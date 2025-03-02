Секрети молодості від 100-річного чоловіка, який досі ходить в зал та водить машину

100-річний Джозеф Камініті ходить у спортзал частіше, ніж багато людей його віку. Він займається п’ять днів на тиждень із розпорядком, який включає кардіотренування та важку атлетику.

Які ще секрети довголіття має чоловік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Секрети довголіття 100-річного чоловіка

Камініті живе окремо зі своєю 98-річною дружиною і щодня вранці їздить у фітнес-клуб у Брістолі, штат Коннектикут. Його тренування триває близько години.

За його словами, своєму довгому життю він завдячує саме спорту.

"Ви повинні займатися спортом і продовжувати рухатися", - розповідає він.

Чоловік каже, що люди, коли його бачать, не можуть повірити в його вік.

Народившись у 1924 році в Західній Вірджинії, Камініті був частиною великої родини, у якій було вісім дітей.

Він приєднався до Корпусу морської піхоти США, коли йому було 17 років, і брав участь у Другій світовій і Корейській війнах.

Ветеран пережив битву за Іводзіму, яка відбулася 80 років тому, і спостерігав за підняттям прапора США на острові.

Пізніше Камініті десятиліттями працював над виготовленням підшипників для підрозділу General Motors у Коннектикуті. Вони з дружиною прожили в шлюбі 78 років.

У столітнього жителя майже немає проблем зі здоров'ям, він ніколи не хворів на рак чи серцеві захворювання. До речі, його батьки та деякі з його братів і сестер дожили до 90-х років. У нього є один живий брат та сестра, якій 92 роки.

Поради для довголіття від Камініті

Рухайтеся

Джозеф дуже активний та ходить у спортзал з дитинства.

Зараз він відвідує спортзал щоранку з понеділка по п’ятницю. Він ходить на біговій доріжці 30-40 хвилин, потім використовує тренажери для зміцнення м’язів ніг, рук та інших частин тіла.

Він закінчує тренування, лежачи на гідромасажному ліжку, щоб розслабитися.

"Деякі люди знаходять тренера, щоб показати їм, що їм робити, але в моєму віці мені тренер не потрібен. Я ходив у спортзал з дитинства", - стверджує він.

Джозеф Камініті ходить в зал 5 разів на тиждень (Скриншот)

Допоможіть своєму тілу залишатися здоровим

Джозеф ніколи не курив цигарок. Час від часу він любив пиво, але алкоголю вживав мало.

Коли його запитують про його головну пораду щодо довголіття іншим людям, він радить ніколи не палити, рухатися та триматися осторонь від пігулок.

Насолоджуйтесь їжею

У чоловіка гарний апетит та він не має обмежень у їжі. Серед його улюблених страв - омар, запечені фаршировані креветки, стейк, спагетті та фрикадельки, а також салат.

"Я ніколи не уникав їжі", - каже він.

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