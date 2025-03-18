107-летняя долгожительница празднует день рождения: у своих детей она всегда просит три продукта

Какие три продукта любит долгожительница

Невзгоды, которые она испытала в течение своей долгой жизни, заставили ее ежегодно просить одинаковые подарки на день рождения. Пахита просит у своих детей нут, масло и рис, поскольку она считает, что доступ к основным продуктам питания является важным.

На прошлой неделе Пахита праздновала свой день рождения в доме престарелых Сан-Хуан-Гранде в Херес-де-ла-Фронтера.

Ее вечеринку-сюрприз посетили друзья и семья. Когда его попросили подвести итог жизни, полной воспоминаний и жертв, Пахита говорит, что она сводится к трем вещам.

"Работать, работать и еще работать", - сказала она.

Несмотря на жизнь, полную самопожертвования, воспитание пятерых детей и неустанная работа швеей, Пахита сохранила свое здоровье и чувство юмора. Ее дочь Лали Гарсия пролила свет на причину одной и той же просьбы матери.

Пахита Родригес отпраздновала 107-й день рождения ( Ayuntamiento de Jerez/Twitter)

"Все, что она хочет, это чтобы мы купили нут, масло и много риса, потому что она боится повторения того, что пережила", - рассказала дочь долгожительницы.

Пахита может похвастаться хорошим здоровьем. По словам ее дочери Лали, мама постоянно делает утреннюю гимнастику поэтому живет долго.

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