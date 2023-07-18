11 дней под завалами: спасатели нашли кота Черчилля, который пострадал во время ракетного удара по Львову

Во Львове работники коммунальных служб среди завалов дома на улице Стрийской обнаружили живого кота. Животное провело под обломками дома почти 11 дней. Кота сразу же передали ветеринарам для оказания помощи.

Детали сообщила жительница разрушенного дома и руководитель организации "Мировая ассоциация по вопросам животных Украины" UPAW Оксана Кошак на своей странице в Facebook.

Обессиленного кота нашли работники коммунальных служб под завалами дома, куда 11 дней назад попала российская ракета. Хозяйка кота уже потеряла надежду, что ее любимый Черчилль выжил. Пани Оля как раз была во дворе и сразу же узнала своего любимца.

"Это просто чудо! Сегодня, на 11 день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики нашли живого котика. И это тоже домашний любимец пани Оли и друг нашей ранее спасенной собачки Алисы. Счастье, что пани Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля", - написала Оксана Кошак.

Она сообщила, что Черчилль обессиленный и обезвоженный, уставший, но с хорошим аппетитом. Его осмотрели ветврачи клиники "Доктор Вет", взяли все необходимые анализы, провели диагностику.

Кот Черчилль провел 11 дней под завалами дома (фото: facebook.com/Оксана Кошак)

Владелица кота пани Оля сейчас живет в модульном городке, ее квартира полностью разрушена, а мама - погибла. Пани Олю спасатели вытащили из-под завалов дома вместе с собакой.

Несколько дней ей пришлось находиться в больнице. Альфу забрали в ЛКП "Лев", а буквально несколько дней назад вернули хозяйке, которую отпустили домой.

Поддержать пани Олю и ее животных можно по реквизитам: 5457 0825 0161 6010 (Єпанчінцева Ольга Вадимівна)

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля российские военные атаковали Львов ракетами типа "Калибр". Одна из них попала в жилой многоквартирный дом. Погибли 10 человек, более 40 человек получили ранения.