10 найгірших образів на премії Оскар 2024, які ми хотіли б забути

Найневдаліші наряди Оскара 2024

Очолює наш антирейтинг найгірших образів Біллі Айліш у костюмі Chanel, в якому вона виглядає на кілька (якщо не десять) років старшою.

Зараз здається, що їй краще було б залишитися при своєму звичному стилі у вільному одязі, в якому вона завжди має гармонійний і впевнений вигляд.

Біллі Айліш в Chanel (фото: Getty Images)

Також до цього списку увійшла зірка фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гледстоун, яка була номінована на найкращу жіночу роль, у своїй оксамитовій сукні Gucci.

Також під критику нашої редакції потрапив костюм Двейна Джонсона - можливо, йому варто було б обрати класичний смокінг.

Двейн Джонсон (фото: Getty Images)

Іншим знаменитостям з нашого антирейтингу також варто було б змінити свого стиліста…

Монце Рібе

Монце Рібе (фото: Getty Images)

Ніккі Бентем

Ріта Морено

Ріта Морено (фото: Getty Images)

Андреа Райзборо

Андреа Райзборо (фото: Getty Images)

Френ Дрешер

Френ Дрешер (фото: Getty Images)

Франческа Скорсезе

Франческа Скорсезе (фото: Getty Images)

Дженей Коллінз