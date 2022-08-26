11-летний чемпион мира по паракаратэ передал премию украинским защитникам (фото)

Юный украинский спортсмен стал чемпионом мира по каратэ на четвертом инклюзивном Чемпионате Мира IKF I-Karate Global, который недавно проходил в Венгрии.

Андрей Лайгода завоевал "золото" на чемпионате мира по паракаратэ в Венгрии (фото: facebook.com / Tanya Ushakova)

Победитель также получил от одного из народных депутатов денежную премию.

"Именно ее, 3000 грн, и передал Андрюша на нужды ВСУ через ОО "Союз украинок" КМФ", - говорится в публикации.

Юный чемпион мира Андрей Лайгода передал премию на нужды ВСУ (фото: facebook.com/naida.andrii)

"Победа! Скорейшей нам победы, чтобы наши дети забыли что такое война и росли счастливыми на своей родной земле! Потому что они у нас самые лучшие!" - подчеркивает Найда.

Андрей Лайгода занимается карате четыре года. У мальчика ДЦП, но это не стало преградой для ребенка для осуществления своей заветной мечты - стать чемпионом мира.

Тренером мальчика по карате является Владимир Сакулич. Под руководством наставника мужественный и целеустремленный школьник продемонстрировал феноменальные результаты в этом виде единоборства.

Так, Андрей в своем юном возрасте уже одержал не одну победу - он является чемпионом Украины и Европы по карате, золотую медаль привез также с чемпионата Европы по карате Transylvania Grand Prix 2020 & 16-HT (Румыния), два "золота" одержал на чемпионате Украины по пара-карате по олимпийской версии WKF (Львов).

11-летний чемпион мира Андрей Лайгода из Калуша (фото: facebook.com/naida.andrii)