Лікарі повернули з того світу 12-річного сина героя України після утоплення в озері

Лікарі "Охматдиту" врятували 12-річного Святослава, який потрапив у медзаклад у вкрай важкому стані після утоплення в озері. У підлітка були важкі ураження дихальних шляхів, тому його довелося тримати на штучній вентиляції легенів.

Про це пише Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит" у Facebook .

Що відомо про врятованого хлопчика

Хлопець родом із Новояворівська, що на Львівщині. Його мама - медсестра, батько - захисник України, який загинув під час повномасштабного вторгнення.

Нещасний випадок стався зі Святославом, коли він пішов з другом до місцевого озера. Ймовірно, під час купання хлопця вхопила судома в ногах і він пішов під воду.

До лікарні Святослава доставили у вкрай важкому стані із діагнозом - утоплення у прісній воді.

Хлопець пережив тривале кисневе голодування. Це усе впливає негативно на мозок та на інші органи. Злагоджені дії медиків "Охматдиту" стабілізували стан дитини. Зараз вже є позитивна динаміка з боку легень.

У хлопця були важкі ураження легенів та крововиливи

"Ми підтримували серцево-судинну діяльність. Був набряк легень і РДС 3-го ступеня. З легень вивели велику кількість кровянисто-пінистої мокроти. У Святослава була клініка катехоламінового шоку і важка кровотеча із інтубаційної трубки та кров'янисті виділення із прямої кишки. Нам вдалося це все скорегувати. Сьогодні хлопця вже зняли зі штучної вентиляції легень", - розповіла завідувачка відділення реанімації Віра Приймакова.

Медики зазначають, вже через 2 хв занурення в прісну воду легені заповнюються і в них руйнується мембрана, через що вода потрапляє у кров. Значно пізніше вода проникає в кров із шлунка та кишківника.

"Утоплення у прісній воді є одним із найгіршим, бо прісна вода дуже швидко всмоктується і створює набряк легень", - додала Віра Приймакова.

Мама Святослава перебуває у лікарні поряд з ним.

"Дуже вдячна лікарям "Охматдиту". Вони роблять із сином просто диво. Буду молитися за весь персонал ще довго. Дай Бог здоровʼя усім, хто був задіяний для порятунку життя сина", - розповіла мама Святослава Галина.

(Зліва на право) Хресна Святослава, Віра Приймакова та мама Святослава (фото: Facebook/Львівська обласна дитяча лікарня "Охматдит")

Додамо, що рятувальники закликають українців бути максимально обережними на воді. Цьогоріч загинуло вже 543 людини, 45 з яких - діти. Такі дані називає ДСНС України станом на 17 липня.