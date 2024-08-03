11 крутих місць біля Києва для поїздки на вихідні з сім'єю

Сімейний екопарк "Ясногородка"

Цей парк розташований у селі Ясногородка, Фастівського району. Ця локація відома тим, що саме тут розташована найбільша страусина ферма в Україні.

Окрім ферми, на території комплексу є зоопарк зі свійськими тваринами, у якому, за бажанням можна придбати корм та нагодувати тварин.

Також, тут розміщений дитячий парк розваг "Яснограй" у якому діти можуть розважитись на батутах або гойдалках. Для дорослих на території екопарку є виноробня з дегустацією вин.

В теплу полу року на території працює басейний комплекс, а крім цього також круглорічно працює ресторанний комплекс та BBQ парк.

Територія Екопарку (Фото: фейсбук Сімейний екопарк Ясногородка)

Парк "Київська Русь"

Цей парк розташований у селі Копачів, Обухівського району. Центр культури та історії було створено на основі наукових досліджень історії Давньої Русі V-XIII століть.

Головним об’єктом є реконструкція стародавнього Києва, яку архітектори разом з вченими відтворили з максимальною точністю до оригіналу на основі довгих історичних досліджень.

У Парку представлені експозиції облогової техніки, історичних костюмів і обладунків, музичних інструментів, а також музей середньовічного суднобудування з науково точною реконструкцією лодії "Князь Володимир" IX-XI століть.

Щовихідних у парку проводяться шоу-програми, історичні фестивалі або чемпіонати.

Парк "Київська Русь" (фото: Вікіпедія)

Пуща-Водиця

Пуща-Водиця розташована на околицях Києва, в Оболонському районі. Це парк, що вважається чудовим місцем для сімейного відпочинку. У теплу пору року кияни приїжджають сюди, щоб поплавати в озері та позасмагати на пляжі.

В інші дні вони готують шашлики на березі водойми, роблять чудові знімки на пам'ять або рибалять. Тут багато дитячих таборів та баз відпочинку. Для пікніка можна орендувати альтанку на цілий день разом із мангалом. Дрова можна принести свої або придбати в адміністратора.

Вид на озеро Горащиха (фото: Вікіпедія)

Острів Сакури

Парк на штучному острові на річці Рось у смт Володарка відкрився у 2019 році завдяки зусиллям місцевого підприємця Миколи Каплуна. Площа парку становить 1,6 га і включає кілька тематичних зон, великий дитячий майданчик, альтанки для відпочинку, лавки та багато різноманітних рослин.

Особливо привертають увагу сакури, які роблять острів надзвичайно популярним навесні під час їхнього цвітіння. Крім справжніх дерев, тут також є штучні, що дозволяє відвідувачам насолоджуватися рожевими квітами японської вишні протягом усього року. Восени парк прикрашають барвисті хризантеми, ще один символ Японії.

Острів Сакури (фото: kyivregiontours)

Межигір’я

Колишня приватна резиденція Віктора Януковича розташована в селі Нові Петрівці, Вишгородського району. Тут можна провести цілий день, насолоджуючись красою і цікавими об'єктами.

Влітку можна орендувати велосипеди для легшого огляду великої території, а взимку приємно прогулятися та подихати свіжим морозним повітрям. Вхід на багато об'єктів платний.

Під Києвом варто відвідати клубний будинок "Хонка" в Межигір'ї, побудований з натурального дерева. Внутрішнє оздоблення вражає розкішшю. Також не забудьте відвідати зоопарк і кінологічний центр. Взимку працює оздоровчо-фізкультурний центр.

Колишня резиденція Віктора Януковича (фото: Вікіпедія)

Національний музей народної архітектури та побуту України

Розташований на околиці Києва, у Голосіївському районі, поблизу місцевості Пирогів.

Це ще один скансен в Україні, у якому розташована архітектура всіх регіонів України у таких експозиціях музею: "Середня Наддніпрянщина", "Полтавщина і Слобожанщина", "Полісся", "Поділля", "Південь України", "Карпати", «Вітряки», "Ярмаркове поле" та "Українське село 60-х - 70-х років XX століття".

На території влаштовують шоу-програми, святкують національні свята, фестивалі. Гості, також, якщо є бажання можуть навчитися верховою їзди. А ще в музеї є можливість провести обряд вінчання для всіх бажаючих пар.

Музей просто неба в Пирогові (фото: Вікіпедія)

Київське море

На березі Київського водосховища можна розташуватися з наметами, влаштувати пікнік та позасмагати. Купання в річці можна поєднати з активними іграми, такими як бадмінтон.

Якщо плануєте зупинитися не на облаштованій базі відпочинку, обов'язково беріть із собою їжу, напої та все необхідне. Наприклад, неподалік села Лютіж є місце з приголомшливим краєвидом - круча над Київським морем.

Це улюблене місце романтиків та шанувальників природної краси. Тут безкраї води Дніпра поєднуються з сосновим лісом, що створює ідеальні умови для зустрічі світанку та неперевершених фотографій.

Київське море (фото: Вікіпедія)

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав"

Розташований у місті Переяслав, Бориспільського району. Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини просто неба: це місце ласкаво називають "музеєм на горі".

Там зібрані будинки з різних куточків України, де розташовані музеї. Наприклад, Музей космосу та Музей українських обрядів. А також, Музей українського рушника, Музей історії української православної церкви, Музей хліба, Музей "Поштова станція", Меморіальний музей Г. С. Сковороди та багато інших.

Меморіальний музей Г. С. Сковороди (фото: Вікіпедія)

Васильківські пагорби

Це місце також відоме як Васильківські Карпати та Хоббітляндія. Краєвиди тут справді казкові: нерівний рельєф створює безліч великих і малих пагорбів, ярів і урвищ, що нагадують справжні міні-гори.

Насправді це місце є частиною великого природного заказника "Васильківські Карпати", розташованого між селами Велика Бугаївка, Гвоздів, Крушинка та Рославичі у Київській області. Найкращий час, щоб зробити атмосферні фото і побачити всю красу цієї локації - захід сонця.

Васильківські пагорби (фото: Вікіпедія)

Біопарк "Золотий фазан"

Цей парк розташований у селі Вишківське, Білоцерківського району. У парку проживають близько 30 видів різних тварин: від верблюдів до мавп, а також понад 100 різних видів птахів.

Також тут можна орендувати котедж, альтанку або піти на риболовлю. Також це місце популярне тим, що тут є можливість замовити сон на вуликах.

На території парку розміщено багато місць для відпочинку та розваг - катамарани, батути, волейбольний майданчик тощо.

Територія парку (фото: gold-fazan.com.ua)

Садиба Хоєцьких

Ця пам’ятка архітектури розташована у селищі Томашівка, Фастівського району. Цей будинок у стилі модерн був зведений на початку 20 століття. У радянські часи в ньому функціонувала школа, а тепер на території садиби розташований чоловічий монастир.

Ченці доглядають за зоопарком, зеленими насадженнями та годують птахів. Це місце має велике релігійне значення, тому під час відвідування слід дотримуватися певних правил.

Жінки повинні перебувати на території монастиря в довгих спідницях до п'ят і з покритою головою.

Чоловікам слід носити довгі штани, шорти заборонені. Також тут заборонено робити фотографії, тому фотосесія не вдасться, зате ви зможете насолодитися тишею та спокоєм.

Маєток Хоєцьких (фото: Вікіпедія)