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11-річний чемпіон світу з паракарате передав премію українським захисникам (фото)

Колаж РБК-Україна: юний український чемпіон світу віддав свою премію на потреби ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

11-річний чемпіон світу з карате Андрій Лайгода з Калуша передав після перемоги на спортивному змаганні свою грошову премію на потреби українських воїнів, які відбивають навалу російських загарбників.

Про це 26 серпня повідомив голова Калуської громади Андрій Найда у своєму Facebook.

Юний український спортсмен став чемпіоном світу з карате на четвертому інклюзивному Чемпіонаті світу IKF I-Karate Global, який нещодавно проходив в Угорщині.

Андрій Лайгода завоював "золото" на чемпіонаті світу з паракарате в Угорщині (фото: facebook.com / Tanya Ushakova)

Переможець також отримав від одного з народних депутатів грошову премію.

"Саме її, 3000 грн, і передав Андрійко на потреби ЗСУ через ГО "Союз українок" КМФ", - йдеться у публікації.

Юний чемпіон світу Андрій Лайгода передав премію на потреби ЗСУ (фото: facebook.com/naida.andrii)

"Перемога! Якнайшвидшої нам перемоги, щоб наші діти забули що таке війна і зростали щасливими на своїй рідній землі! Бо вони у нас найкращі!" - наголошує Найда.

Андрій Лайгода займається карате чотири роки. У хлопчика ДЦП, але це не стало перепоною для дитини для здійснення своєї заповітної мрії - стати чемпіоном світу.

Тренером хлопчика з карате є Володимир Сакулич. Під керівництвом наставника мужній і цілеспрямований школяр продемонстрував феноменальні результати в цьому виді єдиноборства.

Так, Андрій у своєму юному віці вже здобув не одну перемогу - він є чемпіоном України та Європи з карате, золоту медаль привіз також з чемпіонату Європи з карате Transylvania Grand Prix 2020 & 16-HT (Румунія), два "золота" здобув на чемпіонаті України з пара-карате за олімпійською версією WKF (Львів).

11-річний чемпіон світу Андрій Лайгода з Калуша (фото: facebook.com/naida.andrii)

Раніше ми писали, що 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Нагадаємо також, перед цим ми писали, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на кошти для армії.

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