107-річна довгожителька святкує день народження: у своїх дітей вона завжди просить три продукти

Які три продукти любить довгожителька

Негаразди, яких вона зазнала протягом свого довгого життя, змусили її щороку просити однакові подарунки на день народження. Пахіта просить у своїх дітей нут, олію та рис, оскільки вона вважає, що доступ до основних продуктів харчування є важливим.

Минулого тижня Пахіта святкувала свій день народження в будинку престарілих Сан-Хуан-Гранде в Херес-де-ла-Фронтера.

Її вечірку-сюрприз відвідали друзі та родина. Коли його попросили підбити підсумок життя, сповненого спогадами та жертвами, Пахіта каже, що воно зводиться до трьох речей.

"Працювати, працювати і ще працювати", - сказала вона.

Незважаючи на життя, повне самопожертви, виховання п’ятьох дітей і невтомна робота швачкою, Пахіта зберегла своє здоров’я та почуття гумору. Її донька Лалі Гарсія пролила світло на причину одного й того самого прохання матері.

Пахіта Родрігес відсвяткувала 107-ий день народження ( Ayuntamiento de Jerez/Twitter)

"Все, що вона хоче, це щоб ми купили нут, олію і багато рису, тому що вона боїться повторення того, що пережила", - розповіла донька довгожительки.

Пахіта може похвалитися гарним здоров’ям. За словами її дочки Лалі, мама постійно робить ранкову гімнастику тому живе довго.

Вас може зацікавити