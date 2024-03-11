Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2024
Хто отримав статуетки Оскар 2024 ми вже знаємо, а тепер час показати образи з червоної доріжки, які всіх зачарували, особливо сукні акторок.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі образи з церемонії та із захватом в очах демонструє їх вам.
Марго Роббі
Для цієї важливої нагороди акторка вибрала довгу чорну сукню від бренду Verace, що сяє здалеку.
Марго Роббі (фото: Getty images)
Аріана Гранде
Як завжди Гранде дивує своїми образами, й цього разу вона приголомшила публіку ніжно-рожевою сукнею від Giambattista Valli та показала стиль зефірки.
Аріана Гранде (фото: Getty images)
Емма Стоун
Леді Стоун підкорила чарівною сукнею від Louis Vuitton у ніжно-мʼятному кольорі, а також розкішним жовтим діамантом на шиї.
Емма Стоун (фото: Getty images)
Анна Тейлор-Джой
Цього вечора Аня Тейлор-Джой у кутюрній сукні від Dior нагадує справжню русалоньку. Її сукня виглядає просто розкішно і сяє здалеку.
Анна Тейлор-Джой (фото: Getty images)
Єва Лонгорія
Неймовірна Єва Лонгорія зʼявилась на червоній доріжці в сукні від бренду Tamara Ralph у чорному кольорі.
Єва Лонгорія (фото: Getty images)
Зендая
Зірка "Дюни" для церемонії вибрала цікаву сукню у рожево-сріблястих кольорах від Armani, яка сама по собі нагадує яскравий феєрверк.
Зендая (фото: Getty images)
Емілі Блант
Емілі Блант вибрала сяючу кутюрну сукню у перловому відтінку у від Schiaparelli.
Емілі Блант (фото: Getty images)
Флоренс Пʼю
Флоренс зʼявилась на церемонії у цікавій сріблястій сукні з відкритим декольте від Del Core.
Флоренс Пʼю (фото: Getty images)
Керрі Маліган
Керрі можна сміливо назвати міс елегантність та стриманість. Вона одягла сукню у чорно-білих тонах від Balenciaga.
Керрі Маліган (фото: Getty images)
Хейлі Стейнфілд
Хейлі вибрала неймовірно ніжну сукню у м'ятному відтінку, що повністю відкриває зону декольте та має цікавий дизайн у золотисто-м'ятних кольорах.
Хейлі Стенйнфілд (фото: Getty images)
Раніше ми розповідали, хто взяв Оскар 2024.
Також читайте, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.