105-річна жінка розкрила секрет здорового довголіття: всього два види продуктів
Ірен Гілберт нещодавно відзначила своє 105-річчя, отримавши серед інших подарунків коробку шоколадних цукерок.
Про це пише Chroniclelive.
Ірен народилася в Паддінгтоні в Лондоні у вересні 1917 року і виросла поблизу Уемблі, перш ніж переїхати на північний схід, до Ньюкасла, щоб бути ближче до сім'ї.
Прабабуся була бухгалтером, працюючи на великі бренди, зокрема, на компанію Heinz.
В чому секрет довголіття жінки?
Секретом свого довголіття Ірен вважає свої смакові уподобання. А саме те, що вона завжди любила їсти багато фруктів та овочів.
На свій 105-й день народження 12 жовтня в будинку для престарілих було багато повітряних куль і величезний торт зі свічками.
Фото: Ірен отримала на день народження шоколад (chroniclelive)
48-річна Онука Ірен, сказала, що було неймовірно побачити, як її бабуся досягла такого віку і перебуває в гарному настрої.
У Ірен двоє синів, троє онуків і п'ятеро правнуків.
Коли Ірен часто запитують, у чому секрет довгого життя, вона каже людям їсти багато фруктів і овочів.
Це цікаво
У світі є п'ять "блакитних зон", в яких найбільша концентрація довгожителів і людей, що досягли столітнього віку. Вчені постійно вивчають цей феномен, щоб відкрити секрет довголіття.
До них належать:
- Острів Окінава (Японія)
- Провінція Ольястра (Сардинія, Італія)
- Місто Лома-Лінда (Каліфорнія, США)
- Острів Ікарія (Греція)
- Півострів Нікойя (Коста-Рика)
Раніше ми писали про фрукт, який вчені назвали секретом довгожителей.
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