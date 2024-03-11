10 худших образов на премии Оскар 2024, которые мы хотели бы забыть

Самые неудачные наряды Оскара 2024

Возглавляет наш антирейтинг худших образов Билли Айлиш в костюме Chanel, в котором она выглядит на несколько лет (если не десять) старше.

Сейчас кажется, что ей лучше было бы остаться при своем привычном стиле в свободной одежде, в которой она всегда выглядит гармонично и уверенно.

Билл Айлиш в Chanel (фото: Getty Images)

Также в этот список вошла звезда фильма "Убийцы цветочного месяца" Лили Гледстоун, номинированная на лучшую женскую роль, в своем бархатном платье Gucci.

THEY HAVE ARRIVED. @lily_gladstone на Оскаре red carpet.



Who are they wearing? Who did the beadwork?? pic.twitter.com/iFLloOZ86l — Frances *Deadly SoverAuntie* Danger (@FrancesMFDanger) 10 марта, 2024

Также под критику нашей редакции попал костюм Дуейна Джонсона - возможно, ему стоило бы выбрать классический смокинг.

Дуейн Джонсон (фото: Getty Images)

Другим знаменитостям из нашего антирейтинга также стоило бы сменить своего стилиста…

Монце Рибе

Монце Рибе (фото: Getty Images)

Никки Бентем

Рита Морено

Рита Морено (фото: Getty Images)

Андреа Райзборо

Андреа Райзборо (фото: Getty Images)

Фрэн Дрешер

Фрэн Дрешер (фото: Getty Images)

Франческа Скорсезе

Франческа Скорсезе (фото: Getty Images)

Дженей Коллинз