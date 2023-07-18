11 днів під завалами: рятувальники знайшли кота Черчілля, який постраждав під час ракетного удару по Львову
У Львові працівники комунальних служб серед завалів будинку на вулиці Стрийській знайшли живого кота. Тварина провела під уламками будинку майже 11 днів. Кота одразу ж передали ветеринарам для надання допомоги.
Деталі повідомила мешканка зруйнованого будинку та керівник організації "Світова асоціація з питань тварин України" UPAW Оксана Кошак на своїй сторінці у Facebook.
Знесиленого кота знайшли працівники комунальних служб під завалами будинку, куди 11 днів тому потрапила російська ракета. Господиня кота вже втратила надію, що її любимий Черчілль вижив. Пані Оля якраз була у дворі й одразу ж впізнала свого улюбленця.
"Це просто диво! Сьогодні, на 11 день після попадання ракети до нашої оселі, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це теж домашній улюбленець пані Олі та друг нашого раніше врятованої собачки Аліси. Щастя, що пані Оля була у дворі, одразу впізнала свого Черчілля", - написала Оксана Кошак.
Вона повідомила, що Черчілль знесилений і зневоднений, стомлений, але з добрим апетитом. Його оглянули ветлікарі клініки "Доктор Вет", взяли усі необхідні аналізи, провели діагностику.
Кіт Черчілль провів 11 днів під завалами будинку (фото: facebook.com/Оксана Кошак)
Власниця кота пані Оля зараз живе у модульному містечку, її квартира повністю зруйнована, а мама – загинула. Пані Олю рятувальники витягли з-під завалів будинку разом із собакою.
Кілька днів їй довелося перебувати у лікарні. Альфу забрали до ЛКП "Лев", а буквально кілька днів тому повернули господарці, яку відпустили додому.
Підтримати пані Олю та її тварин можна за реквізитами: 5457 0825 0161 6010 (Єпанчінцева Ольга Вадимівна)
Нагадаємо, у ніч із 4 на 5 липня російські військові атакували Львів ракетами типу "Калібр". Одна з них потрапила до житлового багатоквартирного будинку. Загинуло 10 людей, понад 40 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі повернули з того світу 12-річного сина героя України.
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