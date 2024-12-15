11 книг для детей, которые развивают гуманное отношение к животным

Ежегодно украинская организация по спасению животных UAnimals выбирает книги для всеукраинской премии детской литературы "Гуманна книжка". Эти книги для детей не только развлекают, но и помогают развить положительные качества, среди которых - гуманное отношение к животным.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом говорится в сообщении на странице UAnimals в Instagram .

"Шедді" (Артем Швачка)

Обложка "Шедді"

"Шедді" - приключенческая повесть для детей от 9 лет. Иллюстратором к увлекательной книге стала Олеся Кухаренко, а издательством - "Навчальна книга - Богдан".

По сюжету, Диана, Назар и Егор, как и все школьники, нашли место для игр на каникулах: недостроенный коттедж, похожий на крепость. Однако веселье детей прерывается внезапным событием - из местного зоопарка, в котором не заботятся о животных, убегает альпийский горный козел, ибек, а "крепость" ребятишек становится для рогатого ловушкой.

Идея книги заключается в том, что в жизни каждого человека наступает время для принятия собственных решений, что развивает в детях и подростках чувство ответственности.

"Муха та Найда" (Валентина Дуван)

Обложка "Муха та Найда"

Основанная на реальных событиях, "Муха та Найда" рассказывает трогательную историю жизни двух бездомных собак из Киева. Приключения Мухи и Найды - что поесть, куда пойти, где спрятаться от воздушной тревоги - зависят от доброты и неравнодушия прохожих.

Эта, с яркими иллюстрациями, книга для детей младшего школьного возраста развивает эмпатию, показывая различные события глазами бездомных Мухи и Найды. В книге есть и фото настоящих героинь истории, а также перечень советов, как юные читатели могут помочь бездомным животным. Издательством "Мухи та Найды" было выбрано "Kalama", а иллюстрации к книге сделаны автором.

"Різдвяна Шапка Янголинки" (Грася Олийко)

Обложка "Різдвяна Шапка Янголинки"

Янголинка, маленький ангелочек, рассеивает накануне Рождества праздничное настроение над городом. Внезапно Янголинка наталкивается на голодного котенка, которому холодно без дома. Поэтому Янголинка решает помочь крохе.

"Різдвяна шапка Янголинки" рассчитана на читателей возраста 3-5 лет. Иллюстрации к книге создала автор, а издательством "Різдвяна шапка Янголинки" стало "Видавництво Старого Лева".

"Куди подівся Коцик?" (Елена Загородник)

Обложка "Куди подівся Коцик?"

"Куди подівся Коцик?" - книга для совместного чтения взрослых и детей от 6 лет, которая поможет проговорить тяжелые темы, которые смущают, пугают или огорчают малышей. Издательствами для книги стали "Rogue Umbrella LTD" и "АРК.ЮЕЙ", а рассказ дополняют иллюстрации Загородник.

Однажды сладкоежка и соня Коцик, любимец Оленки, крепко заснул, не проснувшись. Разнообразные объяснения родителей девочки не смогли успокоить ребенка, но еще больше растревожили.

Узнать, что случилось с Коциком, любознательной девочке помогает Сиховский Заяц. Однако, чтобы найти ответы на вопросы, Оленке нужна незаурядная смелость.

"Єнот Ракета та інші герої" (Евгения Завалий)

Обложка "Єнот Ракета та інші герої"

Книга, которая тронет как детей, так и взрослых, рассказывает историю спасения 12 животных во время войны в Украине.

Каждая история посвящена отдельному животному - в книге Евгении Завалий зверушки, например, совенок Джамиль и козел Борис, потеряв привычный образ жизни и дом, получили супервозможности для борьбы с оккупантами. Иллюстрировала истории Мария Шевченко, издательством стало "Видавництво Старого Лева".

"Чарівні Дракони острова Ґозо" (Инна Данилюк)

Обложка "Чарівні Дракони острова Ґозо"

Эта книга для детей от 5 лет рассказывает о Юле из Украины и Джулиане, которые встретились на Мальте. Чтобы справиться с переживаниями и страхами у детей есть фантазия, благодаря которой оживают драконы на лодках. Юля и Джулиан мечтают стать зоозащитниками, но родители мальчика не разделяют его идей по спасению животных. Однако это не останавливает детей.

Иллюстратор книги - Анна Вильчинская, а издательство - "Чорні вівці".

"Сохатик і зуб дракона" (Надежда Гуменюк)

Обложка "Сохатик і зуб дракона"

Ромко Радунець не может оставаться в стороне от всех событий, которые происходят во время каникул, проведенных в селе. Благодаря леснику-дедушке мальчик учится понимать животных и ухаживать за лесом. А новые знакомства помогут школьнику ценить семью и научиться ответственности.

Издательством для этой книги для детей младшего школьного возраста стало "Фоліо".

"Котики-патріотики" (Зоряна Биндас)

Обложка "Котки-патріотики"

"Котики-патріотики" - сказка о разнообразных изобретательных котиках, которые во время полномасштабного вторжения дают отпор врагу. Несмотря на изменение привычной жизни, воинственные коты Добрый, Монро, Перчик и Мари не теряют оптимизма и даже находят новых друзей. А помогает обезвреживать оккупантов мышь Гаврило.

Иллюстратором книги стала Анастасия Лескова, а издательством - "Vivat".

"Історії Марійки та дідуся Юри" (Анна Дубровна)

Обложка "Історії Марійки та дідуся Юри"

"Історії Марійки та дідуся Юри" - это по словам автора, современные детские притчи для совместного чтения родителей и детей. История рассказывает о знакомстве девочки Марийки с облачком по имени Мышко Хмара, который, пройдя долгий путь вернется на небо новым облачком, а также рассказы дедушки Марийки с внучкой о природе и отношении к миру.

Издательством "Історії Марійки та дідуся Юри" было выбрано "Смолоскип".

"Дітлахи. Незламні історії" (Олена Скуловатова)

Обложка "Дітлахи. Незламні історії"

"Дітлахи. Незламні історії" - сборник историй о современных детях и домашних любимцах в сегодняшних реалиях, рассчитанный на читателей младшего школьного возраста. "Дітлахи. Незламні історії" поможет поддержать в переживании тяжелого опыта, ее стоит читать вместе с детьми, проговаривая чувства и эмоции.

Иллюстратором для книги стала Катрин Мускат, а издательством - "Школа (Харків)".

"Дай лапу, Пепітко" (Оксана Лущевська)

Обложка "Дай лапу, Пепітко"

"Дай лапу, Пепітко" - повесть для детей младшего школьного возраста и их родителей. В центре сюжета лучшие подружки Поля и Эля, а также Пепитка - маленькая собачка Эли. Герои проходят сложное испытание и разлуку: мама Эли выезжает с девочкой за границу, а Пепитка остается с семьей Поли в Украине. Собачка, как и Поля, скучает по Эле, но они вместе находят путь подбодрить себя в трудные времена.

Дополняют сюжет иллюстрации Татьяны Копытовой. Издательством стало "ArtBooks".