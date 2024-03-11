Топ-10 найрозкішніших образів з церемонії нагородження Оскар 2024

Хто отримав статуетки Оскар 2024 ми вже знаємо, а тепер час показати образи з червоної доріжки, які всіх зачарували, особливо сукні акторок.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі образи з церемонії та із захватом в очах демонструє їх вам.

Марго Роббі

Для цієї важливої нагороди акторка вибрала довгу чорну сукню від бренду Verace, що сяє здалеку.

Марго Роббі (фото: Getty images)

Аріана Гранде

Як завжди Гранде дивує своїми образами, й цього разу вона приголомшила публіку ніжно-рожевою сукнею від Giambattista Valli та показала стиль зефірки.

Аріана Гранде (фото: Getty images)

Емма Стоун

Леді Стоун підкорила чарівною сукнею від Louis Vuitton у ніжно-мʼятному кольорі, а також розкішним жовтим діамантом на шиї.

Емма Стоун (фото: Getty images)

Анна Тейлор-Джой

Цього вечора Аня Тейлор-Джой у кутюрній сукні від Dior нагадує справжню русалоньку. Її сукня виглядає просто розкішно і сяє здалеку.

Анна Тейлор-Джой (фото: Getty images)

Єва Лонгорія

Неймовірна Єва Лонгорія зʼявилась на червоній доріжці в сукні від бренду Tamara Ralph у чорному кольорі.

Єва Лонгорія (фото: Getty images)

Зендая

Зірка "Дюни" для церемонії вибрала цікаву сукню у рожево-сріблястих кольорах від Armani, яка сама по собі нагадує яскравий феєрверк.

Зендая (фото: Getty images)

Емілі Блант

Емілі Блант вибрала сяючу кутюрну сукню у перловому відтінку у від Schiaparelli.

Емілі Блант (фото: Getty images)

Флоренс Пʼю

Флоренс зʼявилась на церемонії у цікавій сріблястій сукні з відкритим декольте від Del Core.

Флоренс Пʼю (фото: Getty images)

Керрі Маліган

Керрі можна сміливо назвати міс елегантність та стриманість. Вона одягла сукню у чорно-білих тонах від Balenciaga.

Керрі Маліган (фото: Getty images)

Хейлі Стейнфілд

Хейлі вибрала неймовірно ніжну сукню у м'ятному відтінку, що повністю відкриває зону декольте та має цікавий дизайн у золотисто-м'ятних кольорах.

Хейлі Стенйнфілд (фото: Getty images)