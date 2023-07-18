11 днів під завалами: рятувальники знайшли кота Черчілля, який постраждав під час ракетного удару по Львову

Знесиленого кота знайшли працівники комунальних служб під завалами будинку, куди 11 днів тому потрапила російська ракета. Господиня кота вже втратила надію, що її любимий Черчілль вижив. Пані Оля якраз була у дворі й одразу ж впізнала свого улюбленця.

"Це просто диво! Сьогодні, на 11 день після попадання ракети до нашої оселі, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це теж домашній улюбленець пані Олі та друг нашого раніше врятованої собачки Аліси. Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчілля", - написала Оксана Кошак.

Вона повідомила, що Черчілль знесилений і зневоднений, стомлений, але з добрим апетитом. Його оглянули ветлікарі клініки "Доктор Вет", взяли усі необхідні аналізи, провели діагностику.

Кіт Черчілль провів 11 днів під завалами будинку (фото: facebook.com/Оксана Кошак)

Власниця кота пані Оля зараз живе у модульному містечку, її квартира повністю зруйнована, а мама – загинула. Пані Олю рятувальники витягли з-під завалів будинку разом із собакою.

Кілька днів їй довелося перебувати у лікарні. Альфу забрали до ЛКП "Лев", а буквально кілька днів тому повернули господарці, яку відпустили додому.

Підтримати пані Олю та її тварин можна за реквізитами: 5457 0825 0161 6010 (Єпанчінцева Ольга Вадимівна)

Нагадаємо, у ніч із 4 на 5 липня російські військові атакували Львів ракетами типу "Калібр". Одна з них потрапила до житлового багатоквартирного будинку. Загинуло 10 людей, понад 40 осіб отримали поранення.