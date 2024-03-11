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10 худших образов на премии Оскар 2024, которые мы хотели бы забыть

Худшие образы звезд на премии Оскар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В ночь на 11 марта в голливудском театре Долби прошла 96-я церемония вручения главной кинопремии года - Оскар. В то время как некоторые звезды получали овации за свои великолепные образы (что не менее важно, чем сама статуэтка), другие оказывались не на переднем плане - их наряды оставляли желать лучшего.

РБК-Украина (проект Styler) собрала самые неудачные образы из ковровой дорожки премии этого года.

Самые неудачные наряды Оскара 2024

Возглавляет наш антирейтинг худших образов Билли Айлиш в костюме Chanel, в котором она выглядит на несколько лет (если не десять) старше.

Сейчас кажется, что ей лучше было бы остаться при своем привычном стиле в свободной одежде, в которой она всегда выглядит гармонично и уверенно.

Билл Айлиш в Chanel (фото: Getty Images)

Также в этот список вошла звезда фильма "Убийцы цветочного месяца" Лили Гледстоун, номинированная на лучшую женскую роль, в своем бархатном платье Gucci.

Также под критику нашей редакции попал костюм Дуейна Джонсона - возможно, ему стоило бы выбрать классический смокинг.

Дуейн Джонсон (фото: Getty Images)

Другим знаменитостям из нашего антирейтинга также стоило бы сменить своего стилиста…

Монце Рибе

Монце Рибе (фото: Getty Images)

Никки Бентем

 

Рита Морено

Рита Морено (фото: Getty Images)

Андреа Райзборо

Андреа Райзборо (фото: Getty Images)

Фрэн Дрешер

Фрэн Дрешер (фото: Getty Images)

Франческа Скорсезе

Франческа Скорсезе (фото: Getty Images)

Дженей Коллинз

Недавно мы делали подборку из Топ-10 самых роскошных образов с церемонии награждения Оскар 2024.

Также мы рассказывали что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил Оскар 2024.

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