскар. У той час як деякі зірки отримували овації за свої чудові образи (що не менш важливо, ніж сама статуетка), інші опинялися не на передньому плані - їхнє вбрання залишало бажати кращого.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найневдаліші образи з килимової доріжки цьогорічної премії.
Очолює наш антирейтинг найгірших образів Біллі Айліш у костюмі Chanel, в якому вона виглядає на кілька (якщо не десять) років старшою.
Зараз здається, що їй краще було б залишитися при своєму звичному стилі у вільному одязі, в якому вона завжди має гармонійний і впевнений вигляд.
Біллі Айліш в Chanel (фото: Getty Images)
Також до цього списку увійшла зірка фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун, яка була номінована на найкращу жіночу роль, у своїй оксамитовій сукні Gucci.
Також під критику нашої редакції потрапив костюм Двейна Джонсона - можливо, йому варто було б обрати класичний смокінг.
Двейн Джонсон (фото: Getty Images)
Іншим знаменитостям з нашого антирейтингу також варто було б змінити свого стиліста…
Монце Рібе (фото: Getty Images)
Ріта Морено (фото: Getty Images)
Андреа Райзборо (фото: Getty Images)
Френ Дрешер (фото: Getty Images)
Франческа Скорсезе (фото: Getty Images)
Нещодавно ми робили добірку з Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2024.
Також ми розповідали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув Оскар 2024.