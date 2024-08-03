11 крутых мест возле Киева для поездки на выходные с семьей

Семейный эко-парк "Ясногородка"

Этот парк расположен в селе Ясногородка Фастовского района. Эта локация известна тем, что именно здесь расположена самая большая страусиная ферма в Украине.

Кроме фермы, на территории комплекса есть зоопарк с домашними животными, в котором, по желанию, можно приобрести корм и накормить животных.

Также здесь расположен детский парк развлечений "Яснограй", в котором дети могут развлечься на батутах или качелях. Для взрослых на территории эко-парка есть винодельня с дегустацией вин.

В теплое время года на территории работает бассейн, а кроме этого также круглогодично работает ресторанный комплекс и BBQ парк.

Территория Экопарка (Фото: фейсбук Семейный экопарк Ясногородка)

Парк "Киевская Русь"

Этот парк расположен в селе Копачев, Обуховского района. Центр культуры и истории создан на основе научных исследований истории Древней Руси V-XIII веков.

Главным объектом является реконструкция древнего Киева, которую архитекторы вместе с учеными воспроизвели с максимальной точностью оригинала на основе долгих исторических исследований.

В Парке представлены экспозиции осадной техники, исторических костюмов и доспехов, музыкальных инструментов, а также музей средневекового судостроения с научно точной реконструкцией лодии "Князь Владимир" IX-XI веков.

По выходным в парке проводятся шоу-программы, исторические фестивали или чемпионаты.

Парк "Киевская Русь" (фото: Википедия)

Пуща-Водица

Пуща-Водица расположена в окрестностях Киева, в Оболонском районе. Это парк, считающийся отличным местом для семейного отдыха. В теплое время года киевляне приезжают сюда, чтобы поплавать в озере и позагорать на пляже.

В другие дни они готовят шашлыки на берегу водоема, делают отличные снимки на память или рыбачат. Здесь много детских лагерей и баз отдыха. Для пикника можно арендовать беседку на целый день вместе с мангалом. Дрова можно принести свои или приобрести у администратора.

Вид на озеро Горащиха (фото: Википедия)

Остров Сакуры

Парк на искусственном острове на реке Рось в пгт Володарка открылся в 2019 году благодаря усилиям местного предпринимателя Николая Каплуна. Площадь парка составляет 1,6 га и включает в себя несколько тематических зон, большую детскую площадку, беседки для отдыха, скамейки и много разнообразных растений.

Особенно привлекают внимание сакуры, которые делают остров очень популярным весной во время их цветения. Помимо настоящих деревьев, здесь также искусственные, что позволяет посетителям наслаждаться розовыми цветами японской вишни в течение всего года. Осенью парк украшают красочные хризантемы, еще один символ Японии.

Остров Сакуры (фото: kyivregiontours)

Межгорье

Бывшая частная резиденция Виктора Януковича находится в селе Новые Петровцы, Вышгородского района. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь красотой и интересными объектами.

Летом можно арендовать велосипеды для более легкого осмотра обширной территории, а зимой приятно прогуляться и подышать свежим морозным воздухом. Вход на многие объекты платный.

Под Киевом стоит посетить клубный дом "Хонка" в Межигорье, построенный из натурального дерева. Внутренняя отделка поражает роскошью. Также не забудьте посетить зоопарк и кинологический центр. Зимой работает оздоровительно-физкультурный центр.

Бывшая резиденция Виктора Януковича (фото: Википедия)

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Расположен на окраине Киева, в Голосеевском районе, вблизи местности Пирогово.

Это еще один скансен в Украине, в котором расположена архитектура всех регионов Украины в таких экспозициях музея: "Среднее Приднепровье", "Полтавщина и Слобожанщина", "Полесье", "Подолье", "Юг Украины", "Карпаты", "Ветряки", "Ярмарковое поле" и "Украинская деревня 60-х - 70-х годов XX века".

На территории устраивают шоу-программы, празднуют национальные праздники, фестивали. Гости также, если есть желание могут научиться верховой езде. А еще у музея есть возможность провести обряд венчания для всех желающих пар.

Музей под открытым небом в Пирогово (фото: Википедия)

Киевское море

На берегу Киевского водохранилища можно расположиться с палатками, устроить пикник и позагорать. Купание в реке можно совместить с активными играми, такими как бадминтон.

Если вы планируете остановиться не на обустроенной базе отдыха, обязательно берите с собой еду, напитки и все необходимое. Например, недалеко от села Лютеж есть место с потрясающим видом - круча над Киевским морем.

Это любимое место романтиков и почитателей природной красоты. Здесь бескрайние воды Днепра сочетаются с сосновым лесом, что создает идеальные условия для встречи рассвета и великолепных фотографий.

Киевское море (фото: Википедия)

Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав"

Расположен в Переяславе, Бориспольского района. Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья под открытым небом: это место ласково называют "музеем на горе".

Там собраны дома из разных уголков Украины, где расположены музеи. К примеру, Музей космоса и Музей украинских обрядов. А также Музей украинского рушника, Музей истории украинской православной церкви, Музей хлеба, Музей "Почтовая станция", Мемориальный музей Г. С. Сковороды и многие другие.

Мемориальный музей Г. С. Сковороды (фото: Википедия)

Васильковские холмы

Это место также известно как Васильковские Карпаты и Хоббитляндия. Пейзажи здесь действительно сказочные: неровный рельеф создает множество больших и малых холмов, оврагов и обрывов, напоминающих настоящие мини-горы.

На самом деле, это место является частью большого природного заказника "Васильковские Карпаты", расположенного между селами Большая Бугаевка, Гвоздов, Крушинка и Рославичи в Киевской области. Лучшее время, чтобы сделать атмосферные фото и увидеть всю красоту этой локации – закат.

Васильковские холмы (фото: Википедия)

Биопарк "Золотой фазан"

Этот парк расположен в селе Вышковское, Белоцерковского района. В парке проживают около 30 видов разных животных: от верблюдов до обезьян, а также более 100 разных видов птиц.

Также здесь можно арендовать коттедж, беседку или пойти на рыбалку. Также это место популярно тем, что здесь есть возможность заказать сон на ульях.

На территории парка размещено много мест для отдыха и развлечений – катамараны, батуты, волейбольная площадка и т.д.

Территория парка (фото: gold-fazan.com.ua)

Усадьба Хоецких

Этот памятник архитектуры расположен в поселке Томашевка, Фастовского района. Этот дом в стиле модерн был построен в начале 20 века. В советское время в нем функционировала школа, а теперь на территории усадьбы расположен мужской монастырь.

Монахи ухаживают за зоопарком, зелеными насаждениями и кормят птиц. Это место имеет большое религиозное значение, поэтому при посещении следует соблюдать определенные правила.

Женщины должны находиться на территории монастыря в длинных юбках до пят и с покрытой головой.

Мужчинам следует носить длинные брюки, шорты запрещены. Также здесь запрещено делать фотографии, поэтому фотосессии не удастся, зато вы сможете насладиться тишиной и спокойствием.

Имение Хоецких (фото: Википедия)